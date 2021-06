LIVE Italia-Iran 1-3, Nations League volley in DIRETTA. Asiatici concreti: quarta sconfitta per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.10: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la sfida Canada-Italia. Buona serata

19.08: In casa Iran solo due giocatori in doppia cifra: Kazemi con 24 punti e Mojarad con 10. Per l’Italia 20 punti per Nelli, 14 per Michieletto, 10 a testa per Galassi e Cavuto

19.06: Peccato per qualche occasione e un set ball gettati al vento nei primi due set ma l’Italia c’è, anche oggi ha giocato alla pari con una rivale di ottimo livello, peccato che non sia riuscita a muovere la classifica

19.04: E’ stata una partita molto equilibrata. Alla fina l’ha vinta la squadra più esperta. Buone notizie per l’Italia: Nelli ha disputato un buon match e sta tornando sui suoi livelli, Recine ha fatto molto bene quando è stato chiamato in causa e gli azzurri in difesa hanno giocato benissimo

22-25 La chiude lui, Kazemi, autentico mattatore dell’incontro. L’Iran batte meritatamente l’Italia 3-1 ma la prova degli azzurri non è stata assolutamente negativa

22-24 Grande attacco in parallela di Recine da zona 4, primo match ball annullato

21-24 Kazemi vincente da zona 4

21-23 Mano out di Michieletto da zona 2

20-23 La diagonale di Salehi da zona 4

20-22 Fallo in palleggio Iran

19-22 Diagonale di Michieletto da zona 4

18-22 Errore al servizio Italia

18-21 Errore al servizio Iran

17-21 La pipe di Salehi

17-20 L’errore di Gholami in primo tempo, palla in rete

16-20 Out l’attacco di Pinali da seconda linea

16-19 Il muro di Gholami su Recine

16-18 Pinali in parallela da zona 2

15-18 Primo tempo dietro Mojarad

15-17 Aceeeeeeeeeeeeee Cortesiaaaaaaaaaaaaaaa

14-17 Mano out di Pinali da zona 2

13-17 Kazemi mano out da zona 4

13-16 Aceeeeeeeeeeeeee Michiclettooooooooooooooo

12-16 Errore al servizio Iran

11-16 La diagonale di Salehi

11-15 Errore al servizio Italia

11-14 Nelli vincente in parallela da zona 2

10-14 La parallela vincente da zona 4 di Salehi, non riesce la difesa di Sbertoli

10-13 Michieletto!!! Vincente sulle mani del muro da zona 4

9-13 Errore al servizio Italia

9-12 Michieletto vincente da zona 4

8-12 Errore al servizio

7-12 Ebadipour vincente da zona 4

7-11 Ace Kazemi

7-10 Errore al servizio Italia

7-9 La diagonale di Nelli da seconda linea contro il muro a uno

6-9 Vincente Ebadipour da zona 4

6-8 Vincente Recine da zona 4

5-8 La diagonale di Kazemi da zona 4

5-7 Primo tempo Cortesia

4-7 Errore al servizio Italia

4-6 Nelli vincente da zona 2

3-6 La parallela di Kazemi da seconda linea

3-5 Primo tempo Galassi

2-5 Ace Ebadipour

2-4 Fallo di trattenuta di Cavuto

2-3 Primo tempo Gholami

2-2 Murooooooooo Recineeeeeeeeeee

1-2 La palla spinta di Kazemi da zona 2

1-1 Il tocco vincente di Recine da zona 4

0-1 Primo tempo dietro Mojarad

25-21 La chiude Cortesiaaaaaaaaa!!! L’Italia accorcia le distanze e si rimette in partita! 1-2

24-21 Mano out Saadat da zona 2

24-20 Mano out Cavutoooooooooooo da zona 4

23-20 Errore di Galassi in primo tempo, l’Italia stra sprecando l’impossibile. Si deve ritrovare subito

23-19 Errore di Nelli

23-18 Mano out Saadat da zona 2

23-17 Primo tempo Galassi!!!

22-17 Invasione di Nelli

22-16 Mano out di Galassi in primo tempo

21-16 Errore al servizio Italia

21-15 La diagonale stretta di Recine

20-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19-15 Nelliiiiiiiiiiiiiii!!! Da zona 2 vincente in diagonale

18-15 Primo tempo Galassi

17-15 Kazemi, sempre lui, da zona 2 mano out

17-14 Mano out Recine da zona 4

16-14 Kazemi mano out da zona 4

16-13 Primo tempo Cortesia

15-13 Fuori l’attacco di Cavuto in precarie condizioni di equilibrio

15-12 Dopo la ricezione sbagliata Cavuto trova il varco giusto contro il muro a tre da zona 4

14-12 La trattenuta in attacco di Cavuto

14-11 Vincente l’attacco di Cavuto da zona 4

13-11 Mano out di Salehi da zona 4. Le attacca tutte lì, sulle mani esterne di Nelli

13-10 Mano out Recine da zona 2

12-10 Mano out di Salehi

12-9 Mano out Recine da zona 4

11-9 Diagonale vincente di Kazemi da zona 4

11-8 Primo tempo Cortesia

10-8 Mano out di Salehi da zona 4

10-7 Mano out di Kazemi da zona 4

10-6 Mano out Nelli da seconda linea

9-6 Mano out Cavuto da zona 4

8-6 Errore al servizio Italia

8-5 Primo tempo Cortesia

7-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

6-5 Vincente Nelli da zona 2

5-5 Invasione Italia

5-4 Ace Gholami

5-3 Errore al servizio Italia

5-2 Out la pipe Esfandiar

4-1 Out l’attacco di Kazemi

3-1 Attacco vincente di Nelli da zona 2

2-1 Primo tempo Galassi

1-1 Il tocco vincente di Kazemi da zona 2

1-0 Primo tempo Galassi

27-29 Lo chiude Salehi con una parallela da zona 2. L’Iran ha qualcosa in più nei momenti decisivi del set e in questa fase Nelli ha faticato tanto in attacco. Iran avanti 2-0

27-28 Kazemi, sempre lui, in parallela contro il muro a uno italiano

27-27 Errore al servizio Iran

26-27 Il diagonale di Salehi da zona 4

26-26 Mano out di Kazemi da zona 2

25-26 Recineeeeeeeeeeeeee la free ball

25-25 Vincente Recine da zona 2

24-25 Il diagonale di Kazemi da zona 2

24-24 Il primo tempo di Cortesia

23-24 Il muro di Mojarad su Michieletto.

23-23 Ace Gholami

23-22 Mano out Esfandiar da zona 4

23-21 Primo tempo Cortesia

22-21 Errore di Cavuto da zona 4

22-20 Errore al servizio Iran

21-20 Errore al servizio Italia

21-19 Primo tempo Galassi!!!

20-19 Errore al servizio Italia

20-18 Mano out di Nelli da zona 4

19-18 l’Italia spreca tre occasioni per portarsi a +3 e subisce il punto con l’invasione a rete

19-17 La parallela di Michieletto da zona 4

18-17 Errore al servizio Italia

17-17 Il muro di Mojarad su Michieletto

17-16 Primo tempo Mojarad

17-15 Michielettooooooo!!! Senza murooooooooo da zona 4

16-15 Errore al servizio Iran

15-15 Mano out Kazemi da seconda linea

15-14 Michielettoooooooooo! Pallonetto vincente da zona 4

14-14 Out la diagonale di Esfandiar da zona 4

13-14 La parallela di Kazemi da seconda linea

13-13 Mano out di Cavuto da zona 4

12-13 Primo tempo Gholami

12-12 Errore di Kazemi da seconda linea

11-12 Mano out di Nelli da zona 2

10-12 Muro di Gholami

10-11 Vincente la diagonale stretta di Esfandiar

10-10 Invasione Italia

9-10 Vincente Kazemi da zona 2

9-9 La pipe di Cavuto

8-7 Errore Iran

7-7 Primo tempo Cortesia

6-7 Errore al servizio Italia

6-6 Vincente Michieletto da zona 4

5-6 Errore al servizio Iran

4-6 Errore al servizio Italia

4-5 Errore al servizio Iran

3-5 Ace Kazemi

3-4 Primo tempo Gholami

3-3 In rete l’attacco di Michieletto dopo l’ennesima difesa azzurra

3-2 Muroooooooooooooo Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

24-26 Ace di Ebadipour ma ci sono grandi proteste degli azzurri. Si chiude così con un pizzico di amaro in bocca per le tanti occasioni perse il primo parziale: 0-1

24-25 Muro di Mojarad su Nelli

24-24 Michieletto vincente da zona 2 dopo la ricezione affidata a Sbertoli per il tocco del nastro

23-24 L’Italia perde una grande occasione, invasione sopra a rete di Sbertoli dopo la doppia difesa degli azzurra

23-23 Magiaaaaaaaaaa di Michielettoooooooooooo!!! Diagonale strettissima da zona 4, bravi gli azzurri in difesa

22-23 Errore al servizio Italia

22-22 Michielettoooooooooo!!! Da zona 4 mano out a chiudere un’azione che si stava complicando per l’Italia

21-22 Marouf vince il contrasto a rete con Sbertoli

21-21 Cavuto vincente da zona 4

20-21 Errore al servizio Nelli

20-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19-20 Chirurgico mano out di Cavuto dopo l”alzata in bagher di Sbertoli da zona 2

18-20 Errore al servizio Italia, il terzo consecutivo…

18-19 Mano out Cavuto da zona 4

17-19 Errore al servizio di Michieletto che sembra in difficoltà

17-18 Errore Kazemi

16-18 Errore al servizio Italia

16-17 Aceeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiii

15-17 Nelli vincente da seconda linea in diagonale

14-17 Mano out di Kazemi da seconda linea

14-16 Out l’attacco di Michieletto da zona 4

14-15 Errore al servizio Iran

13-15 Ancora la parallela vincente di Esfandiar da zona 4

13-14 Nelliiiiiiiiiiiiiii!!! Parallela vincente da seconda linea ma l’Italia sta facendo grandi cose in difesa

12-14 Errore al servizio Iran

11-14 Parallela vincente di Esfandiar da zona 4

11-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10-13 Out Kazemi da seconda linea

9-13 Che difesa Italiaaa!!! La chiude Cavuto dopo due salvataggi incredibili degli azzurri

8-13 Mano out Mojarad in primo tempo

8-12 Errore al servizio Iran

7-12 Muro Esfandiar su Nelli

7-11 Errore al servizio Italia

7-10 La pipe di Michieletto

6-10 Mano out di Nelli da zona 2. Azzurri attenti in difesa

5-10 Primo tempo Mojarad

5-9 Vincente Nelli in parallela da seconda linea

4-9 La pipe di Esfandiar

4-8 Ebadipour vincente da zona 4

4-7 Quattro tocchi Italia

4-6 Attacco vincente Ebadipour

4-5 Errore al servizio Iran

3-5 Errore di Nelli da seconda linea

3-4 Diagonale di Cavuto da zona 4

2-4 Ace Kazemi

2-3 Errore al servizio Italia

2-2 Mano out di Nelli da zona 2

1-2 Mano out Kazemi da zona 2

1-1 La diagonale stretta di Kazemi da zona 2

1-0 Mano out di Nelli da zona 2

16.30: Epistassi per Galassi e dunque Mosca in campo nello starting seven

16.25: Formazione confermata rispetto a ieri per l’Italia con Nelli al posto di Pinali come opposto

16.20: Diverse le conoscenze del campionato italiano che giocano o hanno giocato nelle file di squadre italiane o in avversarie tradizionali a livello di Coppe Europee dei club di Superlega e che fanno parte della rosa dell’Iran: tra questi il forte centrale di Piacenza Mousavi e il palleggiatore ex Siena Marouf, oppure lo schiacciatore opposto punto di forza dello Skra Belchatow in Polonia Ebadipour.

16.15: Dopo un avvio complicato nella VNL, per via dell’isolamento a cui sono costretti tre giocatori della rosa durante la prima settimana, l’Iran sembra aver trovato il giusto assetto e arriva da due successi consecutivi: quello per 3-0 contro l’Olanda prima della sosta e quello di ieri tutt’altro che scontato contro il Canada con il punteggio di 3-1.

16.13: Dopo la sofferta vittoria di ieri, 3-2 sulla Bulgaria, ancora una sfida tutt’altro che semplice per la formazione di Antonio Valentini nella “bolla” riminese: gli asiatici rappresentano una delle realtà più importanti a livello mondiale e vogliono continuare a stupire.

16.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Iran, sfida valida per la quinta giornata della VNL maschile in programma a Rimini

Programma, Orari, Tv e streaming di Italia-Iran – La presentazione di Italia-Iran- Il calendario delle partite dell’Italia nella VNL – La cronaca di Italia-Bulgaria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, sfida valida per la quinta giornata della VNL maschile in programma a Rimini. Ancora una sfida tutt’altro che semplice per la formazione di Antonio Valentini nella “bolla” riminese: gli asiatici rappresentano una delle realtà più importanti a livello mondiale e vogliono continuare a stupire.

Dopo un avvio complicato nella VNL, per via dell’isolamento a cui sono costretti tre giocatori della rosa durante la prima settimana, l’Iran sembra aver trovato il giusto assetto e arriva da due successi consecutivi: quello per 3-0 contro l’Olanda prima della sosta e quello di ieri tutt’altro che scontato contro il Canada con il punteggio di 3-1.

Diverse le conoscenze del campionato italiano che giocano o hanno giocato nelle file di squadre italiane o in avversarie tradizionali a livello di Coppe Europee dei club di Superlega e che fanno parte della rosa dell’Iran: tra questi il forte centrale di Piacenza Mousavi e il palleggiatore ex Siena Marouf, oppure lo schiacciatore opposto punto di forza dello Skra Belchatow in Polonia Ebadipour.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Iran, sfida valida per la quinta giornata della VNL maschile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16.30.

Foto: FIVB