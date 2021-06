LIVE Italia-USA 1-3, Nations League volley femminile in DIRETTA. Le azzurre lottano, soffrono in ricezione e si arrendono alla capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.03: Per oggi è tutto, domani torna in campo l’Italia maschile con l’Argentina. Grazie per averci seguito e buona serata

23.02: In casa Italia 12 punti per Melli e Lubian e 11 per D’Odorico. In casa USA 20 punti per Drews, 19 per Bartsch, vere spine nel fianco per muro e difesa azzurri, 11 punti per Robinson e Akinradewo

23.01: L’Italia ha sofferto per tutto il match in ricezione, riuscendo solo a sprazzi a sistemare le cose con l’attacco

23.00: E’ un’Italia che mostra ancora segnali di crescita, seppure con alti e bassi, quella che impegna per due ore la capolista della VNL, gli USA che vincono 3-1 lasciando sul campo il secondo set del torneo e soffrendo forse più di quanto preventivato

16-25 L’ace di Poulter che chiude il match: 3-1 per le statunitensi

16-24 Drews sulle mani del muro da zona 2

16-23 Dalla seconda linea Drews vincente in diagonale

16-22 Errore al servizio USA

15-22 La diagonale lunga di Bartsch da zona 4

15-21 Errore al servizio USA

14-21 La pipe di Bartsch praticamente senza muro

14-20 Mano out di Mingardi da zona 2

13-20 Muro di Furlan

12-20 La diagonale da zona 4 di D’Odorico

11-20 Il muro di Robinson

11-19 Errore al servizio USA

10-19 Il muro di Akirandewo. Le azzurre hanno mollato

10-18 Primo tempo Akirandewo

10-17 Ace Washington

10-16 Errore al servizio Italia

10-15 La pipe di Mingardi

9-15 Ace Bartsch

9-14 Errore al servizio Italia

9-13 Melli vincente sulle mani del muro da zona 4

8-13 La fast di Washington

8-12 Mano out di Mingardi da zona 2

7-12 Errore al servizio Italia

7-11 Errore al servizio Usa

6-11 Vincente l’attacco di Robinson da zona 2

6-10 Il pallonetto di Mingardi da zona 2

5-10 Vincente Robinson da zona 4

5-9 La diagonale di Drews da seconda linea

5-8 Ace Drews

5-7 Mano out di Drews da zona 2

5-6 Aceeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaan

4-6 La fast in parallela di Lubian

3-6 La diagonale di drews da zona 2 col muro a uno

3-5 La pipe di Mingardi

2-5 La diagonale di Robinson da zona 4

2-4 La diagonale stretta di Bartsch da zona 4

25-20 Mingardiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Vincente da seconda liena!!! L’Italia strappa un set alle statunitensi, il secondo perso dalla squadra di Kiraly dall’inizio del torneo

24-20 Errore al servizio Italia

24-19 Primo tempo di Furlan dopo una magia di Bosio

23-19 Mano out di Akirandewo in fast

23-18 Diagonale di D’Odorico vincente da zona 4

22-18 Attacco vincente sulle mani del muro di Drews da seconda linea

22-17 La fast di Akirandewo

22-16 Out l’attacco di Drews da seconda linea

21-16 Mingardiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Vincente da zona 2. Gran battuta di Bosio

20-16 Ancora il muro di Mingardi dopo l’errore di Poulter

19-16 La free ball di Mingardiiiiiiiiiiiii

18-16 Out l’attacco di Drews

17-16 Errore al servizio Italia

17-15 Vincente D’Odorico da zona 4

16-15 Out il tocco di seconda intenzione Poulter

15-15 La parallela di D’Odorico da zona 4 ed è di nuovo parità

14-15 La fast di Lubian chiude il punto al terzo tentativo

13-15 La parallela di Drews da zona 2

13-14 Errore al servizio USA

12-14 Ace di Washington

12-13 Il primo tempo appena accennato di Washington

12-12 La parallela di Melli da zona 4

11-12 La diagonale di Melli da zona 4

10-12 Vincente Bartsch da zona 4

10-11 Mano out di Melli da zona 4 dopo un paio di ottime difese degli azzurri

9-11 Vincente Bartsch da zona 4

9-10 Errore al servizio USA

8-10 La parallela vincente di Bartsch da zona 4

8-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooo

7-9 Errore al servizio USA

6-9 Il tocco vincente di Robinson da zona 4

6-8 Aceeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaan

5-8 Il pallonetto vincente di Mingardi da seconda linea

4-8 Mano out D’Odorico da zona 4

3-8 Out la pipe di Nwakalor

3-7 La diagonale di Robinson da zona 4

3-6 La chiude Poulter. Grande azione con difese da una parte e dall’altra

3-5 Il muro delle statunitensi su D’Odorico

3-4 La diagonale lunga di Robinson a chiudere un’azione concitata

3-3 Vincente Melli da zona 4

2-3 Errore al servizio Italia

2-2 Errore al servizio USA

1-2 Mano out di Bartsch da zona 4, chirurgica

1-1 Primo tempo Furlan

0-1 Errore al servizio Italia

21-25 La parallela di Drews da zona 2 chiude il secondo set a favore delle statunitensi che sono avanti 2-0

21-24 La fast di Lubian

20-24 Errore al servizio Nwakalor

20-23 La parallela di Nwakalor da zona 2

19-23 Mano out di Bartsch da zona 4

19-22 La free ball di Nwakalor

18-22 Nwakalor vincente sulle mani del muro da zona 2

17-22 La diagonale di Drews da zona 2. Le azzurre non hanno contromisure per lei

17-21 Invasione Italia

17-20 Primo tempo Furlan

16-20 Miracolo di drews che trova le mani del muro con palla staccatissima da rete

16-19 Murooooooooooooo Furlaaaaaaaaaaaaan

15-19 Si ferma sul nastro la pipe di Robinson ma ancora una voltas l’Italia aveva ricevuto male

14-19 Il muro USA su Nwakalor

14-18 Out Omoruyi da zona 4

14-17 Invasione USA

13-17 Pallonetto vincente di Robonson da zona 4

13-16 La free ball di Lubian ma ancora problemi in ricezione per l’Italia con la nuova entrata Omoruyi

12-16 Primo tempo Akirandewo

12-15 Errore al servizio Italia

12-14 Errore al servizio USA

11-14 La diagonale di Drews da zona 2

11-13 La palla spinta di D’Odorico da zona 4 sulle mani del muro

10-13 La pipe di Robinson

10-12 Errore al servizio USA

9-12 Mano out di Bartsch ma Melli non riesce più a ricevere

9-11 Out Melli da zona 4 dopo la ricezione sbagliata

9-10 Vincente Bartsch contro il muro a uno da zona 4

9-9 Muroooooooooooooooooooo Melliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-9 Errore al servizio Italia

8-8 Mano out di Melli da zona 4

7-8 Ace Drews

7-7 Primo tempo appena accennato di Akinradewo

7-6 Melliiiiiiiiiii vincente in diagonale lunga!!!

6-6 Mano out di Lubian in fast

5-6 Mano out di Drews da zona 2

5-5 La parallela di D’Odorico da zona 4

4-5 La free ball di Washington

4-4 Muroooooooooooooo Nwakaloooooooooooor

3-4 Primo tempo di Lubian

2-4 Murooooooooooooo Nwakalooooooooooor

1-4 Mano out D’Odorico da zona 4

18-25 Errore al servizio Italia

18-24 Errore Washington in primo tempo

17-24 Finalmente Nwakalor da zona 2 in diagonale

16-24 Errore di Nwakalor da zona 2, troppi errori

16-23 Muro di Mazzaro su Drews

15-23 Il muro di Bartsch ma Nwakalor sta tirando dritto per dritto sul muro in questo primo set, deve cambiare qualcosa

15-22 Drews da seconda linea

15-21 La fast di Akirandewo

15-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaan con l’aiuto del nastro

14-20 Aceeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaan

13-20 Il muro di Melli sulla fast

12-20 Mano out di Bartsch a chiudere un’azione molto lunga

12-19 Muro di Akinradewo su Melli

12-18 Mano out di Bartsch da zona 4

12-17 La fast di Akinradewo

12-16 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaan

11-16 Vincente il pallonetto di D’Odorico da zona 4

10-16 In rete l’attacco di D’Odorico, troppi errori per le azzurre

10-15 Out l’attacco di D’Odorico da zona 4

10-14 Errore al servizio Italia

10-13 Primo tempo di Lubian

9-13 La diagonale vincente di Robinson da zona 4

9-12 Primo tempo Mazzaro

8-12 Primo tempo Washington

8-11 Sulle mani del muro l’attacco di Melli dopo la bella difesa delle statunitensi

7-11 La diagonale stretta di Bartsch

7-10 La pipe di Nwakalor

6-10 Ancora il muro di Bartsch su Nwakalor

6-9 Muro USA su Melli

6-8 Il fallo di seconda linea di Nwakalor

6-7 La fast di Akinradewo

6-6 Diagonale stretta di Melli da zona 4

5-6 Ace Robinson

5-5 Errore al servizio D’Odorico

5-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee D’Odoricoooooooooooooo grazie al nastro

4-4 Errore al servizio USA

3-4 Diagonale vincente di Drews da zona 2

3-3 Out il tocco di Hancock

1-2 Mano out di Drews da zona 2

1-1 Primo tempo Mazzaro

0-1 Mano out di Bartsch da zona 4

20.58: Bosio-Nwakalor, Mazzaro-Lubian, Melli-D’Odorico, Fersino libero, questa la formazione azzurra

20.55: Nel pomeriggio Giappone-Polonia 3-2, Cina-Brasile 3-2, Germania-Corea del Sud 3-0

20.53: In mattinata Repubblica Dominicana-Thailandia 3-0, Turchia-Russia 3-2, Olanda-Canada 3-0

20.51: L’Italia arriva da due vittorie consecutive rigeneranti: prima il 3-1 alla Corea del Sud e poi il 3-0 alla Germania nella prova sicuramente più convincente della squadra azzurra fino a questo momento

20.48: Kiraly per Tokyo si affiderà a Jordan Larson, Foluke Akinradewo Gunderson, Kimberly Hill, Kelsey Robinson, Michelle Bartsch-Hackley, Annie Drews, Jordan Thompson, Micha Hancock, Jordyn Poulter, Chiaka Ogbogu, Haleigh Washington, Justine Wong Orantes

20.45: La squadra statunitense si è presentata agguerrita e con tante star in campo a questa VNL: Kiraly sta utilizzando la VNL come banco di prova in vista dei Giochim e ieri ha comunicato le convocate per Tokyo

20.42: E’ forse la partita più complicata di questa VNL per la squadra azzurra che affronta la formazione allenata da Karch Kiraly la favorita numero uno per la vittoria finale e che finora guida la classifica a punteggio pieno. .

20.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-USA, sfida valida per la nona giornata della VNL femminile in programma a Rimini

