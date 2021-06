Basket femminile, calendario Europei 2021: programma, orari, tv, streaming

Tre giorni al via degli Europei 2021, un momento che per il basket femminile stavolta non vuol dire qualificazione diretta ai Mondiali, ma semplicemente al torneo che per la rassegna iridata qualificherà nel febbraio 2022. 16 le squadre in gara tra Valencia e Strasburgo.

Saranno sei le squadre che potranno dare l’assalto ai tornei che daranno accesso ad Australia 2022. Prima, però, di strada da fare ce n’è: quattro gironi da quattro squadre, due in Spagna e due in Francia, poi i barrage per seconde e terze, i quarti di finale, le semifinali e le finali. Il tutto aggiungendo le “semifinali 5°-8° posto”, che poi tali non sono perché utili a un unico scopo. L’Italia si presenta con Lino Lardo in panchina, Cecilia Zandalasini in campo e un gruppo fondamentalmente rinnovato, la maggior parte del quale ha lanciato bei segnali nelle qualificazioni.

Gli Europei di basket femminile 2021 inizieranno giovedì 17 giugno e termineranno, con le finali, domenica 27 giugno. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport, che trasmetterà tutte le partite dell’Italia, una ulteriore partita al giorno dei gironi e il meglio della fase a eliminazione diretta.

EUROBASKET WOMEN 2021: IL CALENDARIO COMPLETO

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

A VALENCIA

Ore 12:00 Svezia-Slovacchia (Girone A)

Ore 15:00 Montenegro-Grecia (Girone B)

Ore 18:00 Italia-Serbia (Girone B)

Ore 21:00 Bielorussia-Spagna (Girone A)

A STRASBURGO

Ore 12:00 Russia-Repubblica Ceca (Girone C)

Ore 15:00 Bosnia ed Erzegovina-Belgio (Girone D)

Ore 18:00 Slovenia-Turchia (Girone D)

Ore 21:00 Francia-Croazia (Girone C)

VENERDÌ 18 GIUGNO

A VALENCIA

Ore 12:00 Grecia-Serbia (Girone B)

Ore 15:00 Italia-Montenegro (Girone B)

Ore 18:00 Slovacchia-Bielorussia (Girone A)

Ore 21:00 Spagna-Svezia (Girone A)

A STRASBURGO

Ore 12:00 Turchia-Bosnia ed Erzegovina (Girone D)

Ore 15:00 Belgio-Slovenia (Girone D)

Ore 18:00 Croazia-Russia (Girone C)

Ore 21:00 Repubblica Ceca-Francia (Girone C)

SABATO 19 GIUGNO

Giorno di riposo

DOMENICA 20 GIUGNO

A VALENCIA

Ore 12:00 Montenegro-Serbia (Girone B)

Ore 15:00 Svezia-Bielorussia (Girone A)

Ore 18:00 Italia-Grecia (Girone B)

Ore 21:00 Spagna-Slovacchia (Girone A)

A STRASBURGO

Ore 12:00 Bosnia ed Erzegovina-Slovenia (Girone D)

Ore 15:00 Turchia-Belgio (Girone C)

Ore 18:00 Repubblica Ceca-Croazia (Girone D)

Ore 21:00 Francia-Russia (Girone C)

LUNEDÌ 21 GIUGNO – BARRAGE PER I QUARTI

A VALENCIA

Ore 18:00 o 21:00 2a Girone A-3a Girone B (A2-B3)

Ore 18:00 o 21:00 2a Girone B-3a Girone A (B2-A3)

A STRASBURGO

Ore 18:00 o 21:00 2a Girone C-3a Girone D (C2-D3)

Ore 18:00 o 21:00 2a Girone D-3a Girone C (D2-C3)

MARTEDÌ 22 GIUGNO – BARRAGE PER I QUARTI

Giorno di riposo

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO – QUARTI DI FINALE

A VALENCIA

Ore 18:00 o 21:00 A1-Vincitrice B2-A3 (G29)

Ore 18:00 o 21:00 B1-Vincitrice A2-B3 (G30)

A STRASBURGO

Ore 18:00 o 21:00 C1-Vincitrice D2-C3 (G31)

Ore 18:00 o 21:00 D1-Vincitrice C2-D3 (G32)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Trasferimento delle squadre di Strasburgo a Valencia

VENERDÌ 25 GIUGNO

Giorno di riposo

SABATO 26 GIUGNO

SEMIFINALI 5°-8° POSTO*

Ore 12:00 o 15:00 Perdente G29-Perdente G32

Ore 12:00 o 15:00 Perdente G30-Perdente G31

SEMIFINALI

Ore 18:00 o 21:00 Vincente G29-Vincente G32

Ore 18:00 o 21:00 Vincente G30-Vincente G31

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 18:00 Finale 3° posto

Ore 21:00 Finale 1° posto

*Non verranno disputate le finali per il 5° e 7° posto poiché le “semifinali” servono come accesso alle qualificazioni per i Mondiali 2022

EUROBASKET WOMEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

Credit: Ciamillo