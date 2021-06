Buona la prima per l’Italia ai Campionati Europei di calcio 2021! Gli Azzurri soffrono per un tempo, sbloccano con un po’ di fortuna l’incontro e poi chiudono definitivamente i conti, potendo gestire con tranquillità e senza grandi patemi il risultato favorevole fino al triplice fischio dell’arbitro. Turchia battuta 3-0 allo Stadio Olimpico di Roma e qualificazione agli ottavi già ad un passo per la truppa di Roberto Mancini, che balza in testa al gruppo A con 3 punti in attesa del match di domani tra Svizzera e Galles.

Avvio di partita senza grandi emozioni all’Olimpico in questa partita inaugurale di Euro 2020, con l’Italia che ha il pallino del gioco in mano ma non riesce a sfondare la retroguardia turca. Insigne spreca la prima chance al 18′ calciando molto male col suo destro a giro da buona posizione, poi capitan Chiellini costringe Cakir ad un grande intervento al 23′ su un bel colpo di testa. Si va all’intervallo sullo 0-0 dopo un possibile calcio di rigore non concesso agli Azzurri dall’arbitro su un tocco di mano in area di Celik.

Nessuna sostituzione tra primo e secondo tempo. L’Italia parte forte nella ripresa e sblocca finalmente l’incontro al 53′ con l’autorete del difensore juventino Demiral, che devia in porta un cross teso di Berardi dalla fascia destra. Partita adesso molto più semplice tatticamente per gli Azzurri, che raddoppiano al 66′ con Ciro Immobile (sulla respinta di un tiro di Spinazzola) e chiudono definitivamente la pratica Turchia all’80’ con il sigillo di Lorenzo Insigne, in seguito ad un brutto errore con i piedi dell’estremo difensore avversario. Da segnalare nel finale un problema al polpaccio di Berardi, costretto a lasciare il campo per far posto a Bernardeschi.

Foto: Lapresse