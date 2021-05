Roland Garros 2021, risultati femminili 31 maggio: a Zidansek la battaglia con Andreescu, bene le due azzurre

Così come per gli uomini, oggi, lunedì 31 maggio, proseguono a Parigi anche per le donne gli incontri del primo turno del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: destino felice per le due azzurre impegnate, dato che sia Martina Trevisan che Camila Giorgi passano al secondo turno.

La prima ha la meglio sulla belga Alison Van Uytvanck per 7-5 4-6 6-4 supportata dal 120-113 per l’azzurra nel conto dei punti vinti, con 26 vincenti e 41 gratuiti di Trevisan, mentre la seconda supera la testa di serie numero 22, la croata Petra Martic, per 6-2 6-7 (5) 6-4 anche grazie a 48 vincenti che quasi mitigano i 53 gratuiti dell’azzurra.

Tra i principali match di giornata si registra la vittoria della statunitense Sofia Kenin sulla lettone Jelena Ostapenko, vincitrice a Parigi nel 2017, per 6-4 4-6 6-3, dopo oltre due ore di battaglia e ben 194 punti giocati. La campionessa in carica, la polacca Iga Swiatek, batte la slovena Kaja Juvan per 6-0 7-5, sfruttando 5 delle 13 palle break ottenute.

Il match più combattuto di giornata va alla slovena Tamara Zidansek, che batte la canadese Bianca Vanessa Andreescu per 6-7 (1) 7-6 (2) 9-7 dopo 3 ore e 23 minuti e ben 271 punti giocati, infine nel match serale la statunitense Serena Williams supera la romena Irina-Camelia Begu per 7-6 (6) 6-2 dopo un’ora e 44 minuti di gioco.

RISULTATI FEMMINILI ROLAND GARROS 31 MAGGIO

Sofia Kenin batte Jelena Ostapenko 6-4 4-6 6-3

Hailey Baptiste batte Anna Blinkova 6-1 6-4

Tereza Martincova batte Ivana Jorovic 6-3 7-6

Jessica Pegula batte Lin Zhu 6-4 4-6 6-4

Zarina Diyas batte Heather Watson 6-4 7-5

Elise Mertens batte Storm Sanders 6-4 6-1

Marta Kostyuk batte Garbiñe Muguruza Blanco 6-1 6-4

Saisai Zheng batte Sara Sorribes Tormo 4-6 6-4 6-4

Varvara Gracheva batte Lara Arruabarrena-Vecino 6-2 6-3

Camila Giorgi batte Petra Martic 6-2 6-7 6-4

Rebecca Peterson batte Shelby Rogers 6-7 7-6 6-2

Iga Swiatek batte Kaja Juvan 6-0 7-5

Serena Williams batte Irina-Camelia Begu 7-6 6-2

Mihaela Buzarnescu batte Arantxa Rus 7-5 7-5

Tamara Zidansek batte Bianca Vanessa Andreescu 6-7 7-6 9-7

Madison Brengle batte Maria Camila Osorio Serrano 7-5 6-4

Sorana Cirstea batte Johanna Konta 7-6 6-2

Martina Trevisan batte Alison Van Uytvanck 7-5 4-6 6-4

Daria Kasatkina batte Misaki Doi 6-3 5-7 6-3

Belinda Bencic batte Nadia Podoroska 6-0 6-3

Polona Hercog batte Kiki Bertens 6-1 3-6 6-4

Caroline Garcia batte Laura Siegemund 6-3 6-1

Harmony Tan batte Alizé Cornet 6-4 6-4

Marketa Vondrousova batte Kaia Kanepi 4-6 6-3 6-0

Foto: LaPresse