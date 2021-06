Italbasket femminile, un viaggio chiamato Spagna. Sarà in terra iberica che l’Italia giocherà tutta la manifestazione continentale, dalle prime tre partite al punto più lontano della competizione che saprà raggiungere. A Valencia comincia l’avventura delle azzurre.

Si comincia con la Serbia, ed è la più difficile delle partite stante lo status delle serbe, tra le più competitive dell’intero lotto delle partecipanti. Meno di 24 ore, ed ecco la sfida con il Montenegro, che da qualche tempo non riesce più a tornare ai fasti di metà Anni 2010. Domenica, poi, sarà la volta della mai facile Grecia, che ha conquistato la qualificazione con (tanta) fortuna, ma che possiede il giusto mix di talento ed esperienza. Lino Lardo, con le sue giocatrici, proverà a guidare l’Italia verso i primi sei posti che valgono il torneo di qualificazione ai Mondiali di Australia 2022.

Gli Europei di basket femminile 2021 inizieranno giovedì 17 giugno e termineranno, con le finali, domenica 27 giugno. Le partite azzurre saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (Italia-Serbia, Italia-Montenegro) e Sky Sport Arena (Italia-Grecia), oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROBASKET WOMEN 2021: LE PARTITE DELL’ITALIA

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Ore 18:00 Italia-Serbia

VENERDÌ 18 GIUGNO

Ore 15:00 Italia-Montenegro

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 18:00 Italia-Grecia

EUROBASKET WOMEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo