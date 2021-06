Basket femminile: Italia, le 12 convocate definitive per gli Europei 2021. Zandalasini stella, quattro esordienti, Santucci e Fassina tagliate

Arriva stamattina, con un particolare video lanciato sui social della Federazione Italiana Pallacanestro, la comunicazione delle 12 che Lino Lardo manderà in campo agli Europei al via domani, con l’Italia subito impegnata contro la Serbia, squadra tra le favorite assolute del torneo.

1️⃣2️⃣ Azzurre, 𝐮𝐧𝐚 Squadra 🇮🇹 Definita la lista delle Azzurre che da domani giocheranno l’@EuroBasketWomen. L’annuncio arriva da tifose speciali: le bambine del Minibasket che già ci hanno accompagnato nelle qualificazioni 😍#italbasket#NothingButAzzurre#EuroBasketWomen pic.twitter.com/W0CQshYAde — Italbasket (@Italbasket) June 16, 2021

Questi i nomi delle 12 giocatrici che vedremo da domani alla Fonteta di Valencia per la manifestazione continentale (le squadre si riferiscono non alla stagione 2020-2021, della quale già sappiamo che Zandalasini, per esempio, giocherà alla Virtus Bologna, ma a quella 2019-2020):

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Famila Wuber Schio)

Lorela Cubaj (1999, 1.96, C, Georgia Tech – USA)

Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Famila Wuber Schio)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

Francesca Pan (1997, 185, G-A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Fenerbahce – Turchia)

Gli ultimi due “tagli” sono dunque quelli di Mariella Santucci, play di Ragusa che ha debuttato quest’anno in Serie A1 con ottimi risultati dopo quattro anni di NCAA, e di Martina Fassina, che ha vissuto la stagione a Lublino, in Polonia, e che nella generazione delle ’99 italiane è tra le più quotate.

Sarà l’esordio assoluto in una rassegna continentale senior per Attura, Bestagno, Carangelo e Pan, vale a dire quattro delle cinque che hanno contribuito a portare alla Reyer Venezia lo scudetto. In sostanza, i blocchi sono quelli di Reyer e Famila Schio con l’inserimento anche di Romeo, ormai presente in pianta stabile dalla gestione Crespi, e della coppia Cubaj-Zandalasini, con la prima che ha appena finito i quattro anni di università e la seconda che esce da un’annata non come nei suoi desideri in Turchia.

Le azzurre debutteranno domani alle 18:00 con la Serbia, proseguiranno venerdì alle 15:00 con il Montenegro e chiuderanno il girone domenica alle 18:00 con la Grecia. Passa direttamente ai quarti la prima, seconda e terza vanno al barrage rappresentato dagli ottavi di finale.

Credit: Ciamillo