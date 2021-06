Il momento dell’Italia agli Europei 2021 è arrivato. Gli azzurri di Roberto Mancini apriranno domani la competizione continentale con la sfida contro la Turchia all’Olimpico di Roma e vorranno puntare ai tre punti per cominciare bene la loro avventura in questa sedicesima edizione del torneo.

Il CT azzurro è intervenuto in conferenza stampa quest’oggi, parlando di ciò che ci si dovrà aspettare da quest’Europeo: “Da stasera ci sarà molta emozione. È l’inaugurazione, non ci si può non emozionare, abbiamo voglia di vivere questa competizione da protagonisti. Dovremo affrontare questa partita con spensieratezza, se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo farcela. Spero di dormire stanotte come le altre… spero di arrivare più avanti a non dormire, al 9-10 luglio. La Turchia è una squadra di talento, da rispettare“.

Un concetto, quello della spensieratezza, che è centrale nel discorso di Mancini: “Il nostro obiettivo sarà far divertire le persone anche se solo per novanta minuti. Sarà un momento bello per tutti, faremo del nostro meglio. La prima gara è la più difficile ma dovremo essere mentalmente liberi, divertirci. L’Italia come la mia Sampdoria? Spero che il risultato finale sia lo stesso. Il nostro è un ottimo gruppo, siamo insieme da tanto e vogliamo continuarlo a fare. Se riusciremo ad arrivare a Londra, ne riparleremo. Ma sono fiducioso“.

Impossibile non parlare di Lorenzo Pellegrini, che ha dovuto dare forfait: “Ci dispiace, come ragazzo e come giocatore. È triste lasciare l’Europeo all’ultimo giorno. Stava benissimo, anche ieri: è un dispiacere per tutti“. E sulla formazione: “Ancora non è deciso nulla, possono esserci situazioni indirizzate ma tutti i giocatori sono molto concentrati. Sanno che se anche non dovessero giocare dal primo minuto, dovrebbero fare la differenza a gara in corso“.

Foto: LaPresse