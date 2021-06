Pagelle Italia-Turchia, Europei calcio 2021

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Italia-Turchia, match d’esordio degli Europei 2021. La Nazionale di Roberto Mancini è attesa a un esordio non banale al cospetto di una squadra talentuosa da prendere con le molle e da non sottovalutare.

Gli azzurri hanno voglia di iniziare con il piglio giusto, forti dei risultati che ne hanno caratterizzato il proprio percorso. Negli ultimi tre anni, la compagine allenata da Mancini ha ottenuto 23 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte in 32 match disputati, realizzando 79 reti e subendone 14. Reduce dalla convincente vittoria contro la Repubblica Ceca in amichevole (4-0), la selezione tricolore ha vinto otto partite consecutive senza subire gol per la prima volta nella storia. Appare chiaro che queste statistiche dovranno essere aggiornate per avere un senso nella fase finale della competizione continentale.

Il CT, come è noto, dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini e spetterà a Gaetano Castrovilli sostituirlo. Per questo le scelte a centrocampo sono abbastanza obbligate e si va verso una conferma dell’undici titolare che ha disputato il match contro i cechi il 4 giugno. Poche sorprese anche nella formazione turca: il trio di trequartisti formato da Karaman, Calhanoglu e da Yazici dovrebbe essere quello scelto a supporto dell’unica punta centrale Burak Yilmaz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle Pagelle di Italia-Turchia, match d’esordio degli Europei 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00.

LE PAGELLE ITALIA-TURCHIA

ITALIA

Donnarumma 6 – Praticamente inoperoso il portiere del Milan, per via di un atteggiamento tattico della Turchia particolarmente difensivo. Normale amministrazione per l’estremo difensore azzurro.

Florenzi 5.5 – Troppi errori in fase di appoggio per il terzino del PSG che non riesce a incidere sull’esterno. Esce al termine del primo tempo per un problema fisico. Dal 45′ Di Lorenzo 6.5 – Ottimo impatto del difensore del Napoli che dà manforte a Berardi nelle sovrapposizioni, creano imbarazzi alla Turchia.

Bonucci 6.5 – Sicuro in impostazione il centrale della Juventus, ottimo compagno di reparto di B

Chiellini 6.5 – Vicinissimo al gol il centrale azzurro sugli sviluppi di un corner. Bravissimo il portiere della Turchia con la mano sinistra.

Spinazzola 6.5 – Uno dei migliori della compagine azzurra: spinge con insistenza sull’out sinistro e crea diversi grattacapi alla difesa turca.

Barella 5.5 – Poco lucido in impostazione e non dinamico come al solito. Non si accende il centrocampista dell’Inter.

Jorginho 6 – Tiene alta la squadra il centrocampista del Chelsea, ma non rischia mai la giocata. Primo tempo senza infamia e senza lode.

Locatelli 5 – Troppo teso il centrocampista del Sassuolo, tanti errori in impostazione e non rischia anche per questo mai la giocata. Non dà un valido supporto a Jorginho in costruzione. Dal 74′ Cristante 6

Berardi 6.5 – Buon inizio del calciatore del Sassuolo, che svaria su tutto l’arco offensivo azzurro per non dare punti di riferimento alla retroguardia turca. Propizia l’autorete di Demiral che sblocca il risultato.

Immobile 6 – Si dà un gran da fare, ma non trova potenza nelle sue conclusioni.

Insigne 5.5 – Grande chance fallita dal giocatore del Napoli, dopo una buona combinazione con Berardi. Poco ispirato.

All.: Mancini 6 – La squadra ha il comando del gioco, ma manca in termini di concretezza.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir 6.5; Celik 6.5, Soyuncu 6.5, Demiral 5.5, Meras 6; Yokuslu 5.5; Ozan Tufan 5 (Dal 65′ Tufan 6); Karaman 5, Calhanoglu 5.5, Yazici 5.5 (Dal 45′ Under 6); Yilmaz 5.5. All. Gunes 6.

