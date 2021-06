Rafael Nadal non parteciperà a Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo

Lo si era un po’ intuito dopo l’uscita di scena nelle semifinali del Roland Garros 2021 e oggi, attraverso i propri canali social, è arrivata la conferma: Rafael Nadal non prenderà parte al torneo di Wimbledon (28 giugno-11 luglio) e alle Olimpiadi di Tokyo (24-30 luglio).

Il campione maiorchino si è visto costretto a rinunciare a questi importanti eventi per gestire il suo fisico, gravato da tantissimi incontri ad alta intensità. Una decisione consapevole dettata da una programmazione che non può non risentire di tempi di recupero maggiori legati all’anagrafe del fuoriclasse nativo di Manacor.

“Ciao a tutti. Voglio informarvi che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Wimbledon che si terrà dal 28 giugno all’11 luglio. Non giocherò neanche ai Giochi Olimpici di Tokyo in programma dal 24 al 30 luglio. Non è stata una decisione facile e l’ho presa tenendo conto delle risposte dal mio corpo e parlando con il mio team. Ho compreso che fosse la scelta giusta per continuare a giocare ai massimi livelli.

Il poco tempo di recupero tra il Roland Garros e Wimbledon non mi ha permesso di prepararmi al meglio dopo l’impegnativa stagione sulla terra battuta. Sono stati mesi spossanti e quindi tutto questo è volto alla prevenzione. Voglio quindi salutare tutti i tifosi del Regno Unito e del Giappone. I Giochi Olimpici hanno significato qualcosa di importante nella mia carriera e sono sempre stati una priorità. Personalmente sono stato già fortunato ad averli vissuto in tre circostanze, una delle quali in qualità di portabandiera del mio Paese“, le parole di Rafa.

Assenza di Nadal che, come logico, andrà a influenzare il tabellone dei Championships e anche dei Giochi che perdono uno dei giocatori in ballo per il successo finale.

Foto: LaPresse