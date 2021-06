CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia maschile porta così ben sette giocatori al secondo turno, e ne ha dieci se andiamo a comprendere anche i tre successi nel femminile.

Berrettini a fine partita si mette a parlare brevemente col giudice di sedia.

Prossima sfida quella con l’argentino Federico Coria, e tra i due corre alla mente subito il ricordo del precedente al Foro Italico di Roma.

E VINCE MATTEO BERRETTINI! Servizio e dritto per concludere! 6-0 6-4 4-6 6-4 con primi due set da ingiocabile al servizio, un terzo in cui un solo game di calo gli è costato caro e un quarto in cui si è messo in ottima luce di nuovo.

40-15 DUE MATCH POINT BERRETTINI: servizio e dritto per il romano.

30-15 Arriva l’ace dopo il doppio fallo!

15-15 Doppio fallo di Berrettini, che ha cercato di servire al centro con precisione.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

5-4 Berrettini, profondo il rovescio di Daniel, ma è l’azzurro che ora va a servire per il match.

40-0 Rovescio in rete di Berrettini.

30-0 Servizio e dritto di Daniel.

15-0 Non controlla la risposta Berrettini.

5-3 Berrettini, torna a chiudere con l’ace.

40-0 Serve ancora bene Berrettini.

30-0 Diabolica finta di controsmorzata di Berrettini che sbilancia del tutto Daniel.

15-0 Non trova la risposta Daniel sulla seconda di Berrettini.

4-3 Berrettini, buona seconda di Daniel, ma ora si gioca sul servizio dell’azzurro.

40-15 Prima centrale di Daniel.

30-15 Esce il rovescio di Berrettini.

15-15 Dritto incrociato vincente di Berrettini.

15-0 Dritto in rete di Berrettini.

4-2 Berrettini, risposta lunga di Daniel e facilità nel confermare il break.

40-0 Prima vincente di Berrettini.

30-0 Lunga la risposta di Daniel.

15-0 Serve bene Berrettini.

3-2 BREAK BERRETTINI! Arriva finalmente la svolta del set, con Matteo che addormenta la palla di rovescio e Daniel che esagera con il dritto.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: sbaglia la seconda Daniel, esponendosi al rovescio aggressivo di Berrettini senza avere tempo di organizzarsi.

30-30 Brutta palla corta di Daniel con il rovescio, ci arriva Berrettini, prova il passante e sulla respinta trova la volée alta di dritto vincente.

30-15 Il nastro respinge il rovescio di Berrettini.

15-15 Bella palla corta di rovescio di Berrettini!

0-15 Rovescio in rete di Berrettini.

2-2 Prima centrale vincente di Berrettini.

40-15 Servizio e smash a rimbalzo di Berrettini.

30-15 Riesce a spingere con il dritto Berrettini, Daniel alla fine non può tirar su il rovescio.

15-15 Esce il dritto in uscita dal servizio di Berrettini.

15-0 Prima non controllabile di Berrettini.

1-2 Daniel, riesce a salvarsi il giapponese.

Vantaggio Daniel, Berrettini non riesce a schiodarsi dal rovescio che alla fine mette in rete.

40-40, 2a parità: prima esterna di Daniel davvero buona.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: spinge col dritto Matteo e ritrova finalmente la chance di allungare.

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Daniel.

40-30 Appena largo il rovescio incrociato di Berrettini.

30-30 Rovescio in rete di Berrettini.

15-30 Bella volée di rovescio di Daniel.

0-30 Ottimo Berrettini che si apre il campo con il dritto e poi va a chiudere dove non c’è più nessuno!

0-15 Doppio fallo di Daniel, è l’ottavo.

1-1 Ottima palla corta di rovescio di Berrettini!

40-15 CHE DRITTO IN CORSA DI BERRETTINI! Da ben lontano dal campo!

30-15 Non alza il rovescio Daniel, messo in difficoltà dal back di Berrettini.

15-15 Dritto sulla riga di Berrettini dopo il servizio.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

0-1 Daniel, chiude con l’ace il nipponico.

40-30 Rovescio largo di Berrettini.

30-30 Gioca profondo Berrettini con il rovescio, poi si gira e gioca il dritto che gli porta il punto.

30-15 Dritto in rete di Berrettini di nuovo, peccato perché il campo era aperto.

15-15 Dritto in rete di Berrettini.

0-15 Dritto fuori di Daniel.

Sarà Federico Coria l’avversario del vincente di questo incontro, 6-3 7-6(4) 6-2 a Feliciano Lopez.

Intanto sullo Chatrier ha appena chiuso Nadal, 6-3 6-2 7-6(3) su Popyrin. Berrettini nel frattempo si è trasferito in bagno temporaneamente.

4-6 Set Daniel, e succede l’inatteso: errore in lunghezza di dritto di pochissimo di Berrettini e si allunga il match.

15-40 Due set point Daniel, rovescio in rete di Berrettini in uscita dal servizio.

15-30 CHE NUMERO DI BERRETTINI! Rischia lo 0-40 con una gran risposta di Daniel, ma trova una difesa che si trasforma in passante incontrollabile!

0-30 Rovescio profondo di Daniel, primo momento problematico per Berrettini al servizio.

0-15 Appena lunga la seconda di Berrettini, doppio fallo e il romano protesta perché a suo dire il giudice di sedia aveva chiamato il punteggio quando Daniel aveva richiamato l’attenzione.

4-5 Daniel, esce di poco il dritto in avanzamento di Berrettini che serve ora per restare nel set.

Vantaggio Daniel, scambio più lungo del match e il giapponese riesce a non perdere campo sulla diagonale del rovescio, Berrettini mette proprio questo colpo in rete.

40-40 Esce il dritto in uscita dal servizio di Daniel.

40-30 Scappa il dritto di Daniel.

40-15 Non passa la palla corta di rovescio di Berrettini.

30-15 Prima centrale di livello di Daniel.

15-15 Daniel tiene lontano Berrettini con il rovescio.

0-15 SUPERBO LOB DI BERRETTINI!

4-4 Chiude con l’ace Berrettini.

40-0 Ancora uno splendido dritto di Berrettini dopo un paio di bei back di rovescio!

30-0 Non è in grado di controllare la risposta di rovescio Daniel.

15-0 Berrettini spinge con il dritto prendendo sempre più campo dopo un’ottima prima.

3-4 Daniel, non passa il rovescio di Berrettini.

40-30 Prima e dritto di Daniel.

30-30 Gran dritto in back di Berrettini che mette in difficoltà Daniel!

30-15 Scappa il rovescio in corsa di Berrettini.

15-15 Risposta in rete di Berrettini.

0-15 Nono doppio fallo di Daniel.

3-3 Altro turno lampo di servizio di Berrettini.

40-15 Prima vincente fotocopia di Berrettini, dall’altra parte.

30-15 Prima vincente di Berrettini, esterna.

15-15 Il nastro porta via la seconda a Berrettini provocandone il doppio fallo, il primo del match.

15-0 Sbaglia la risposta di dritto sulla seconda Daniel.

2-3 Daniel, gioca bene di dritto il giapponese per andare a prendersi il game.

Vantaggio Daniel, non trova l’impatto con la palla Berrettini di rovescio.

40-40 Rovescio largo di Daniel.

40-30 Servizio e dritto all’incrocio delle righe di Daniel.

30-30 Dritto largo di Daniel, Berrettini aveva tenuto bene in difesa.

30-15 Prima profonda di Daniel.

15-15 Buona prima di Daniel.

0-15 Dritto in rete di Daniel.

2-2 E ancora turno di servizio facile per Berrettini.

40-0 Nono ace di Berrettini.

30-0 Serve ancora molto bene Berrettini.

15-0 Berrettini porta Daniel a spasso per il campo e poi gioca la palla corta vincente di dritto.

1-2 Daniel, esce il rovescio di Berrettini.

40-15 Prima esterna di Daniel.

30-15 Serve bene, profondo, Daniel.

15-15 Secondo ace di Daniel.

0-15 Bel contropiede di dritto in avanzamento di Berrettini!

1-1 Servizio e dritto di Berrettini.

40-15 Gran seconda profonda di Berrettini.

30-15 Spinge con il dritto Berrettini, ottenendo il punto.

15-15 Perde la misura del dritto Daniel, rischiando di centrare due persone in tribuna.

0-15 Ottima risposta di Daniel.

0-1 Daniel, spinge sul rovescio di Berrettini e si prende il punto e il game.

40-15 Dritto vincente dal centro di Berrettini.

40-0 Dritto sul nastro di Berrettini.

30-0 Prima esterna carica di Daniel.

15-0 Rovescio in rete di Berrettini dopo uno scambio di media lunghezza.

Bastano due numeri nel secondo set. 20/22 di prime in campo, 19/20 di punti vinti con la prima per Berrettini.

6-4 SET BERRETTINI: semplicemente INGIOCABILE, e va sottolineato almeno tre volte, il romano al servizio fino ad ora.

40-0 TRE SET POINT BERRETTINI: ottavo ace, al centro.

30-0 Scheggia appena la risposta Daniel.

15-0 Servizio e dritto sulla riga allo scoccare dell’ora di gioco.

5-4 Berrettini, dritto lungo del romano che però servirà per il set al cambio di campo.

40-15 Punto fatto da Berrettini, ma la palla corta di rovescio del romano rimane in rete.

30-15 Ace di Daniel.

15-15 Appena largo il rovescio lungolinea di Berrettini, ma l’idea del vincente era totalmente sensata.

0-15 Continua a spingere anche in risposta Berrettini con il dritto.

5-3 Berrettini, chiude con l’ace il romano per confermare il break.

40-15 Prima e schiaffo al volo di dritto di Berrettini.

30-15 Appena lungo il dritto di Berrettini dopo il servizio.

30-0 Servizio e dritto di Berrettini.

15-0 Domina fin dal servizio Berrettini e chiude col dritto in avanzamento.

4-3 BREAK BERRETTINI! Chiamato a rete da Daniel, Matteo risponde presente, gioca la palla verso l’angolo sinistro e chiude con la volée alta di rovescio!

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: Daniel chiama verso la rete l’azzurro, che gli risponde giocando benissimo piazzando la palla di dritto!

40-40 Bella risposta di rovescio incrociata di Berrettini!

40-30 Daniel sorprende Berrettini con il lungolinea di rovescio, non supera la rete il recupero del romano.

30-30 Daniel tiene lontano Berrettini con il dritto e poi viene a prendersi il punto a rete con la volée alta.

15-30 Doppio fallo di Daniel, è l’ottavo.

15-15 Esagera con il dritto Berrettini.

0-15 Bel punto giocato da Matteo! Sposta Daniel e poi aspetta il momento giusto per giocare il dritto vincente.

3-3 Perfetta palla corta di rovescio di Berrettini!

40-15 Dritto di pochissimo lungo di Berrettini.

40-0 Settimo ace di Berrettini.

30-0 Sesto ace di Berrettini.

15-0 Berrettini fa correre Daniel e si prende il punto.

2-3 Daniel, altra buona prima per tenere la battuta.

Vantaggio Daniel, buona prima al centro.

40-40 Risposta appena lunga di Berrettini.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: il nastro ferma il dritto di Daniel.

30-30 Rovescio appena lungo di Daniel, ma Berrettini aveva già girato lo scambio di dritto.

30-15 Rovescio lungo in risposta di Berrettini.

15-15 Si allunga lo scambio e Daniel mette largo il rovescio.

15-0 Risposta in rete di Berrettini.

2-2 Chiude con l’ace Berrettini.

40-0 Se ne va la risposta di dritto di Daniel.

30-0 Ottima prima di Berrettini.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

1-2 Daniel: riesce a spingere con il dritto il nipponico e a ottenere il game.

40-15 Servizio e dritto di Daniel.

30-15 Prima profonda di Daniel, non trova la risposta Berrettini.

15-15 Quinto doppio fallo di Daniel.

15-0 Dritto in avanzamento vincente di Daniel.

1-1 Prima vincente di Berrettini.

40-0 Ace centrale di Berrettini.

30-0 Prima vincente di Berrettini.

15-0 Gran ace di Berrettini.

0-1 Daniel: il giapponese riesce a vincere il primo game del suo match.

Vantaggio Daniel, non parte come vorrebbe il lob a Berrettini, facile volée di rovescio del nipponico.

40-40 Servizio e dritto di Daniel che Berrettini recupera ma non controlla.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: viene avanti Daniel in modo scriteriato, il romano usa il rovescio per fargli giocare una volée troppo scomoda.

30-30 Ancora doppio fallo di Daniel.

30-15 Terzo doppio fallo di Daniel.

30-0 Lunga la risposta di Berrettini.

15-0 Spinge con il dritto Daniel per ottenere il punto.

Intanto arriva la notizia della vittoria di Andreas Seppi, che vince il quarto set per 6-4 e dimostra ancora una volta a Felix Auger-Aliassime una legge fondamentale del tennis: mai sottovalutare l’altoatesino, nemmeno a 37 anni.

6-0 SET BERRETTINI: ed è l’ace a chiudere il parziale!

40-15 DUE SET POINT BERRETTINI: non controlla il recupero di rovescio Daniel.

30-15 Prima esterna di Berrettini che Daniel non controlla.

15-15 Rovescio in rete di Berrettini in uscita dal servizio.

15-0 Pessima palla corta di Daniel, che non supera la rete da distanza neanche tanto elevata.

5-0 BREAK BERRETTINI: Daniel è posizionato male sul rovescio, che non tiene in campo.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: violenta risposta di dritto che non lascia tempo a Daniel di uscire dal servizio.

40-40, 3a parità: esce la risposta di rovescio di Berrettini.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: dritto appena lungo di Daniel.

40-40, 2a parità: servizio e dritto di Daniel.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: doppio fallo di Daniel, è il seconod.

40-40 Gran risposta vincente di dritto di Berrettini!

40-30 Rovescio in rete di Berrettini con Daniel che si era lanciato a rete.

30-30 Dritto in rete di Daniel.

30-15 Dritto vincente di Daniel.

15-15 Palla contestata sul servizio di Daniel, ma rimane la prima vincente.

0-15 Smash a rimbalzi di Berrettini dopo aver preso campo con il dritto.

4-0 Berrettini, prima esterna e gran palla corta!

40-30 Dritto in rete di Berrettini, che aveva di fatto il punto in mano.

40-15 E ancora un ottimo dritto lungolinea di Berrettini!

30-15 Servizio e violento dritto di Berrettini.

15-15 Palla corta vincente di Daniel.

15-0 Berrettini trova una gran prima esterna, nulla da fare per Daniel.

3-0 BREAK BERRETTINI: da fondo non c’è partita, maggiore il peso di palla del romano che ottiene il secondo break.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: buona prima e dritto pesante di Daniel che Berrettini non tiene in campo.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: dritto di Daniel che colpisce il nastro e viene portato fuori dallo stesso.

15-30 Continua a spingere di forza con il dritto Berrettini, strategia che gli da il punto.

15-15 Ottima risposta di Berrettini!

15-0 Esce la risposta di rovescio di Berrettini.

2-0 Berrettini, risposta in rete di Daniel e break confermato.

40-30 Disegna il campo Berrettini prima di trovare il dritto vincente.

30-30 Lunga la risposta di Daniel sulla seconda di Berrettini, non veniale quest’errore di rovescio.

15-30 Spinge con il dritto nell’angolo destro Daniel, Berrettini prova la palla corta che però rimane in rete.

15-15 Buona prima profonda di Berrettini, Daniel mette la risposta di dritto in rete.

0-15 Dritto in rete di Berrettini dopo il servizio.

1-0 BREAK BERRETTINI: disastrosa volée alta di Daniel che regala subito la battuta.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: dritto vicino alla riga esterna che serve per aprirsi il campo e giocare l’altro nel lato opposto, vincente.

30-30 Prende la rete Daniel, servono due passanti a Berrettini per riuscire a vincere il punto.

30-15 Dritto profondo di Daniel che Berrettini non controlla.

15-15 Dritto in rete di Berrettini che si era aperto il campo.

0-15 Il primo punto del match è di Berrettini.

Si parte! Al servizio Daniel.

16:59 Nel frattempo Seppi ha trovato il break nel quarto set contro Auger-Aliassime ed è avanti 3-2.

16:56 Ecco in campo Berrettini e Daniel.

16:53 Non dovrebbe mancare molto all’ingresso in campo dei due giocatori.

16:50 Rispetto ai tre giorni precedenti, c’è un netto ritardo nella diramazione dell’ordine di gioco della quarta giornata, quella di domani: appena possibile ve ne daremo conto.

16:47 In casa Italia in campo anche Andreas Seppi, avanti 6-3 7-6 4-6 1-2 contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

16:44 Già questa mattina il programma sul campo intitolato a Simonne Mathieu è stato leggermente ritardato da un falso allarme bomba nelle vicinanze del campo, ma si è appunto trattato di qualcosa di non veritiero.

16:41 Giornata finora relativamente buona per i colori italiani, date le vittorie di Marco Cecchinato e Jasmine Paolini, seppure a queste facciano da contraltare le sconfitte di Stefano Travaglia (prevedibile) e Salvatore Caruso (un po’ meno prevedibile, ma figlia di una crisi di fiducia).

16:38 Contemporaneamente a Berrettini e Daniel, stanno per scendere in campo l’argentino Federico Coria e lo spagnolo Feliciano Lopez: sarà uno dei due ad affrontare il vincitore di questo confronto.

16:35 Kristina Mladenovic ha dominato il secondo set, per lei è 6-4 6-0 e dunque tra poco vedremo scendere in campo Matteo Berrettini e Taro Daniel.

16:06 Terminato da poco il primo set tra Schmiedlova e Mladenovic, con la francese che lo ha portato a casa per 6-4.

14:35 Appena concluso il match tra Ricardas Berankis e Ugo Humbert, con il lituano che ha eliminato in quattro set il francese, testa di serie numero 29, per 6-4 6-4 2-6 6-4. Al termine del confronto tra la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova e la transalpina Kristina Mladenovic ci sarà quello atteso tra Berrettini e Daniel.

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2021 che oppone Matteo Berrettini al giapponese Taro Daniel, in un remake della semifinale dell’ATP 250 di Belgrado.

Il romano e il nipponico, in quell’occasione, si sfidarono nella sera serba, e a rivelarsi vittorioso fu il numero 9 del mondo con il punteggio, alquanto altalenante, di 6-1 6-7 6-0. Esordio per l’attuale miglior giocatore italiano, non per il giapponese, perché quest’ultimo è stato in grado di superare le qualificazioni, senza perdere un set contro Paolo Lorenzi, l’ucraino Sergiy Stakhovsky e infine il francese Quentin Halys.

Ben diversi i rendimenti a livello Slam dei due giocatori: Berrettini soltanto tre volte è uscito al primo turno e per quattro volte ha raggiunto almeno gli ottavi di finale (gli manca solo Parigi per fare bottino pieno), mentre mai Daniel è riuscito ad andare al di là del secondo turno, anche se il miglior risultato di sempre non l’ha ottenuto nei quattro tornei maggiori, ma a Indian Wells nel 2018 quando sconfisse Novak Djokovic, al tempo in un brutto momento.

L’avvicinamento al Roland Garros di Berrettini è stato di livello più che valido: oltre alla vittoria di Belgrado, rimarchevole è la finale del Masters 1000 di Madrid, in cui solo il tedesco Alexander Zverev l’ha fermato, mentre a Roma uno dei più bei primi set dell’anno ha indirizzato la sfida di ottavi di finale verso il greco Stefanos Tsitsipas.

Il match tra Matteo Berrettini e Taro Daniel è programmato come terzo sul Court Simonne Mathieu a partire dalle 11:00, dopo Berankis-Humbert (1° turno maschile) e Schmiedlova-Mladenovic (1° turno femminile). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

