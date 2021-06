CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.20 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

19.19 Diamo un’occhiata alle statistiche: 13 ace dell’azzurro e 2 doppi falli contro i 3 ace e i 3 doppi falli del britannico. Il romano ottiene tanti punti con la prima, l’81% e il 61% con la seconda contro l’inglese che comunque ottiene il 64% di punti con la prima e il 68% con la seconda: 2 palle break salvate su 2 dal classe 1996 che invece non sfrutta ben 8 palle break su 9 conquistate. 74 punti vinti dal #9 al mondo contro i 61 punti dell’inglese.

19.17 Matteo Berrettini batte 7-6(5) 6-3 Dan Evans e conquista la terza semifinale su erba in carriera dopo Stoccarda ed Halle nel 2019! L’azzurro vince un match complicato e attende uno tra Alex de Minaur e Marin Cilic che sono al terzo set con l’australiano avanti 3-1. L’italiano conquista il primo set al tie-break dopo 8 palle break non sfruttate e poi domina il secondo parziale crescendo in risposta, strappando il servizio nell’ottavo gioco mettendo la freccia per battere il beniamino di casa.

FINE SECONDO SET

6-3 ACE DI BERRETTINI! GAME SET AND MATCH E SEMIFINALE CONQUISTATA

40-30 MATCH POINT BERRETTINI!!! Scappa via la risposta del britannico.

30-30 ANCORA FORTUNATO BERRETTINI!!! Volée non chiusa dall’azzurro, recupero di Evans e parata del romano che si aiuta con il nastro.

15-30 Servizio e diritto di Berrettini che viene passato da Evans con il diritto diagonale.

15-15 Prima esterna di Berrettini.

0-15 Servizio e diritto di Berrettini lungo.

5-3 BREAK BERRETTINI!!!! L’azzurro serve per il match.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI! Ottima risposta dell’azzurro.

0-30 STECCA EVANS! Risposta profonda di Berrettini ed errore in uscita dal servizio di Evans.

0-15 Gran back di rovescio di Berrettini in avanzamento e chiusura sottorete dell’azzurro.

4-3 Ace dell’azzurro che conduce il set.

40-15 Servizio e diritto di Berrettini.

30-15 Risposta profonda dell’inglese dopo la prima al corpo di Berrettini.

30-0 Lunga la risposta di Evans.

15-0 Prima centrale di Berrettini.

3-3 Si sprona Evans che pareggia la situazione.

40-15 Rovescio vincente dell’italiano dopo che Evans si era fermato in seguito a una chiamata: il Challenger gli dà ragione.

30-15 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-15 Prima esterna di Evans.

0-15 Gran rovescio vincente lungolinea di Berrettini.

3-2 Si salva Berrettini! Bravissimo l’azzurro a salvare anche una chance di break.

AD-40 Prima esterna del romano.

40-40 Altro schema a seguire con il diritto ma colpo sul nastro.

AD-40 Seconda di servizio e diritto vincente dell’azzurro.

40-40 Bravissimo Berrettini a spingere da fondocampo con il diritto.

30-40 PALLA BREAK EVANS! Doppio fallo dell’azzurro.

30-30 Il britannico continua a variare da fondocampo e mette ancora in difficoltà l’avversario con il rovescio in slice.

30-15 SUL NASTRO IL PASSANTE DI EVANS! Gran diritto lungolinea dell’azzurro.

15-15 Evans mette in difficoltà l’azzurro con il back e altro rovescio incrociato velenoso.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini che chiude a rete.

2-2 Servizio e diritto e attacco vincente in controtempo.

40-30 Altra brutta risposta di Berrettini.

30-30 Diritto lungo in risposta del romano.

15-30 Doppio fallo di Evans.

15-15 Berrettini perde il confronto sulla diagonale di back di rovescio sparando lungo con il diritto.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO IN BACK DI BERRETTINI!

2-1 Solo ace di Berrettini che chiude a zero.

40-0 Ace al centro del romano.

30-0 Nono ace dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Berrettini: ace.

1-1 Di poco vicino la riga il diritto a sventaglio diagonale di Berrettini.

40-30 Rovescio di Berrettini sul nastro.

30-30 Pessima palla corta di Evans che termina sul nastro.

30-15 Diritto di Berrettini deviato dal nastro che coglie di sorpresa Evans.

30-0 Diritto in avanzamento sul nastro dell’azzurro.

15-0 Rovescio in rete di Berrettini.

1-0 Nessun problema nel primo gioco per il romano.

40-15 Altra ottima prima del classe 1996.

30-15 Ace di Berrettini.

15-15 Doppio fallo dell’italiano.

15-0 Prima pesante dell’azzurro.

INIZIO SECONDO SET

18.37 Matteo Berrettini conquista il primo parziale al tie-break vincendo per 7 punti a 5! L’azzurro non sfrutta 8 palle break, non brillando particolarmente in risposta ma alla fine la spunta ai danni di un Evans piuttosto in forma.

FINE PRIMO SET

7-5 PRIMO SET MATTEO BERRETTINI! BRAVISSIMO L’AZZURRO A DOMINARE CON IL DIRITTO

6-5 SET POINT BERRETTINI! Servizio e diritto del romano che chiude sottorete magistralmente.

5-5 BRAVISSIMO BERRETTINI! L’azzurro gestisce la palla corta e chiude con la volée di rovescio.

4-5 Bravissimo l’inglese ad attaccare con il diritto diagonale, difendersi con la volée di rovescio e chiudere sottorete.

4-4 Doppio fallo di Evans, il secondo.

3-4 BRAVISSIMO BERRETTINI! L’azzurro domina in uscita dal servizio con il diritto attaccando con il diagonale: scappa via il recupero di Evans.

2-4 Cambio campo a Londra! Gran diritto profondo del britannico.

2-3 Diritto lungolinea di Evans che chiude a rete con la volée di diritto.

2-2 IN CORRIDOIO IL ROVESCIO DI EVANS! L’azzurro trova un gran diritto diagonale ad aprirsi il campo.

1-2 Sesto ace di Berrettini.

0-2 PASSANTE DI DIRITTO DI EVANS! Gran diritto a sventaglio dell’inglese.

0-1 Bravissimo Evans a chiudere con lo smash nonostante i due lob di Berrettini.

6-6 Si vola al tie-break.

40-0 Servizio e diritto angolato dell’azzurro.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Scappa via la risposta di Evans.

5-6 Servizio a zero con ace di Evans: l’inglese si assicura di disputare il tie-break.

40-0 Volée di diritto in rete di Berrettini.

30-0 Scappa via il recupero di diritto dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto di Evans.

5-5 Ace del classe 1996.

40-15 Servizio e diritto di Berrettini.

30-15 Prima centrale dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto lungo dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini che chiude ad incrociare.

4-5 Si ferma sul nastro il back di rovescio dell’azzurro che deve allungare il set.

40-15 Risposta profonda di Berrettini.

40-0 Risposta in rete dell’azzurro.

30-0 In corridoio il rovescio diagonale di Berrettini.

15-0 Due accelerazioni micidiali di Evans con il diritto diagonale.

4-4 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-15 Prima esterna pesante dell’italiano.

30-15 Rovescio in rete di Berrettini.

30-0 Servizio e diritto diagonale e chiusura a rete con la volée di rovescio di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio pazzesco sulla riga dell’azzurro.

3-4 Ace di Evans che non ha problemi stavolta il turno di servizio.

40-15 Scappa via il rovescio di Berrettini dal centro del campo.

30-15 Spinge Berrettini da fondocampo con il diritto e diagonale vincente.

30-0 In rete la risposta dell’azzurro con il rovescio.

15-0 Scappa via il diritto lungolinea in recupero di Berrettini.

3-3 Altro ace e game a zero dell’azzurro.

40-0 Ottima prima del romano.

30-0 Servizio e stop-volley di diritto di Berrettini.

15-0 Ace del romano.

2-3 Otto palle break annullate in totale da Evans che conduce il primo set.

AD-40 Palla corta di Evans e rovescio lungo di Berrettini.

40-40 ROVESCIO PAZZESCO LUNGOLINEA DI EVANS!

40-AD DIRITTO VINCENTE DIAGONALE DI BERRETTINI!

40-40 Servizio e diritto di Evans e settima chance annullata.

30-40 RECUPERO LUNGO DI BERRETTINI! L’azzurro viene sorpreso dal tuffo di Evans e il rovescio finisce lungo.

15-40 DIRITTO LARGO DI POCO! Back insidioso di Evans e colpo in corridoio del romano.

0-40 ALTRE TRE PALLE BREAK BERRETTINI! Gran diritto diagonale dell’azzurro ad aprirsi il campo.

0-30 Gran diritto a sventaglio di Berrettini: largo il recupero di Evans.

0-15 Doppio fallo di Evans.

2-2 Prima al corpo di Berrettini che cerca di attivarsi.

40-30 Scappa via di poco il back in avanzamento dell’inglese.

30-30 SMASH LUNGO DI BERRETTINI! Servizio e diritto a sventaglio e colpo a rimbalzo lungo.

30-15 Gran slice in risposta di Evans.

30-0 Servizio e rovescio lungolinea dell’azzurro.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

1-2 Ace di Evans e vantaggio nel primo set.

40-0 Gran prima del britannico.

30-0 Evans continua a giocare molto profondo: rovescio in rete dell’italiano.

15-0 Brutto back di rovescio dell’azzurro in recupero.

1-1 Ace di Berrettini e parità nel set.

AD-40 Bravissimo l’italiano a salire in cattedra sottorete dopo il back di Evans.

40-40 Serve&volley vincente dell’azzurro.

40-AD PALLA BREAK EVANS! Errore di diritto dell’italiano.

40-40 Gioca profondo Evans: problemi in fase di scambio per il romano.

40-30 Diritto in rete dell’italiano in uscita dal servizio.

40-15 Ottima prima di Berrettini.

30-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-15 Seconda di Berrettini e diritto vincente.

0-15 Lob lungo di Berrettini dopo la Chip and Charge dell’inglese.

0-1 Si salva Evans dopo aver annullato 4 palle break.

AD-40 Ottima prima del britannico.

40-40 Prima potente e schiaffo a volo di diritto di Evans.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI! Gran diritto da fondocampo dell’italiano.

40-40 Terza chance di break annullata dal britannico.

30-40 Gran diritto diagonale di Evans dal centro del campo.

15-40 In rete la risposta dell’italiano.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI! Diritto a sventaglio vincente dell’italiano in diagonale.

0-30 Back di rovescio in rete di Evans dopo la profondità dell’azzurro.

0-15 PALLA CORTA PAZZESCA DI BERRETTINI! Primo scambio subito pazzesco sulla diagonale di rovescio.

0-0 Doppio fallo di Evans ma correzione dell’arbitro.

0-0 Tutto è pronto sul Campo Centrale! Si comincia: batte Dan Evans.

INIZIO PRIMO SET

17.29 Il romano ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

17.28 Intanto in ottica Wimbledon, Matteo Berrettini sarà testa di serie #8 dopo il forfait di Rafael Nadal: una ghiotta chance per l’azzurro nel main draw inglese.

17.26 Comincia il riscaldamento! Fergus Murphy arbitra l’incontro.

17.24 Dan Evans è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale al Challenger di Nottigham contro Denis Kudla perdendo 4-6 6-1 4-6 dopo le vittorie su Thanasi Kokkinakis e Matthew Ebden.

17.23 Giocatori finalmente in campo!

17.22 Tutto è pronto sul Campo Centrale! Stanno entrando i giudici di linea e i raccattapalle.

17.20 3 finali quest’anno per Berrettini: l’azzurro ha vinto contro Alsan Karatsev a Belgrado mentre ha perso nella prima finale 1000 in carriera a Madrid, così come nell’ATP Cup nello scontro tra Italia e Russia.

17.18 C’è qualche ritardo ma si gioca!

This is not a drill. Players are about to walk onto court! 😊😊😊 Centre: 🇮🇹 Berrettini vs Evans 🇬🇧

Court 1: 🇦🇺 De Minaur vs Cilic 🇭🇷 LET’S DO THIS!#cinchChampionships pic.twitter.com/5L8IdZHR23 — cinch Championships (@QueensTennis) June 18, 2021

17.16 Il #9 al mondo è uscito di scena contro il 19 volte vincitore Slam Novak Djokovic perdendo in quattro set in un match altalenante. L’azzurro aveva perso l’unico parziale contro Taro Daniel battendo poi Federico Coria e Kwon Soon-woo.

17.14 Il tennista romano è reduce dai quarti di finale ottenuti al Roland Garros. Dopo la conquista degli ottavi di finale non giocati contro Roger Federer per il ritiro dello svizzero, l’azzurro è diventato il primo della sua nazione ad aver conquistato il quarto turno in tutti gli Slam.

17.12 Si attendono i giocatori al Queen’s: intanto non è presente neanche il giudice di sedia.

17.10 Il britannico è #25 al mondo, suo best ranking, e in caso di vittoria del torneo potrebbe entrare per la prima volta in carriera in top20. Una chance ghiotta per il padrone di casa.

17.08 La testa di serie #6 è il 21° giocatore della Race e in caso di vittoria quest’oggi diventerebbe virtualmente #15 con 965 punti. Un successo finale lo proietterebbe nei pressi della top10.

17.06 Anche il britannico è uscito al primo turno in doppio in coppia con il connazionale Jonny O’Mara contro Feliciano Lopez e Jannik Sinner per 7-6(8) 6-2.

17.04 Daniel Evans vuole continuare il suo cammino in patria dopo le vittorie contro l’australiano Alexei Popyrin con un doppio 6-4 e il francese Adrian Mannarino, battuto 6-4 7-6(7).

17.02 Il tennista italiano è #9 al mondo e virtualmente potrebbe ottenere un totale di 4148 totali con una vittoria oggi. Inoltre, nella Race verso Torino ha virtualmente 1895 punti totali. In caso di successo finale, volerebbe a 2305 punti a quasi 200 punti da Daniil Medvedev che si trova al sesto posto.

17.00 Campi scoperti a Londra!

16.58 Gran momento per l’azzurro che in caso di vittoria del torneo arriverebbe a 400 punti da Roger Federer. Nella Race il romano è settimo dopo il match vinto ieri.

16.56 L’azzurro continua la sua rincorsa in singolare dopo l’eliminazione in doppio in coppia con Andrea Vavassori contro Alex de Minaur e Cameron Norrie che hanno vinto 6-3 6-4.

16.54 Matteo Berrettini torna in campo dopo le vittorie in due set contro Stefano Travaglia e contro il britannico Andy Murray. L’azzurro ha vinto il derby con due tie-break contro il marchigiano mentre al secondo turno ha battuto il beniamino di casa con un doppio 6-3.

16.52 La sfida tra l’australiano e il croato si giocherà sul campo 1 alle ore 17.15: da questa sfida uscirà il semifinalista che sfiderà uno tra l’azzurro e il britannico.

16.50 Ricordiamo il programma iniziale: il primo confronto tra Matteo Berrettini e Dan Evans doveva svolgersi come seconda partita giornaliera dalle ore 13 italiane sul Campo Centrale dopo Alex de Minaur e Marin Cilic.

16.48 Si gioca! Arriva la conferma da parte dell’account Twitter dell’organizzazione: non prima delle 17.15 i giocatori scenderanno in campo. Ha smesso di piovere e i teloni sono stati tolti.

No play before 4:15pm However… IT’S STOPPED RAINING AND THE COVERS ARE OFF! #cinchChampionships — cinch Championships (@QueensTennis) June 18, 2021

16.28 Manca mezz’ora all’ipotetico inizio dei match singolari maschili validi per i quarti di finale: si attendono sviluppi.

15.50 Match rimandati di un’altra ora: non si gioca prima delle 16 locali, ovvero le 17 nostrane.

😭😭 No play before 4pm & doubles matches cancelled for the day. More updates to follow. #cinchChampionships pic.twitter.com/oRT7YxdlQ0 — cinch Championships (@QueensTennis) June 18, 2021

15.41 Novità dal fronte programma al Queen’s: match confermati per le 16 ma quelli di doppio maschile sono stati cancellati. Si cerca di salvare il possibile a Londra.

15.29 Nessuna news dalla Gran Bretagna: si attendono le 16 per l’inizio della giornata dei quarti di finale.

15.00 Novità da Londra: stipulato il nuovo programma al Queen’s, dove non si giocheranno partite prima delle 15 locali ovvero le 16 italiane. Spostato il match tra Alex de Minaur e Marin Cilic sul campo 1: Matteo Berrettini giocherebbe subito sul Centrale contro Dan Evans.

14.30 Nessun aggiornamento da Londra: si attendono le 14 locali per comprendere come continuare la giornata piovosa inglese.

13.59 I match del tennis in carrozzina singolari sono stati rimandati mentre quelli di doppio spostati indoor. Da capire adesso se si giocherà o meno all’aperto alle 14 locali.

13.58 Continua a piovere su Londra! Non si gioca prima delle 15 locali, ovvero le 14 italiane. Programma complicato da portare avanti adesso.

13.57 Ci sono novità dal Queen’s!

Unfortunately, it’s still raining 🌧️ There will be no play on any court outside before 2pm and the wheelchair singles today has been cancelled. Wheelchair doubles will be played indoors from 2pm: Bailey/Houdet vs Egberink/Fernandez

Followed by: Hewett/Reid vs Gerard/Olsson pic.twitter.com/Lc9mQ6gc4U — cinch Championships (@QueensTennis) June 18, 2021

13.28 Non ci sono aggiornamenti dal Queen’s Club: al momento si gioca a partire dalle 13 locali.

12.58 Arrivano news da Londra! Non si gioca prima delle 13 locali, o meglio le 14 italiane. Sarà una giornata ricca di ritardi.

11.40 La pioggia potrebbe causare dei ritardi al programma. Le previsioni non sono delle migliori ma gli organizzatori restano fiduciosi.

We have an incredible QF line-up today, but unfortunately the weather forecast is for rain. ☔️☔️☔️ Gates will open as normal at 10.30am and if there is a break in the weather we will start play as soon as we can. We will update you throughout the day.#cinchChampionships pic.twitter.com/ykMStsXz9J — cinch Championships (@QueensTennis) June 18, 2021

11.38 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Daniel Evans, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Queen’s 2021 a Londra in Gran Bretagna.

ATP Queen’s 2021: Berrettini ai quarti, c’è Evans per lui. Senza problemi Shapovalov e Tiafoe – Queen’s Berrettini-Evans: programma, orario, tv, streaming – ATP Queen’s 2021, Matteo Berrettini travolge Andy Murray e accede ai quarti di finale!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Daniel Evans, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Queen’s 2021 a Londra in Gran Bretagna. Primo confronto tra i due giocatori: chi vince approda in semifinale contro uno tra Alex de Minaur e Marin Cilic, in campo alle ore 12 sul Campo Centrale prima del match tra l’azzurro e il padrone di casa.

Matteo Berrettini torna in campo dopo le vittorie in due set contro Stefano Travaglia e contro il britannico Andy Murray. L’azzurro ha vinto il derby con due tie-break contro il marchigiano mentre al secondo turno ha battuto il beniamino di casa con un doppio 6-3. Il #1 del seeding continua la sua rincorsa in singolare dopo l’eliminazione in doppio in coppia con Andrea Vavassori: l’italiano in caso di vittoria del torneo arriverebbe a 400 punti dallo svizzero. Nella Race il romano è settimo dopo il match vinto ieri.

Daniel Evans vuole continuare il suo cammino in patria dopo le vittorie contro l’australiano Alexei Popyrin con un doppio 6-4 e il francese Adrian Mannarino, battuto 6-4 7-6(7). Il britannico è uscito al primo turno in doppio in coppia con il connazionale Jonny O’Mara contro Feliciano Lopez e Jannik Sinner. La testa di serie #6 è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale al Challenger di Nottigham contro Denis Kudla.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Daniel Evans, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Queen’s 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 13.00 italiane, o meglio le 12 locali, sul Campo Centrale di Londra al Queen’s Club. La sfida sarà disponibile in tv sul digitale terrestre su Supertennis e sulla pay tv Sky Sport e in streaming su Supertennis, Sky Go e Now TV. Buon divertimento!

Foto: La Presse – AP Photo/Kirsty Wigglesworth