LIVE Italia-Turchia, Europei calcio 2021 in DIRETTA: out Chiesa, tridente Berardi-Immobile-Insigne

20.27 Ricordiamo che l’Italia dovrà fare a meno di Verratti almeno per questa prima partita e di Lorenzo Pellegrini, che ha lasciato il ritiro per un infortunio muscolare. Il trequartista della Roma è stato rimpiazzato da Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina.

20.24 Tra le esclusioni eccellenti nelle fila degli azzurri c’è quella di Federico Chiesa: il ct Mancini ha preferito affidarsi a Berardi, apparso in grande crescita nelle ultime uscite con la maglia della Nazionale.

20.21 Senol Gunes mette in porta l’affidabile Cakir, di fronte a lui Soyuncu-Demiral e Çelik e Meras come terzini. Yokuslu e Tufan mediani, svariano sulla trequarti Karaman, Calhanoglu e Yazici che supportano l’unica punta: bomber Burak Yilmaz.

20.18 Roberto Mancini schiera Gigio Donnarumma in porta, Bonucci-Chiellini come coppia centrale, Florenzi e Spinazzola sulle corsie. Jorginho in cabina di regia e accanto a lui Barella e Locatelli. Immobile è supportato da Berardi e Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Çelik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. All. Gunes.

Le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa

La nazionale di Roberto Mancini potrà contare in questa fase a gironi sui 14000 tifosi che entreranno allo Stadio Olimpico. L’Italia, dopo il percorso netto delle qualificazioni, punta a partire bene in questo gruppo per mettersi già in tasca il pass per gli ottavi di finale, vista la formula che premia la prima, la seconda e le quattro migliori terze classificate. Il commissario tecnico dovrà fare a meno delle assenze a centrocampo di Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini, mentre sulla linea difensiva dovrebbe essere cosa fatta il recupero di Alessandro Florenzi.

Anche la Turchia di Senol Gunes si è ben disimpegnata nelle qualificazioni. I turchi sono stati secondi soltanto ai campioni del mondo della Francia, mostrando un calcio moderno, coraggioso e spavaldo. Tanti i pericoli che la Turchia potrebbe recare alla nostra nazionale con le proprie frecce: dalla coppia difensiva affidabile formata da Merih Demiral e Caglar Soyuncu, il fantasista del Milan Hakan Calhanoglu. Certezza della formazione orientale anche il veterano Burak Yilmaz, storico centravanti di questa nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-TURCHIA

