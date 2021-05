Giornata ricca di spunti in questo day-2 del Roland Garros 2021. Sulla terra rossa di Parigi tanti giocatori azzurri hanno fatto il loro esordio e il bilancio nel tabellone maschile è positivo: tre vittorie e una sconfitta quest’oggi.

VITTORIE DI SINNER, MUSETTI E DI MAGER – Si comincia da Jannik Sinner. L’altoatesino era impegnato contro il francese Pierre-Hugues Herbert (n.85 del ranking) e la partita è stata davvero incredibile, con Jannik a un passo dalla sconfitta. 6-1 4-6 6-7 (4) 7-5 6-4 lo score in favore del n.19 ATP che può rallegrarsi essenzialmente del risultato, ma non troppo per la prestazione. Il nome del prossimo avversario porta a citare un altro italiano ovvero Gianluca Mager (n.87 del mondo). Sarà il ligure, infatti, a giocare contro Sinner, visto il successo contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.134 ATP), subentrato all’australiano John Millman. Il lucky loser teutonico è stato battuto dall’azzurro con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 7-5. A completare il tris di vittorie in casa italiana ci ha pensato uno splendido Lorenzo Musetti. Il classe 2002 toscano ha piegato la testa di serie n.13 del torneo David Goffin per 6-0 7-5 7-6 (3) in un incontro nel quale il nostro portacolori ha giocato con grande personalità, nonostante fosse la sua prima partita in un torneo del Grande Slam. Per Musetti, dunque, al secondo turno ci sarà modo di rifarsi, tenuto conto che l’avversario sarà quel Yoshihito Nishioka (n.57 del mondo) che l’ha sconfitto a Parma.

SONEGO KO – L’unica battuta d’arresto tra le fila azzurre è arrivata, in maniera inattesa, da Lorenzo Sonego. Il semifinalista del torneo di Roma non si è espresso su alti livelli e il sudafricano Lloyd Harris (n.54 ATP) ne ha approfittato, imponendosi per 7-5 6-4 6-4. Una vittoria meritata per Harris che nel prossimo turno affronterà il mancino britannico Cameron Norrie, uscito vittorioso dalla sfida contro il qualificato americano Bjor Fratangelo (n.198 ATP) per 7-5 7-6 (5) 6-2.

BRILLANTE FEDERER – Era il giorno del ritorno di Roger Federer a Parigi, a due anni di distanza. Lo svizzero è parso tirato a lucido e ha dominato contro il non irresistibile Denis Istomin (n.204 del mondo) per 6-2 6-4 6-3. Buone indicazione per lo svizzero che soprattutto dal punto di vista fisico è sembrato decisamente in condizione. Nel secondo turno Federer dovrà affrontare una sua vecchia conoscenza, ovvero quel Marin Cilic che nella sua storia ha sconfitto nella Finale di Wimbledon 2017 e in quella degli Australian Open 2018. Il livello espresso dal croato, però, è decisamente di rango diverso rispetto a quello dei casi citati. Cilic comunque si è imposto contro il francese Arthur Rinderknech (n.118 ATP) per 7-6 (6) 6-1 6-2.

BENE MEDVEDEV E RUUD – Missione compiuta e secondo turno conquistato per il russo Daniil Medvedev e il norvegese Casper Ruud. Il n.2 del mondo, non un grande cultore della terra, si è imposto nettamente contro il kazako Alexander Bublik per 6-3 6-3 7-5 e nel prossimo round è atteso dalla sfida contro l’americano Tommy Paul, che l’ha spuntata al quinto set per 6-3 6-4 4-6 4-6 10-8 contro la wild card australiana Christopher O’Connell (n.129 del mondo). Vittoria anche per Ruud che ha concesso un set al francese Benoit Paire (n.40 del ranking), ma poi ha dilagato con il punteggio di 5-7 6-1 6-1 7-6 (4). Per il n.16 del mondo ci sarà il polacco Kamil Majchrzak (n.126 del ranking) a segno contro la wild card francese Arthur Cazaux per 6-4 2-6 6-4 6-4.

ALCARAZ PROMOSSO E KORDA BOCCIATO – Guardando ai giovani, bene Carlos Alcaraz e male Sebastian Korda. Lo spagnolo, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto nel derby spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.128 del mondo) per 6-3 2-6 6-1 7-6 (4). Al prossimo round Alcaraz se la vedrà contro l’imprevedibile georgiano Nikoloz Basilashvili (n.31 del mondo) che ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic (n.39 del ranking) per 6-4 6-3 0-6 6-2. Battuta d’arresto, invece, per Korda (n.50 del mondo) che evidentemente ha pagato le tossine del torneo vinto a Parma: l’americano è stato battuto piuttosto nettamente dallo spagnolo Pedro Martinez per 6-4 6-2 6-2 e nel prossimo turno affronterà la testa di serie n.5 del torneo Stefanos Tsitsipas.

I RISULTATI DEL TABELLONE MASCHILE – ROLAND GARROS 2021 (31 MAGGIO)

Court Philippe-Chatrier

Alexander Bublik (KAZ) vs Daniil Medvedev (RUS) 3-6 3-6 5-7

Denis Istomin (UZB) vs Roger Federer (SUI) 2-6 4-6 3-6

Court Suzanne-Lenglen

Jannik Sinner vs Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-1 4-6 6-7 (4) 7-5 6-4

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Yoshihito Nishioka (JPN) 4-6 2-6 6-3 6-7 (5)

Court Simonne-Mathieu

Casper Ruud (NOR) vs Benoit Paire (FRA) 5-7 6-2 6-1 7-6 (4)

Marin Cilic (CRO) vs Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (6) 6-1 6-2

Court 14

Sam Querrey (USA) vs John Isner (USA) 6-7 (2) 3-6 4-6

Lorenzo Musetti vs David Goffin (BEL) 6-0 7-6 7-6 (3)

Court 7

Steve Johnson (USA) vs Frances Tiafoe (USA) 6-7 (5) 3-6 6-4 6-2 6-1

Kamil Majchrzak (POL) vs Arthur Cazaux (FRA) 6-4 2-6 6-4 6-4

Court 6

Cameron Norrie (GBR) vs Bjorn Fratangelo (USA) 7-5 7-6 (2) 6-2

Mathias Bourgue (FRA) vs Dominik Koepfer (GER) 3-6 3-6 4-6

Court 4

Francisco Cerundolo (ARG) vs Thiago Monteiro (BRA) 3-6 4-6 3-6

Sebastian Korda (USA) vs Pedro Martinez (ESP) 4-6 2-6 2-6

Court 5

Maximilian Marterer (GER) vs Filip Krajinovic (SRB) 4-6 1-6 6-7 (3)

Tommy Paul (USA) vs Christopher O’Connell (AUS) 6-3 6-4 4-6 4-6 10-8

Court 8

Gianluca Mager vs Peter Gojowczyk (GER) 6-2 3-6 6-4 7-5

Jaume Munar (ESP) vs Jordan Thompson (AUS) 6-7 (6) 6-1 7-6 (5) 6-4

Court 9

Nikoloz Basilashvili (GEO) vs Dusan Lajovic (SRB) 6-4 6-3 0-6 6-2

Taylor Fritz (USA) vs Joao Sousa (POR) 6-4 6-2 6-4

Court 12

Radu Albot (MDA) vs Federico Delbonis (ARG) 1-6 6-2 0-6 1-6

Carlos Alcaraz (ESP) vs Bernabe Zapata Miralles (ESP) 6-3 2-6 6-1 7-6 (4)

Court 13

Reilly Opelka (USA) vs Andrej Martin (SVK) 6-3 6-2 6-4

Lloyd Harris (RSA) vs Lorenzo Sonego 7-5 6-4 6-4

Foto: LaPresse