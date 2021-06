CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio dell’Italia agli Europei 2021. Di fronte c’è la Serbia, vittoriosa nel 2015 e terza nell’ultima edizione, quella (parzialmente) di casa, del 2019: un confronto assai duro, quello del girone B.

Le riserve definitive sulle azzurre sono state sciolte ieri, con le 12 definitive rivelate in mattinata e dalle quali sono state escluse, dalle 14 che già erano a Valencia, Mariella Santucci e Martina Fassina. Un gruppo, quello azzurro, cambiato in profondità non già per quantità (8 elementi su 12 l’Europa per nazionali l’hanno già vista), ma soprattutto per peso delle giocatrici, con una nuova generazione in mano a Cecilia Zandalasini.

La Serbia può vantare il talento di Ana Dabovic, Aleksandra Crvendakic, Sonja Vasic (già Petrovic), Jelena Brooks (già Milovanovic), che sono solo quattro dei nomi su cui può contare coach Marina Maljkovic (cognome assai celebre: il padre Bozidar è stato 4 volte campione di Eurolega). Il termine inglese “game changer” potrebbe valere per la naturalizzata, che non è una qualsiasi, ma Yvonne Anderson, tra i pilastri dello scudetto di Venezia.

Una vittoria in questa partita darebbe una notevole spinta a una delle due formazioni per il passaggio diretto ai quarti di finale, senza dover passare dai barrage incrociati tra questo raggruppamento, che comprende anche Montenegro e Grecia, e quello della Spagna. E a tal proposito, occorre fare attenzione alla situazione delle iberiche, che si sono ritrovate senza Alba Torrens perché positiva al Covid-19 insieme a Tamara Abalde.

Italia-Serbia, match inaugurale degli Europei delle azzurre, si giocherà alle ore 18:00 alla Fonteta di Valencia. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo