Matteo Berrettini trionfa nell’ATP 500 Queen’s 2021 di Londra battendo in tre set (6-4 6-7 6-3) Cameron Norrie. Una prestazione superlativa quella dell’italiano che conquista il primo “500” in carriera. Il romano è il primo tennista del Bel Paese nella storia a conquistare il torneo sull’erba londinese. Questa settimana darà grandissima fiducia all’azzurro in vista di Wimbledon. Se c’è un aspetto della prestazione di Berrettini che ha convinto particolarmente non è certamente legato alle sue indiscutibili qualità tecniche bensì alla personalità con la quale ha gestito tutti i momenti critici, anche quando con solo 6 punti concessi in risposta ha perso il secondo set.

Avvio di partita con i due tennisti abbastanza contratti e che non prendono particolari rischi (2-2). Il primo sussulto lo regala Berrettini che si fa aggressivo in risposta e con il suo sontuoso dritto prima si procura una palla break e poi strappa il servizio a Norrie (3-2). L’azzurro è implacabile al servizio, come testimoniano il 90% di punti vinti ottenuti con la prima, gestisce senza troppi patemi il prosieguo della sfida. Il britannico prova a scrollarsi di dosso la tensione ma il romano controlla da veterano e chiude 6-4.

Il secondo set segue pedissequamente l’ordine di servizio. Nei primi otto game sono solo due i punti complessivi vinti in risposta entrambi ottenuti da Norrie (4-4). Nel gioco seguente Berrettini alza il livello del proprio gioco e col dritto spinge via il britannico salendo 15-40. L’andamento del game pare completamente appannaggio del romano ma il numero 41 del mondo si salva sfruttando due non forzati dell’italiano e giocando due buone prime (4-5). L’unico finale possibile per un parziale così equilibrato non può che essere il tie-break. L’azzurro concede un punto all’avversario tirando lungo un dritto da fondo (1-2). Il britannico continua ad essere aggressivo e si gira sul 2-4. Purtroppo Berrettini non ha mai praticamente la possibilità di rientrare e perde il set nonostante complessivamente abbia concesso solo 6 punti al servizio totali.

Anche l’avvio del terzo set è caratterizzato dalla capacità dei due giocatori di tenere il servizio (3-3). E’ ancora una volta Berrettini a procurarsi due palle break ma il britannico anche in questo caso riesce in qualche modo a rimanere agganciato (3-3). L’andamento della partita non cambia è sempre l’azzurro a comandare il gioco e nell’ottavo game arriva il meritato break che il numero 9 del mondo concretizza nel gioco seguente chiudendo 6-3.

Una prestazione superba come dimostra il fatto che non ha concesso neanche una palla break all’avversario. Le statistiche della sfida palesano la superiorità di Berrettini che ha conquistato il 91% dei punti con la prima di servizio, contro il 79% dell’avversario, in parità il dato relativo ai punti ottenuti con la seconda ovvero il 55%.

