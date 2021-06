Non riesce la doppia vittoria in un giorno a Denis Shapovalov, che in apertura di giornata aveva completato il quarto di finale con l’americano Frances Tiafoe vincendo l’altro set per 6-4 dopo il 6-3 di ieri. In finale all’ATP 500 del Queen’s va Cameron Norrie, padrone di casa, che vince la semifinale per 7-5 6-3 in un’ora e 33 minuti e giocherà per la prima volta l’ultimo atto sia in patria che sull’erba. Sarà la sua quarta volta in finale, dopo che ha perso le prime tre: salirà al numero 34 del mondo, che diventerà 29 in caso di vittoria. La sfida ora è quella a Matteo Berrettini, il numero 1 del seeding che ha confermato le premesse.

Il primo parziale si apre con il break immediato a favore di Norrie, che lo conquista a 30 dopo essersi trovato 0-40, ma sul 3-2 è Shapovalov a riprendersi il maltolto, stavolta senza perdere neppure un punto. Si procede in maniera regolare, con entrambi i giocatori che della spinta da fondo fanno un mantra nel tempo che resta, fino a quando arriva per la seconda volta, sul fronte del britannico, il servizio strappato a 30 e con esso il set.

All’inizio del secondo il canadese è costretto a chiedere un medical time out, a causa di qualche problema nella parte inferiore del corpo, ma più delle questioni fisiche, e della palla break non sfruttata nel game d’apertura, è altro a far male. Norrie si conferma ostico, ha due chance sul 3-2 e sfrutta quella sul 4-3, complici anche un paio di errori di Shapovalov, e guadagna la finale sul terreno patrio.

La fallosità del canadese è confermata anche dal conteggio vincenti-errori gratuiti, 13-22 per lui contro il 21-16 di Norrie. Di poco migliori anche tutte le statistiche sulla prima, ma è la seconda del britannico a prevalere più nettamente (57%-37%).

