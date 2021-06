CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5-5 Si prolunga il secondo set: fasi cruciali del match.

40-15 Diritto sul nastro dell’azzurro.

40-0 Altro ottimo servizio di Berrettini.

30-0 Scappa via la risposta di Norrie.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

4-5 Si salva Norrie che chiude con lo smash: l’azzurro non riesce a convertire le due palle break.

AD-40 LUNGO IL DIRITTO DI BERRETTINI DAL CENTRO DEL CAMPO

40-40 Ottima prima dell’inglese.

30-40 Servizio e diritto di Norrie: in corridoio il passante del britannico.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI!! Bravissimo l’azzurro ad alzare il ritmo in risposta.

15-30 Risposta profonda di diritto dell’azzurro: in ritardo l’inglese.

15-15 Lungo il diritto dell’azzurro dopo le variazioni cercate da Norrie.

0-15 Si ferma in corridoio il diritto diagonale dell’inglese.

4-4 Si salva Berrettini nel game più complicato del set.

40-30 Servizio e palla corta di rovescio dell’italiano.

30-30 Ottima prima dell’azzurro.

15-30 ROVESCIO DIAGONALE DI NORRIE! Non può nulla Berrettini.

15-15 Primo punto vinto da Norrie in risposta: si ferma sul nastro il rovescio in back di Berrettini.

15-0 Servizio e smorzata di Berrettini che chiude a volo sul recupero del britannico.

3-4 Norrie conduce il secondo set con il primo ace.

40-15 Ottima accelerazione di diritto dell’azzurro che chiude lungolinea.

40-0 Finisce in corridoio il diritto in diagonale di Berrettini.

30-0 Servizio e rovescio diagonale dell’inglese.

15-0 Ottima prima di Norrie.

3-3 Nessun punto sin qui per i giocatori in risposta: parità nel parziale.

40-0 Servizio e diritto di Berrettini.

30-0 Gran servizio a uscire dell’azzurro.

15-0 Servizio e volée di Berrettini che chiude dopo la palla corta in recupero di Norrie.

2-3 Giochi a zero e rapidi in questo secondo set.

40-0 Servizio e diritto diagonale del britannico.

30-0 Scappa via il diritto dell’azzurro dopo il diagonale di rovescio di Norrie.

15-0 Servizio e diritto di Norrie.

2-2 Turno a zero per l’azzurro.

40-0 11° ace di Berrettini.

30-0 Servizio e palla corta dell’italiano.

15-0 Servizio, diritto diagonale e volée di rovescio vincente dell’azzurro.

1-2 Game a zero del padrone di casa.

40-0 Ottima prima di Norrie.

30-0 Servizio vincente del britannico.

15-0 Buona prima di Norrie.

1-1 Decimo ace e game a zero di Berrettini.

40-0 Ottima prima dell’azzurro.

30-0 Nono ace di Berrettini.

15-0 Ottima prima dell’azzurro: ottavo ace.

0-1 Game a zero del padrone di casa.

40-0 Servizio e smorzata del britannico.

30-0 Ottima prima di Norrie.

15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

INIZIO SECONDO SET

15.16 Matteo Berrettini vince il primo parziale per 6 giochi a 4! Gran set giocato dall’azzurro forte del break ottenuto nel quinto gioco tenuto agevolmente al servizio.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET MATTEO BERRETTINI! L’azzurro conquista il primo parziale.

40-15 Gran servizio del classe ’96.

30-15 Ottima pruma dell’azzurro.

15-15 Risposta profonda di Norrie e diritto lungo dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio diagonale dell’azzurro.

5-4 L’azzurro al cambio campo può chiudere il primo set.

40-15 Risposta profonda dell’azzurro.

40-0 Ottima prima di Norrie.

30-0 Finisce in corridoio la contro smorzata dell’azzurro.

15-0 Rovescio in rete dell’azzurro dopo la risposta profonda di Norrie.

5-3 Ace dell’azzurro: Norrie deve prolungare il primo set.

40-15 Servizio e diritto di Berrettini che chiude con il lungolinea.

30-15 Prima centrale del classe 1996.

15-15 Ottima prima dell’azzurro.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Berrettini.

4-3 Norrie risale nel game e resta nel set.

40-30 Ottima prima del britannico.

30-30 Servizio e diritto di Norrie.

15-30 Terzo doppio fallo di Norrie.

15-15 Risposta lunga dell’azzurro.

0-15 Scappa via il diritto di Norrie in uscita dal servizio.

4-2 Ace e break confermato dall’azzurro.

40-30 Risposta profonda di Norrie: in rete il diritto di Berrettini.

40-15 Scappa via il diritto di Berrettini dal centro del campo dopo il cross di Norrie.

40-0 Quinto ace del classe 1996.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Ottima prima dell’italiano.

3-2 BREAK BERRETTINI! L’azzurro sale in cattedra in risposta e strappa il servizio.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! L’azzurro chiude con il diritto diagonale: lento Norrie in recupero.

30-30 Di poco in corridoio il diritto lungolinea di Berrettini.

15-30 Errore dell’inglese: azzurro per la prima volta in vantaggio.

15-15 Servizio e rovescio lungo di Norrie.

15-0 Risposta lunga del classe ’96.

2-2 Semplicemente dominante l’azzurro dal centro del campo con il diritto.

40-15 Terzo ace di Berrettini.

30-15 Brutto errore di diritto di Berrettini dopo il recupero di Norrie con il back.

30-0 Lunga la risposta del britannico.

15-0 Servizio e diritto del #9 al mondo.

1-2 Il britannico conduce la Finale.

40-15 Risposta in rete dell’azzurro.

30-15 Servizio e back di rovescio in rete dell’inglese.

30-0 Il britannico conduce lo scambio: scappa via il diritto di Berrettini.

15-0 Ottima prima di Norrie.

1-1 Inizio difficoltoso per l’azzurro che pareggia i conti.

40-30 VINCENTE DI BERRETTINI Accelerazione sulla riga dell’italiano.

30-30 Rovescio lungo di Berrettini in uscita dal servizio.

30-15 Scappa via la risposta di Norrie.

15-15 Doppio fallo dell’azzurro.

15-0 Ecco il primo punto di Berrettini con l’ace.

0-1 Esordio perfetto dell’inglese e servizio a zero.

40-0 Ottima prima di Norrie.

30-0 Di poco a lato l’accelerazione dell’azzurro.

15-0 Diritto in rete di Berrettini dal centro del campo.

0-0 Si comincia a Londra! Batte il padrone di casa.

INIZIO PRIMO SET

14.38 Berrettini ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

14.37 Al via il riscaldamento sotto il cielo nuvoloso di Londra.

14.36 Quarta finale in carriera per il giocatore di origini sudafricane: la prima è stata raggiunta nel 2019 perdendo contro Tennys Sandgren per 4-6 2-6.

14.34 Giocatori in campo! Si sogna al Queen’s.

14.32 L’azzurro dunque ha eguagliato i tre atti conclusivi raggiunti nel 2019 quando ha vinto a Stoccarda su erba contro Felix Auger-Aliassime dopo il successo ottenuto a Budapest e la sconfitta di Monaco di Baviera.

14.30 L’italiano infatti è stato protagonista con il team azzurro nella competizione a squadre perdendo contro la Russia a inizio anno. Il 2021 comunque è stato speciale sin qui considerando anche il primo quarto di finale raggiunto a Parigi.

14.28 Quarta finale per lui quest’anno considerando la vittoria a Belgrado contro Alsan Karatsev prima della sconfitta in Spagna contro Sascha Zverev e l’atto conclusivo dell’ATP Cup.

14.26 Settima finale di Matteo Berrettini nel circuito ATP: 4 vittorie e 2 sconfitte per l’azzurro che ha raggiunto quest’anno il primo atto conclusivo in un 1000 a Madrid.

14.24 #41 al mondo, ha conquistato virtualmente 7 posizioni sin qui: Cameron Norrie potrebbe entrare in top30 in caso di vittoria quest’oggi coronando la settimana perfetta.

14.22 Il padrone di casa ha ottenuto la quarta finale in carriera, in particolare la terza quest’anno dopo le sconfitte in Portogallo e a Lione perdendo contro Alberto Ramos-Vinolas e Stefanos Tsitsipas in Francia.

14.20 L’inglese ha poi battuto in serie il russo Aslan Karatsev per 7-5 6-2, il connazionale Jack Draper battuto con un doppio 6-3 e il canadese Denis Shapovalov sconfitto 7-5 6-3.

14.18 Torneo quasi perfetto di Cameron Norrie che ha perso solo un set sin qui, contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas al primo turno vincendo per 4-6 6-3 6-4.

14.16 Matteo Berrettini ha giocato anche il torneo di doppio contro Andrea Vavassori perdendo 6-3 6-4 al primo turno contro Alex de Minaur e proprio l’inglese Cameron Norrie.

14.14 23 anni fa infatti, il naturalizzato azzurro di origini belga Laurence Tieleman perse in finale contro l’australiano Scott Draper perdendo 7-6 6-4. Primo di Berrettini, nessuno aveva eguagliato la finale del tennista classe 1972.

14.12. L’italiano vuole conquistare il secondo trofeo su erba dopo Stoccarda 2019 dopo essere diventato il primo italiano dal 1998 a raggiungere la finale a Londra.

14.10 Il classe 1996 ha giocato sin qui un torneo perfetto avendo vinto contro Stefano Travaglia con due tie-break, per poi battere i due padroni di casa Andy Murray con un doppio 6-3 e Daniel Evans per 7-6 6-3.

14.08 Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria con un doppio 6-4 ai danni di Alex de Minaur in semifinale a Londra. Nessun set perso sin qui per l’azzurro.

14.06 L’anno scorso la stagione sull’erba è stata sacrificata a causa del Covid-19: due anni fa lo spagnolo vinse per 6-2 (4)6-7 7-6(2) contro il tennista francese per il secondo alloro su tre finali.

14.04 Primo confronto in carriera tra i due giocatori: chi vince la sfida succederà a Feliciano Lopez che ha vinto qui nel 2019 contro Gilles Simon.

14.02 Il match è in programma come prima partita giornaliera dalle ore 14.30 italiane, o meglio le 13.30 locali, sul Campo Centrale di Londra al Queen’s Club.Si sogna in Gran Bretagna per il primo successo di un azzurro!

14.00 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Queen’s 2021 a Londra in Gran Bretagna.

Foto: LaPresse – AP Photo/Kirsty Wigglesworth