LIVE Italia-Serbia 81-86, Europei basket femminile in DIRETTA: esordio amaro per le azzurre, rimontate e sconfitte al supplementare

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE di un pomeriggio che non ha dato, alla fine, le soddisfazioni sperate a un’Italia vicina all’impresa, superiore a rimbalzo (47-44), ma che paga per i dettagli e per la giornata da urlo di Vasic (27 punti, 13 rimbalzi, 7 assist, in sostanza non lontana dalla tripla doppia). Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.

Si ripete così un copione amaro che già si era avuto nel 2013, anche se quello era un quarto di finale e questo un match d’esordio di girone.

TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 18; SERBIA: Vasic 27

Finisce la partita, è amarissimo l’esordio dell’Italia non per la sconfitta con la Serbia, pronosticata alla vigilia, ma per il fatto che questo pronostico stava per essere ribaltato. L’overtime è fatale alle azzurre, che dovranno ora riprendersi molto in fretta visto l’impegno di domani alle 15:00 con il Montenegro.

Sbaglia da tre Zandalasini, ultimo tocco di Bestagno e a 24″8 dalla fine la Serbia è molto vicina a farcela.

81-86 Brooks scarica sulla linea di fondo per Skoric. 40″ alla fine.

81-84 2/2 Bestagno.

Quinto fallo di Krajisnik su Bestagno che cercava di prendere posizione sul passaggio di Zandalasini, sono due liberi a -1’20”.

79-84 Realizza l’aggiuntivo Vasic, 27 per lei, 1’35” alla fine.

Sbaglia da tre Carangelo, dall’altra parte arriva il canestro valido di Vasic in entrata con il fallo di Zandalasini.

79-81 1/2 Jovanovic.

Fallo di Romeo sul pressing su Jovanovic, 1’58” alla fine e liberi.

Otto secondi di Pan, la difesa di Crvendakic porta la Serbia al recupero.

C’è un altro time out dopo una dura lotta a rimbalzo. 2’25” alla fine, Lardo ha chiamato le sue giocatrici a raccolta.

79-80 Stoppata di Vasic su Zandalasini con apertura per il sorpasso di Crvendakic.

79-78 2/2 Jovanovic, 3’19” da giocare.

Carangelo sbatte su Jovanovic nel tentativo di far sentire il corpo, liberi.

79-76 Ottima l’uscita di Pan per il canestro dalla media!

77-76 2/2 Vasic.

Pan non riesce a contenere Vasic, la manda in lunetta con due liberi a -3’52”.

Tripla di Zandalasini sul ferro, ultimo tocco azzurro.

77-74 LA TRIPLA DI CARANGELO! Parte bene l’Italia!

Cominciano questi ulteriori minuti. Nessuna a 5 falli per l’Italia, già fuori Anderson per la Serbia e ce ne sono 4 di Vasic e Krajisnik.

TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 18; SERBIA: Vasic 22

Rimette lungo Zandalasini, palla intercettata ed è OVERTIME alla Fonteta. Altri cinque minuti.

Resta 1″3.

Infrazione di passi di Vasic, bisogna vedere se è arrivata prima della sirena, ma questo è probabile. Aveva tirato comunque con l’errore contro Zandalasini.

Fallo di Zandalasini dopo l’errore di Bestagno, 6″2 alla fine, Italia che non era in bonus. Era questo l’ultimo fallo a disposizione.

74-74 Succede di tutto, segna Dabovic, persa azzurra e Vasic appoggia con 26″4 da giocare. Time out Italia.

0/2 Zandalasini.

Triplicata Zandalasini su una complicata rimessa con due secondi per passare la metà campo dopo il pressing alto, c’è il fallo di Dabovic. Altri liberi, 38″4 alla fine.

74-70 Vasic manda al bar Cubaj e segna dalla zona della lunetta. Time out con 50″ da giocare.

74-68 1/2 Pan, poi c’è invasione e rimessa Serbia.

Pressing troppo forte di Brooks su Pan finita ben lontana dall’arco e isolata, sono due liberi con 1’05” alla fine.

Sbaglia Vasic, tocca Krajisnik, possesso Italia con 1’20” da giocare! Time out Serbia.

73-68 2/2 Carangelo!

Sbaglia da tre Zandalasini, lotta a rimbalzo Carangelo e fa commettere il quinto fallo ad Anderson andando così in lunetta, 1’35” alla fine.

Si verifica la precedente tripla di Zandalasini, che però è palesemente da oltre l’arco, tantissimo lo spazio tra piede e linea.

71-68 Brooks sola sull’arco, tripla a 1’56” dalla fine.

71-65 LA BOMBA DI ZANDA! Si respira a 2’10” dalla fine!

68-65 Romeo sbatte sul blocco portato da Bestagno, Anderson ne approfitta e va fino in fondo. 2’30” alla fine.

68-63 Vasic lasciata colpevolmente sola da tre nella serie di cambi di marcature, time out chiamato da Lardo con 3′ da giocare.

68-60 Gancetto di Krajisnik.

68-58 2/2 Romeo, massimo vantaggio Italia.

Serbia che ha ormai esaurito il bonus, e stavolta in lunetta ci va Romeo con 4’32” da giocare.

66-58 2/2 Zandalasini.

Vasic frana su Zandalasini che tenta il tiro, sono due liberi. 5’06” al termine.

Gran lotta a rimbalzo dopo gli errori di Andrè e Pan, rimessa Italia. 5’10” alla fine.

64-58 TRIPLA DI ROMEO! Prende, fa arresto e tiro, spara la bomba del +6 che obbliga la Serbia al time out!

61-58 2/2 Anderson.

Stoppata regolare di Cubaj, le viene fischiato fallo e Anderson in lunetta.

61-56 ANCORA KEYS NELLA LOTTA A RIMBALZO VA A SEGNARE! Raccoglie così l’errore di Cubaj!

59-56 KEYS! Dalla buona circolazione arriva l’appoggio semplice! 8’19” alla fine.

Lotta Romeo-Vasic per la palla, palla contesa e la freccia del possesso alternato dice Italia. Le serbe in questo minuto e 13 secondi di quarto decisivo hanno chiarito che il pressing alto ci sarà sempre e comunque.

57-56 Taglio centrale di Anderson che appoggia.

57-54 Brooks dalla media.

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 13; SERBIA: Vasic 15

Fa confusione un paio di volte l’Italia nel possesso, ma il terzo quarto termina così, con un vantaggio di cinque punti da gestire entrando negli ultimi e decisivi dieci minuti.

57-52 Tripla di Dabovic dall’angolo su scarico di Anderson. Ultimo possesso azzurro per il terzo periodo.

57-49 NICOLE ROMEO! Ed è la tripla del +8 proprio a inizio ultimo minuto del quarto!

Finisce il bonus azzurro con il fallo di Romeo su Anderson per evitare due punti facili.

54-49 1/2 Keys, lotta a rimbalzo, a Penna sfugge la palla, possesso Serbia.

Gran difesa di Keys che ferma Brooks e poi va a guadagnarsi altri liberi. Quarto di Krajisnik.

53-49 1/2 Cubaj.

Tira dalle media Pan beffando il pressing alto serbo, raccoglie il rimbalzo Cubaj che subisce anche il fallo che la manda in lunetta.

52-49 2/2 Anderson.

Anderson batte Cubaj, finisce Pan su di lei, inevitabile il fallo con la concessione dei liberi.

52-47 2/2 Bestagno.

Spinta a rimbalzo di Skoric su Bestagno, 2’51” a fine terzo quarto, liberi azzurri e bonus raggiunto dalle serbe.

50-47 IL RECUPERO DI ZANDALASINI! Che poi appoggia facilmente!

48-47 2/2 Bestagno.

Sbaglia Zandalasini, lotta leonina di Bestagno a rimbalzo in mezzo a tre giocatrici, arriva alla fine il fallo di Skoric che la manda in lunetta.

Brooks cerca di penetrare per lo scarico verso Skoric, ma non fa in tempo perché trova Cinili a costringerla allo sfondamento.

Sbaglia l’aggiuntivo Brooks, nella lotta a rimbalzo Dabovic pesta la linea di fondo, possesso Italia con 6′ alla penultima sirena.

46-47 Arriva fino in fondo Brooks, Cubaj cerca di tenerla, ma commette fallo sul canestro della dirimpettaia regalandole l’aggiuntivo.

46-45 CARANGELO! Spara la tripla del controsorpasso!

43-45 Gran movimento di Vasic, mano sinistra, appoggio e sorpasso Serbia.

Momento complicato per l’Italia, alza il pressing la Serbia con Dabovic che stavolta costringe Carangelo alla persa.

43-43 Tripla dall’angolo di Crvendakic, parità.

Vasic prova a far saltare Bestagno e qusi ci riesce, ma sbaglia, poi Cinili e Zandalasini non si capiscono, rimane in pressing la Serbia e riguadagna la palla con 7’26” da giocare nel terzo periodo.

43-40 E ancora Zandalasini che si prende il suo tiro dai sei metri, arresto e tiro che va a segno!

41-40 Vasic nell’angolo, tripla.

41-37 Gran circolazione che porta Bestagno all’appoggio facile!

Si riparte con il primo possesso del quarto in favore dell’Italia.

Squadre di nuovo sul parquet, sta per iniziare il terzo quarto!

Altro dato importante il 20-18 della Serbia a rimbalzo, dove la lotta sotto canestro vede spesso primeggiare, in termini di rimbalzi offensivi, Krajisnik da una parte e Cubaj, davvero ottima in questa prima metà di gara, dall’altra.

Da rilevare la situazione falli: Italia con 3 per Keys e 2 per Andrè, mentre per la Serbia sono a quota 2 Anderson, Krajisnik e Vasic.

TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 9; SERBIA: Anderson, Vasic 10

Niente tiro dalla lunghissima per Jovanovic, finisce il secondo quarto ed è un’ottima Italia quella che finisce avanti il secondo periodo di gioco.

39-37 2/2 Carangelo.

Sono due i tiri liberi per Carangelo. Secondo fallo di Anderson.

Ingenuità enorme di Anderson che sul tentativo di tiro da grande distanza di Carangelo commette fallo spostandola leggermente di schiena. Nove decimi sono rimasti prima della conclusione del quarto.

37-37 Pari Serbia con Anderson.

37-35 2/2 Carangelo.

Butulija abbatte Carangelo appena superata la metà campo, liberi.

35-35 2/2 Anderson, 58″3 all’intervallo.

Penetra Anderson, c’è il fallo sul raddoppio di Penna che la rimanda in lunetta.

35-33 2/2 Anderson.

Anderson finisce contro Andrè nel mismatch, c’è il fallo del centro scledense e ci sono due liberi per la giocatrice di Venezia.

35-31 Ottima transizione veloce azzurra chiusa da Bestagno!

Terzo fallo personale di Keys su Brooks, bonus esaurito dall’Italia con 2’21” da giocare prima dell’intervallo.

33-31 2/2 Bestagno.

Fallo lontano dalla palla di Krajisnik nella lotta per la presa di posizione vicino a canestro con Bestagno, due liberi.

31-31 2/2 Vasic.

Fallo di Penna su Vasic, viene considerato sull’azione di tiro, saranno due liberi. 3’07” all’intervallo, time out Lardo.

31-29 Anderson batte Carangelo e appoggia. 3’40” all’intervallo.

31-27 E dalla media segna Zandalasini!

29-27 2/2 Krajisnik.

Prima della tripla di Penna c’era stata un’altra stoppata, la terza per l’Italia, di Zandalasini dopo quelle di Cubaj e Keys, tutte di timing perfetto. Ci ha appena riprovato Keys, ma sono due liberi per Krajisnik.

29-25 TRIPLA DI PENNA!

Non solo Keys stoppa Brooks, ma le rimanda il pallone addosso ed è possesso Italia!

26-25 Riceve vicino a canestro Krajisnik e appoggia facilmente.

26-23 2/2 Zandalasini.

Cubaj domina il possibile e l’impossibile a rimbalzo, trovata alla fine Zandalasini che subisce il fallo che la manda in lunetta, è Crvendakic (secondo personale) l’autrice.

Fallo su Zandalasini sul raddoppio, ora l’Italia ha il bonus serbo per 7 minuti abbondanti da sfruttare.

24-23 Appoggio facile di Vasic.

Gran battaglia in campo dopo 2’20” di secondo quarto, fa il suo esordio anche Attura e rientra Zandalasini.

24-21 Cubaj dai sei metri!

22-21 Dall’angolo Anderson, sono i primi due della sua partita.

22-19 ANCORA PAN DA TRE! Torna avanti l’Italia!

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – ITALIA: Cubaj 6; SERBIA: Brooks 7

Tiro rapido creato per Pan che per poco non trova la tripla di tabella, finisce il primo quarto con una più che buona Italia in campo.

19-19 FRANCESCA PAN! Da tre dopo un gran lavoro di Cubaj sotto canestro per artigliare due rimbalzi in attacco!

16-19 1/2 Vasic.

Raddoppio di Pan in aiuto su Cubaj nel tentare di fermare Vasic, il fallo è suo, bonus esaurito, e due liberi per l’ex Petrovic. 1’08” a fine primo quarto.

16-18 Andrè! Su rimbalzo in attacco dopo che il tiro di Zandalasini era stato deviato.

14-18 Comincia anche l’Europeo di un’altra delle stelle serbe, Crvendakic. 2’15” alla prima sirena.

14-16 Ancora Cubaj su transizione! Impatto notevole il suo.

12-16 Gran canestro di Cubaj, che prende la linea del fondo e appoggia dall’altra parte.

10-16 Dabovic fa passare la palla in uno spazio minimo per Brooks, gran classe per lei e time out chiamato da Lardo con 3’31” da giocare nel primo quarto.

10-14 Altra tripla, stavolta di Brooks sullo scarico di Vasic.

10-11 Zandalasini accorcia in appoggio!

8-11 Tripla di Vasic, che non si può lasciar andare “on fire”.

8-8 E arrivano i primi due di Cubaj!

6-8 Nuovo vantaggio Serbia con Vasic.

Arrivano i primi cambi alla vigilia della metà primo quarto, dentro tra le altre Cubaj, gioca con due lunghe di qualità Lardo ora.

6-6 Bella palla dalla rimessa di Vasic per Brooks, 3’20” trascorsi.

6-4 Si va di nuovo da Andrè, che segna l’appoggio!

4-4 Rimbalzo in attacco di Krajisnik che appoggia al vetro sull’errore di Vasic.

4-2 Subito la bomba di Zandalasini dopo la recuperata azzurra!

1-2 1/2 Andrè.

Riceve vicino a canestro Andrè che prova a tirare, fallo di Krajisnik e liberi.

0-2 Subito Dabovic si lancia verso canestro e segna in appoggio.

Primo possesso Serbia.

18:00 Squadre ora in campo, si può iniziare!

17:59 QUINTETTI – ITALIA: Carangelo Zandalasini Cinili Bestagno Andrè; SERBIA: Vasic Dabovic Krajisnik Crvendakic Brooks

17:57 Si chiude la cerimonia degli inni, e tra poco sarà palla a due!

17:54 Suonano ora gli inni nazionali.

17:51 Meno di dieci minuti al via!

17:48 1-2 il record in preparazione per l’Italia, che con la Spagna non ha potuto giocare causa doppio caso di Covid tra le iberiche (Alba Torrens e Tamara Abalde, tutte e due assenti a Valencia). 3-3, invece, per la Serbia.

17:45 Nel gruppo D la Russia ha battuto con difficoltà la Repubblica Ceca (73-69, 27 punti di Maria Vadeeva), nel gruppo A invece la Svezia guidata da Marco Crespi si è imposta sulla Slovacchia per 74-57 con le due Eldebrink sugli scudi.

17:42 Sono quattro le esordienti dell’Italia, tutte della Reyer Venezia: Bestagno, Carangelo, Pan e Attura. Nuova capitana Sabrina Cinili.

17:39 Questi i due roster

Italia

#0 Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Schio)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Venezia)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G-A, Umana Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Famila Schio)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Famila Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Venezia)

#31 Lorela Cubaj (1999, 1.96, C, Georgia Tech – USA)

#41 Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Venezia)

All. Lino Lardo

Serbia

#5 Sonia Vasic (1989, 1.89, A, Girona – Spagna)

#6 Sasa Cadjo (1989, 1.78, A, Carolo Flames – Francia)

#8 Nevena Jovanovic (1990, 1.79, A, Sopron – Ungheria)

#9 Jelena Brooks (1989, 1.90, A, Sopron – Ungheria)

#10 Dajana Butulija (1986, 1.75, G, Wroclaw – Polonia)

#11 Aleksandra Crvendakic (1996, 1.87, A-C, Lione – Francia)

#12 Yvonne Anderson (1990, 1.75, P-G, Umana Venezia)

#23 Ana Dabovic (1989, 1.83, G-A, Montpellier – Francia)

#24 Maja Skoric (1989, 1.84, A, KSC Szekszard)

#25 Masa Jankovic (2000, 1.87, A, Stella Rossa)

#32 Angela Dugalic (2001, 1.93, A, Maine West High School – USA)

#33 Tina Krajisnik (1991, 1.90, C, Galatasaray – Turchia)

All. Marina Maljkovic

17:36 Di 70-55 parlando, è questo anche il punteggio con il quale il Montenegro ha superato, dominando sostanzialmente fin dall’inizio, la Grecia, entrando con fiducia nelle 24 ore che precederanno proprio l’incontro con le azzurre.

17:33 Apriamo con la grandissima sorpresa del giorno, almeno finora: a Strasburgo, la Bosnia-Erzegovina ha sconfitto il Belgio, che gode dei favori del pronostico per l’intera manifestazione, per 70-55.

17:30 Buon pomeriggio, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del debutto azzurro agli Europei di Valencia (dove giocherà appunto l’Italia) e Strasburgo. Di fronte c’è la Serbia, la favorita numero uno del girone B.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio dell’Italia agli Europei 2021. Di fronte c’è la Serbia, vittoriosa nel 2015 e terza nell’ultima edizione, quella (parzialmente) di casa, del 2019: un confronto assai duro, quello del girone B.

Le riserve definitive sulle azzurre sono state sciolte ieri, con le 12 definitive rivelate in mattinata e dalle quali sono state escluse, dalle 14 che già erano a Valencia, Mariella Santucci e Martina Fassina. Un gruppo, quello azzurro, cambiato in profondità non già per quantità (8 elementi su 12 l’Europa per nazionali l’hanno già vista), ma soprattutto per peso delle giocatrici, con una nuova generazione in mano a Cecilia Zandalasini.

La Serbia può vantare il talento di Ana Dabovic, Aleksandra Crvendakic, Sonja Vasic (già Petrovic), Jelena Brooks (già Milovanovic), che sono solo quattro dei nomi su cui può contare coach Marina Maljkovic (cognome assai celebre: il padre Bozidar è stato 4 volte campione di Eurolega). Il termine inglese “game changer” potrebbe valere per la naturalizzata, che non è una qualsiasi, ma Yvonne Anderson, tra i pilastri dello scudetto di Venezia.

Una vittoria in questa partita darebbe una notevole spinta a una delle due formazioni per il passaggio diretto ai quarti di finale, senza dover passare dai barrage incrociati tra questo raggruppamento, che comprende anche Montenegro e Grecia, e quello della Spagna. E a tal proposito, occorre fare attenzione alla situazione delle iberiche, che si sono ritrovate senza Alba Torrens perché positiva al Covid-19 insieme a Tamara Abalde.

Italia-Serbia, match inaugurale degli Europei delle azzurre, si giocherà alle ore 18:00 alla Fonteta di Valencia. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

