Domani, sabato 19 giugno 2021, Matteo Berrettini sfida Alex De Minaur nella prima semifinale del torneo ATP 500 Queen’s. Il tennista romano scenderà in campo a Londra sull’erba con l’obiettivo di raggiungere una finale molto importante in vista di Wimbledon. L’incontro tra l’azzurro e l’australiano si disputerà non prima delle ore 14 italiane, a seguire della prosecuzione del quarto di finale tra Denis Shapovalov e Frances Tiafoe (il canadese è avanti di un set).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Matteo Berrettini-Alex De Minaur, semifinale del torneo ATP del Queen’s. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e SuperTennis. In diretta streaming su SkyGo. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA BERRETTINI-DE MINAUR QUEEN’S 2021

SABATO 19 GIUGNO

Secondo match sul Centrale (programma dalle ore 13.00) – Berrettini vs De Minaur

In precedenza la conclusione del match Shapovalov-Tiafoe

BERRETTINI-DE MINAUR, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena, SuperTennis

DIRETTA STREAMING – SkyGo

Foto: Lapresse