Pattinaggio artistico a rotelle: in Ecuador i Campionati Panamericani

Non solo Italia. Sarà una settimana significativa per il pattinaggio artistico a rotelle internazionale; dal 4 al 9 maggio andranno infatti in scena i Campionati Panamericani 2021, quest’anno allestiti a Guayaquil, in Ecuador: un evento di fondamentale importanza per tutto il movimento che, ricordiamo, si trova al centro di una rivoluzione epocale dettata dall’introduzione del sistema di giudizio Rollart, creato appositamente per garantire a tutti i Paesi una visione d’insieme comune.

La competizione era stata inizialmente pianificata dall’11 al 18 aprile, salvo poi essere rinviata di tre settimane a causa di problemi legati alle restrizioni degli spostamenti per la diffusione del Covid-19. La riprogrammazione è stata ufficializzata poi il 21 aprile dopo l’autorizzazione delle autorità sportive locali.

Proprio a causa della pandemia la rassegna sarà caratterizzata da diverse defezioni. Stando all’elenco ufficiale degli iscritti, pubblicato nell’area dedicata nel sito ufficiale di World Skate America, non sarà ad esempio della partita nessun atleta proveniente dal Brasile (ad eccezione di un solo pattinatore del singolo maschile), Paese che si era splendidamente distinto in occasione degli ultimi Campionati Mondiali di Barcellona.

Proprio per verificare l’andamento della gara e il relativo avanzamento della nuova filosofia sarà presente in Ecuador Nicola Genchi, chairman della Commissione Tecnica della World Skate. Lo stesso svolgerà un seminario internazionale negli ultimi due giorni della kermesse, nello specifico sabato 8 e domenica 9 maggio.

Foto: Raniero Corbelletti (2019 World Roller Games media asset)