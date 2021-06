CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Daniel Evans, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Queen’s 2021 a Londra in Gran Bretagna. Primo confronto tra i due giocatori: chi vince approda in semifinale contro uno tra Alex de Minaur e Marin Cilic, in campo alle ore 12 sul Campo Centrale prima del match tra l’azzurro e il padrone di casa.

Matteo Berrettini torna in campo dopo le vittorie in due set contro Stefano Travaglia e contro il britannico Andy Murray. L’azzurro ha vinto il derby con due tie-break contro il marchigiano mentre al secondo turno ha battuto il beniamino di casa con un doppio 6-3. Il #1 del seeding continua la sua rincorsa in singolare dopo l’eliminazione in doppio in coppia con Andrea Vavassori: l’italiano in caso di vittoria del torneo arriverebbe a 400 punti dallo svizzero. Nella Race il romano è settimo dopo il match vinto ieri.

Daniel Evans vuole continuare il suo cammino in patria dopo le vittorie contro l’australiano Alexei Popyrin con un doppio 6-4 e il francese Adrian Mannarino, battuto 6-4 7-6(7). Il britannico è uscito al primo turno in doppio in coppia con il connazionale Jonny O’Mara contro Feliciano Lopez e Jannik Sinner. La testa di serie #6 è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale al Challenger di Nottigham contro Denis Kudla.

Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 13.00 italiane, o meglio le 12 locali, sul Campo Centrale di Londra al Queen's Club.

