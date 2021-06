Debutto olimpico per il 3×3, debutto olimpico anche per l’Italia con la squadra femminile: le azzurre guidate da Andrea Capobianco hanno staccato il pass per Tokyo battendo l’Ungheria nel Preolimpico di Debrecen, e ora portano la palla a spicchi tricolore là dove non c’era da 17 anni.

Le azzurre inizieranno il 24 luglio, sfidando la Mongolia prima e la Francia, grande favorita del torneo, poi. Domenica 25 sarà invece la volta della Romania, avversaria usuale anch’essa a livello continentale, e poi della Cina, nell’unica giornata in cui bisognerà puntare la sveglia davvero presto. Il lunedì si apre con le sfide al Giappone padrone di casa e agli Stati Uniti, che presenteranno un roster anche con giocatrici WNBA. Infine, il martedì, la sfida alla Russia che sa di rivincita della finale dei Mondiali 2018, quelli che portarono l’Italia in trionfo.

Il torneo olimpico di basket 3×3, sia al maschile che al femminile, partirà sabato 24 luglio e si chiuderà martedì 28. I diritti tv complessivi delle Olimpiadi appartengono a Eurosport, con la Rai che ha a disposizione 200 ore da trasmettere gratis e in chiaro. Di seguito il calendario completo del basket 3×3 a Tokyo.

Nota: la Russia, pur citata come Paese nel presente calendario, è a Tokyo con la dicitura “ROC” (Russian Olympic Committee) perché non si può presentare con il nome ufficiale per decisione del CAS di Losanna del 17 dicembre 2020.

TORNEO OLIMPICO BASKET 3×3: CALENDARIO ITALIA

SABATO 24 LUGLIO

Ore 10:30 Italia-Mongolia

Ore 14:25 Italia-Francia

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 3:40 Italia-Romania

Ore 7:25 Italia-Cina

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Ore 7:25 Italia-Giappone

Ore 10:55 Italia-Stati Uniti

MARTEDÌ 27 LUGLIO

Ore 10:25 Italia-Russia

Foto: fiba.basketball