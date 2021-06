Qualificazioni Wimbledon 2021: tabellone maschile. Otto azzurri al via, un derby e accoppiamenti sfortunati

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni maschili a Wimbledon, e dopo un periodo in cui il trasferimento di vari italiani dalla zona dei primi 200 a quella dei primi 100 ha reso meno importante il contingente tricolore, questa volta si torna ad avere un numero di un certo livello: saranno otto gli azzurri a caccia della sacra erba.

A Roehampton (dove, va ricordato, si gioca il tabellone cadetto, e sarà così per quasi un decennio, fino all’ampliamento dell’All England Lawn Tennis Club), non è andata propriamente bene ai nostri portacolori. Lorenzo Giustino è il primo che si incontra, e pesca Illya Marchenko: con l’ucraino è sotto 0-1 nei precedenti (quarti del Challenger di Biella 1 a livello indoor, perse 7-5 al terzo).

Si sono sfidati invece per tre volte Filippo Baldi e Roberto Marcora, con un vantaggio di 1-2 a favore del tennista di Busto Arsizio nei confronti del nativo di Vigevano. Per Andrea Pellegrino c’è il numero 6 del seeding, l’americano Denis Kudla, con cui non ha mai giocato; quanto a Federico Gaio, forte della testa di serie numero 25, vale lo stesso discorso con lo sloveno Blaz Rola.

Per Thomas Fabbiano, che a Wimbledon di soddisfazioni se ne è tolte (chiedere a Tsitsipas per informazioni), scontro inedito con il roccioso olandese Tallon Griekspoor; un suo connazionale sfida Paolo Lorenzi, e cioè Botic Van de Zandschulp, che ha già battuto il senese nelle qualificazioni del Roland Garros 2020. Alessandro Giannessi, invece, incontra per la prima volta lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

WIMBLEDON 2021: TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI

Majchrzak (POL) (1)-Maden (GER)

Andreozzi (ARG)-Haase (NED)

Barrios Vera (CHI)-Krueger (USA)

Couacaud (FRA)-J. Cerundolo (ARG) (26)

McDonald (USA) (2)-Coppejans (BEL)

Giustino (ITA)-Marchenko (UKR)

Cid Subervi (DOM)-Huesler (SUI)

Kokkinakis (AUS)-Cressy (USA) (30)

Martin (SVK) (3)-Moraing (GER)

Popko (KAZ)-Gulbis (LAT)

Eubanks (USA)-Troicki (SRB)

Vukic (AUS)-Nakashima (USA) (22)

F. Cerundolo (ARG) (4)-Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

Baldi (ITA)–Marcora (ITA)

Tabilo (CHI)-Muller (FRA)

Zhang (CHN)-Varillas (PER) (18)

Uchiyama (JPN)-Peniston (GBR) (WC)

Parker (GBR) (WC)-Sela (ISR)

Gomez (ECU)-Janvier (FRA)

Otte (GER)-Laaksonen (SUI) (21)

Kudla (USA) (6)-Pellegrino (ITA)

Zuk (POL)-Rosol (CZE)

Safiullin (RUS)-Karlovic (CRO)

Rola (SLO)-Gaio (ITA) (25)

Rinderknech (FRA) (7)-Bourgue (FRA)

Menezes (BRA)-Pinnington-Jones (GBR) (WC)

Klizan (SVK)-Kolar (CZE)

Lacko (SVK)-Milojevic (SRB) (28)

Griekspoor (NED) (8)-Fabbiano (ITA)

Gaston (FRA)-Mochizuki (JPN) (WC)

Ebden (AUS)-Baez (ARG)

Fery (GBR) (WC)-Gunneswaran (IND) (29)

Bonzi (FRA) (9)-Ficovich (ARG)

Altmaier (GER)-Marterer (GER)

Safwat (EGY)-Torpegaard (DEN)

Ferreira Silva (POR)-Donskoy (RUS) (24)

Zapata Miralles (ESP) (10)-Giannessi (ITA)

Tomic (AUS)-Kavcic (SLO)

Matusevich (GBR) (WC)-Jansen (GBR) (WC)

Collarini (ARG)-Taberner (ESP) (19)

Seyboth Wild (BRA) (11)-Kamke (GER)

Mayer (ARG)-Trungelliti (ARG)

Lestienne (GRA)-Celikbilek (TUR)

Lorenzi (ITA)-Van de Zandschulp (NED) (23)

Dzumhur (BIH) (12)-Halys (FRA)

Molcan (SVK)-Escobedo (USA)

Copil (ROU)-Kuzmanov (BUL)

Kwiatkowski (USA)-Hoang (FRA) (31)

Kovalik (SVK) (13)-Ramanathan (IND)

Etcheverry (ARG)-Ilkel (TUR)

Petrovic (SRB)-Gill (GBR) (WC)

Gojo (CRO)-Polmans (AUS) (32)

Dellien (BOL) (14)-McHugh (GBR) (WC)

Domingues (POR)-Masur (GER)

Kuznetsov (RUS)-Vilella Martinez (ESP)

Ofner (AUT)-Stebe (GER) (20)

Barrere (FRA) (15)-Fratangelo (USA)

Stakhovsky (UKR)-Soeda (JPN)

Ymer (SWE)-Ito (JPN)

Jung (TPE)-Gojowczyk (GER) (17)

O’Connell (AUS) (16)-Horansky (SVK)

Bemelmans (BEL)-Olivo (ARG)

Diez (CAN)-Schnur (CAN)

Robredo (ESP)-Machac (CZE) (27)

