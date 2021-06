LIVE Berrettini-Daniel, Roland Garros 2021 in DIRETTA: ostacolo dal Sol Levante per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2021 che oppone Matteo Berrettini al giapponese Taro Daniel, in un remake della semifinale dell’ATP 250 di Belgrado.

Il romano e il nipponico, in quell’occasione, si sfidarono nella sera serba, e a rivelarsi vittorioso fu il numero 9 del mondo con il punteggio, alquanto altalenante, di 6-1 6-7 6-0. Esordio per l’attuale miglior giocatore italiano, non per il giapponese, perché quest’ultimo è stato in grado di superare le qualificazioni, senza perdere un set contro Paolo Lorenzi, l’ucraino Sergiy Stakhovsky e infine il francese Quentin Halys.

Ben diversi i rendimenti a livello Slam dei due giocatori: Berrettini soltanto tre volte è uscito al primo turno e per quattro volte ha raggiunto almeno gli ottavi di finale (gli manca solo Parigi per fare bottino pieno), mentre mai Daniel è riuscito ad andare al di là del secondo turno, anche se il miglior risultato di sempre non l’ha ottenuto nei quattro tornei maggiori, ma a Indian Wells nel 2018 quando sconfisse Novak Djokovic, al tempo in un brutto momento.

L’avvicinamento al Roland Garros di Berrettini è stato di livello più che valido: oltre alla vittoria di Belgrado, rimarchevole è la finale del Masters 1000 di Madrid, in cui solo il tedesco Alexander Zverev l’ha fermato, mentre a Roma uno dei più bei primi set dell’anno ha indirizzato la sfida di ottavi di finale verso il greco Stefanos Tsitsipas.

Il match tra Matteo Berrettini e Taro Daniel è programmato come terzo sul Court Simonne Mathieu a partire dalle 11:00, dopo Berankis-Humbert (1° turno maschile) e Schmiedlova-Mladenovic (1° turno femminile). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse