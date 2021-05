CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI LORENZO SONEGO

LA NUOVA CLASSIFICA DI LORENZO SONEGO: PROIEZIONI RANKING ATP

LORENZO SONEGO-ANDREY RUBLEV: PROGRAMMA, ORARI, TV, STREAMING QUARTI DI FINALE

LORENZO SONEGO: “SERATA PERFETTA. VOGLIO DIVERTIRMI CONTRO RUBLEV”

VIDEO HIGHLIGHTS SONEGO-THIEM

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SONEGO BATTENDO THIEM? MONTEPREMI E CIFRE

23.11 Grazie a tuìti per averci seguito e buonanotte!

23.10 Dominic Thiem ha ottenuto ben 8 ace commettendo 3 doppi falli contro i 9 ace e nessun doppio fallo dell’azzurro. L’austriaco ha ottenuto il 70% di punti con la prima mentre il 48% con la seconda di servizio. Più equilibrate le percentuali al servizio di Sonego, con il 68% con la prima di servizio e poi con la seconda il 60% dei punti. Sono tre i break subiti dall’austriaco nonostante le 11 palle break salvate contro le 7 non sfruttate nei servizi di Sonego, a cui ha strappato due volte il servizio. L’azzurro ha vinto solo 6 punti in più in tutto il match: 129 punti vinti su 252 giocati dall’italiano.

23.05 Restate con noi per leggere le statistiche del match!

23.04 Lorenzo Sonego batte in tre set Dominic Thiem e conquista i quarti di finale di Roma per la prima volta in carriera! L’italiano batte in quasi tre ore e mezza il tennista austriaco per 6-4 (5)6-7 7-6(5) e sfiderà Andrej Rublev al prossimo turno, domani alle ore 19 sempre sulla Grand Stand Arena. L’azzurro ha vinto un incontro assurdo in cui ha annullato anche un match point prendendosi la rivincita di Kitzbuhel 2019. Nonostante le chance sprecate da entrambe le parti, il piemontese piega un austriaco esausto anche dopo la pausa creando un grosso dispiacere al pubblico che è dovuto andare via alle 22 per il coprifuoco. Semplicemente: LORENZO SONEGO!

FINE TERZO SET

7-5 CHE VITTORIAAAAA!!!!!! LORENZO SONEGO VOLA AI QUARTI DI FINALE BATTENDO IN TRE SET DOMINIC THIEM!!!!!!

5-6 MATCH POINT SONEGO! L’AZZURRO PUO’ SFRUTTARE L’ERRORE SOTTORETE DI THIEM!

5-5 UN ALTRO ROVESCIO SENZA SENSO DI THIEM! Sonego ha lasciato scoperto troppo il campo.

5-4 ROVESCIO PAZZESCO SUL LUNGOLINEA DI THIEM!

5-3 FUORI IL DIRITTO DI THIEM DA FONDOCAMPO!

3-4 ALTRO MINIBREAK SONEGO!!!! PASSANTE IN RECUPERO SOTTORETE

3-3 Serve&volley perfetto di Thiem con lo smash.

3-2 ANCORA SONEGO SOTTORETE! BRAVISSIMO L’AZZURRO CON LA VOLEE DI ROVESCIO

2-2 CHE ERRORE CON LA VOLEE DI SONEGO DOPO AVER ATTACCATO LA RETE!

1-2 Ottima prima di Thiem.

0-2 MINI BREAK SONEGO! Errore dell’austriaco in uscita dal servizio.

1-0 Servizio e diritto di Sonego.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-15 Due chance per Thiem per il tie-break! ACE DELL’AUSTRIACO

30-15 Diritto in corridoio dell’austriaco in uscita dal servizio.

30-0 Altra gran prima di Thiem.

15-0 Fuori di pochissimo il diritto profondo di Sonego.

6-5 L’azzurro tiene il servizio e il peso del match passa all’austriaco!

40-15 ANCORA SONEGO PIAZZA IL VINCENTE DI DIRITTO!

30-15 PRIMA ESTERNA PERFETTA DI SONEGO!

15-15 DELIZIA DI DEMI-VOLEE DI THIEM MA ESCE FUORI! Gran recupero di Sonego e basta il rovescio in passante.

0-15 Scappa via il rovescio diagonale dell’italiano.

5-5 BREAK DI SONEGO!!!! MA CHE PARTITA STA GIOCANDO SONEGO!!!!!! LOB SULLA RIGA DELL’AZZURRO DOPO LA VOLEE PERFETTA DI THIEM

40-AD ALTRO ERRORE DI THIEM CON IL DIRITTO A SVENTAGLIO! ALTRA PALLA BREAK

40-40 SI FERMA SUL NASTRO IL ROVESCIO SULLA SECONDA DI THIEM!

30-40 INCROCIO DI DIRITTO INCREDIBILE DI THIEM!!!!

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO!!!! ROVESCIO FORTUNOSO SULLA RIGA

15-30 MA CHE PUNTO HA GIOCATO SONEGO?!!!!!!!!!! L’azzurro recupera di tutto e respinge anche lo smash dell’austriaco che si fa passare dal rovescio che chiude con la volée.

15-15 Brutto rovescio di Thiem sulla profondità dell’italiano che deve crederci!

15-0 Ace di Thiem.

4-5 ACE DI SONEGO CHE PROLUNGA IL MATCH!!!!!

AD-40 REAZIONE NERVOSA DI THIEM! Servizio e smorzata di Sonego ed errore di rovescio in corsa dell’austriaco.

40-40 SERVE&VOLLEY DI SONEGO! Prima esterna e chiusura con la volée di diritto dell’italiano.

30-40 MATCH POINT THIEM! Ennesimo back di rovescio velenoso.

30-30 Scomposto l’azzurro con il rovescio lungolinea.

30-15 FORTUNATO SONEGO! L’azzurro trova un gran rovescio diagonale e poi con la palla corta aiutata dal nastro.

15-15 Diritto diagonale di Thiem che costringe l’azzurro a un altro recupero sbagliato.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sonego che prova la smorzata ma Thiem ci arriva: poi arriva il passante dell’azzurro.

3-5 PASSANTE DI THIEM! Sonego sbaglia angolo e viene passato con il diritto diagonale.

40-30 Si ferma sul nastro il back di rovescio di Sonego.

30-30 Questa volta entra il vincente lontanissimo dal campo del classe 1993.

15-30 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI THIEM.

15-15 Risposta profonda del piemontese: diritto in rete indietreggiando dell’austriaco.

0-15 BACK PAZZESCO DI THIEM! Gran giocata dell’austriaco dopo un grande scambio imposto dall’azzurro.

3-4 Sonego vince il turno di servizio a zero e tiene vivo il match.

40-0 Lunga la risposta di Thiem.

30-0 Buona prima dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sonego.

2-4 Altro back velenoso di Thiem e diritto in rete di Sonego.

AD-40 Errore nei pressi della rete per l’italiano.

40-40 Servizio e diritto lungolinea di Thiem.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! L’AZZURRO NON MOLLA E PUO’ RIENTRARE!

30-30 DIRITTO LUNGOLINEA E SMASH VINCENTE DI SONEGO!

30-15 Scappa via il diritto di Thiem sul rovescio profondo di Sonego.

30-0 Altro errore in risposta di Sonego.

15-0 Servizio e diritto dell’austriaco.

2-3 BREAK THIEM! SECONDO DI FILA! Errore di Sonego con il diritto dal centro del campo.

30-40 BREAK POINT THIEM! L’austriaco risponde aggressivo.

30-30 ALTRO PUNTO PAZZESCO DI SONEGO! L’azzurro supera in difesa Thiem.

15-30 Lungo il lob di rovescio dell’italiano sul diritto lungolinea di Thiem.

15-15 Servizio e diritto lungolinea di Sonego che chiude con la volée di diritto.

0-15 Rovescio in corridoio di Sonego che non regge la diagonale impostata da Thiem.

2-2 BACK SPAVENTOSO DI THIEM! Break confermato: match ora tutto da vivere!

40-15 Gran diritto diagonale in uscita dal servizio del #4 al mondo.

30-15 Doppio fallo di Thiem, il terzo.

30-0 Chiusura a rete dell’austriaco in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e diritto d Thiem.

2-1 CONTROBREAK THIEM! Gran risposta profonda del classe 1993.

30-40 PALLA DEL CONTROBREAK DI THIEM! Risposta pazzesca dell’austriaco.

30-30 Sonego continua a ricamare da fondocampo dopo aver sfiorato un’altra giocata con la volée di rovescio in acrobazia.

15-30 ANCORA SONEGO SPETTACOLARE! Smash vincente dopo aver ricamato le righe e l’approccio con la demi-volée di diritto.

0-30 Risposta profonda di Thiem: male Sonego in uscita dal servizio.

0-15 PUNTO PAZZESCO GIOCATO DA ENTRAMBI! Risposta pazzesca di Thiem che poi trova una gran smorzata dopo una super difesa dell’azzurro.

2-0 BREAK SONEGO!!!! BRAVISSIMO L’AZZURRO A MUOVERE THIEM!

40-AD PALLA BREAK SONEGO! Altro errore banale di Thiem in uscita dal servizio.

40-40 Gran risposta dell’azzurro: scappa via il diritto di Thiem.

40-30 BOLIDE DI ROVESCIO DAL CENTRO DEL CAMPO DI SONEGO!

40-15 Ottima prima di Thiem.

30-15 Gran difesa dell’azzurro che induce l’avversario all’errore.

30-0 Serve&volley vincente del #4 al mondo.

15-0 Aggressivo l’austriaco in uscita dal servizio che chiude con lo smash.

1-0 Servizio a zero dell’italiano.

40-0 Ottima prima dell’azzurro.

30-0 Brutto errore dell’austriaco con la volée dopo aver attaccato la rete.

15-0 Ottimo diritto di Sonego in uscita dal servizio.

0-0 Comincia il terzo set! Si riprende a giocare.

INIZIO TERZO SET

21.52 Ultimo punto giocato: 20 minuti fa.

21.51 Riscaldamento nuovamente in corso.

21.50 Giocatori rientrati in campo! C’è il pericolo ora del ritmo interrotto dopo due ore e quindici di sfida.

21.49 Il match sarà seguito dalle sfide tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas mentre non prima delle 18 scenderanno in campo Iga Swiatek ed Elina Svitolina.

21.46 A scendere in campo per primi tra gli uomini domani saranno Rafael Nadal e Sascha Zverev come secondo match dalle 10 dopo la sfida tra Petra Martic e Jessica Pegula sul Campo Centrale.

21.43 Intanto è uscito il programma di gioco di domani: l’ultimo quarto di finale, quindi quello che vedrà protagonisti i giocatori ora in campo, si disputerà alle 19 sulla Grand Stand Arena.

21.40 Dunque il gioco sarà sospeso per 10 minuti.

21.38 Sul Pietrangeli, Andrej Rublev è in vantaggio per 6-4 nel primo set e sotto 4-3 nel secondo parziale contro Roberto Bautista Agut: da questa sfida uscirà il vincente che sfiderà uno tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem.

21.35 Intanto il pubblico sta andando via, ricca di malumore, considerando il coprifuoco di dieci minuti. I giocatori escono dal campo per far defluire gli spettatori ed evitare rumori.

21.34 Dominic Thiem porta la sfida al terzo set grazie alla vittoria nel tie-break per 7 punti a 5! Un set infinito in una gara di quasi due ore e venti minuti dove l’azzurro ha lottato, non sfruttato alcune chance di break proprio come l’avversario ma ha subito il rientro del #4 al mondo. Si giocherà il terzo turno senza pubblico.

FINE SECONDO SET

7-5 SECONDO SET DI DOMINIC THIEM! Non basta la super difesa dell’azzurro: la fatica continua!

5-6 CONTROPIEDE DI ROVESCIO DI SONEGO!!!! L’AZZURRO CI CREDE

4-6 DUE SET POINT THIEM! CHE RISPOSTA DELL’AUSTRIACO!

5-4 Servizio e diritto di Thiem: lungo il recupero dell’azzurro.

4-4 CHE PUNTO DI SONEGO!!! ANCORA LORENZO CON LO SMASH DOPO L’ENNESIMO RECUPERO!!!! TIFO SCATENATO

3-4 Bravissimo Sonego che con coraggio resta attaccato al tie-break!

2-4 CHE PUNTO DI SONEGO!!!! SMORZATA VINCENTE DELL’AZZURRO DOPO LA PALLA CORTA DI THIEM!

4-1 Brutta risposta dell’italiano sulla seconda di Thiem.

3-1 ROVESCIO PAZZESCO DELL’AUSTRIACO! Occhio al cambio di marcia di Thiem…

1-2 RISPOSTA PAZZESCA DI THIEM! Mini-break dell’austriaco.

1-1 Servizio e diritto di Sonego.

1-0 Ace di Thiem.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! MATCH AL CARDIOPALMA!

AD-40 OTTIMA PRIMA DI SONEGO!

40-40 Diritto sulla riga di Thiem e rovescio in rete di Sonego.

AD-40 Scappa via il recupero di Thiem su un altro scambio durissimo: Sonego deve chiudere!

40-40 Servizio e diritto diagonale pazzesco di Sonego!

40-AD ALTRO SET POINT THIEM! Errore in uscita dal servizio per l’italiano.

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Sonego sull’attacco di Thiem.

AD-40 Sonego vince un altro scambio complicato e ha la palla per il tie-break.

40-40 CON CORAGGIO SONEGO! ALTRA CHANCE ANNULLATA!

30-40 Scappa via la risposta del classe 1993.

15-40 DUE SET POINT THIEM!

15-30 LOB PAZZESCO DI THIEM! L’austriaco supera il piemontese che non riesce a chiudere sottorete.

15-15 Errore con la volée di diritto dell’azzurro dopo aver parato di tutto sottorete.

15-0 Settimo ace di Sonego.

5-6 Thiem si assicura il tie-break! Scappa via il diritto dell’azzurro.

AD-40 Ace dell’austriaco.

40-40 Sul nastro il recupero dell’azzurro.

40-AD PALLA BREAK ANCORA! DOPPIO FALLO THIEM!

40-40 Thiem dominante con il diritto in uscita dal servizio.

30-40 PALLA BREAK SONEGO!!!! L’AZZURRO TROVA UN ALTRO DIRITTO DIAGONALE INCREDIBILE!!!!

30-30 Recupero di diritto di Thiem in corridoio: altra giocata pazzesca dell’azzurro.

30-15 Scappa via il diritto difensivo dell’azzurro.

15-15 LOB PAZZESCO DI SONEGO! L’azzurro si difende alla grande sul diritto diagonale di Thiem che era sceso a rete.

15-0 Gran prima di Thiem.

5-5 RESISTE SONEGO! L’azzurro riesce a salvarsi anche grazie al nastro e pareggia i conti.

40-30 Servizio e diritto di Sonego!

30-3 Scappa via il diritto dell’italiano.

30-15 Si ferma sul nastro la smorzata dell’italiano in uscita dal servizio.

30-0 Buona prima esterna di Sonego.

15-0 Bravissimo Sonego che trova un’altra smorzata per aprirsi il campo per poi chiudere con la volée di diritto.

4-5 Thiem si salva annullando due palle break e costringe l’azzurro a prolungare il set.

AD-40 Gran recupero fuori dal campo di Thiem con il diritto e chiusura sottorete con la volée di diritto.

40-40 Ace centrale di Thiem.

30-40 Scappa via la risposta di Sonego.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! ALTRO ERRORE DI THIEM CON LA PALLA CORTA IN RETE!

15-30 DOPPIO FALLO THIEM!

15-15 Back di rovescio in rete di Thiem dopo un grande scambio condotto da Sonego.

15-0 Buona prima di Thiem.

4-4 Bravissimo Sonego che regge al servizio come un veterano.

40-30 Contro smorzata vincente di rovescio di Thiem.

40-15 Scappa via il diritto di Sonego in uscita dal servizio.

40-0 Rovescio in corridoio per Thiem sul servizio al corpo.

30-0 Scappa via la risposta dell’austriaco.

15-0 Ottima prima di Sonego e diritto vincente.

3-4 Altra prima dell’austriaco che conduce il set.

40-15 Buona prima di Thiem.

30-15 Brutto errore dell’austriaco dal centro del campo.

30-0 Serve&volley di Thiem e chiusura con la volée di diritto.

15-0 Risposta in rete di Sonego.

3-3 ALTRO ACE DI SONEGO CHE RESTA IN SCIA!!!

40-30 PRIMA ESTERNA PAZZESCA DI SONEGO!

30-30 ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO DI THIEM! L’azzurro viene chiamato a rete e poi viene passato con il rovescio.

30-15 Servizio e diritto di Sonego: Thiem appare assente rispetto al solito.

15-15 Kick al servizio e rovescio lungolinea di Sonego.

0-15 Errore sottorete di Sonego dopo l’accelerazione di diritto.

2-3 Bravissimo Thiem a reggere ma Sonego continua a rispondere per provare a creare il giusto gap nel set.

AD-40 Errore nei pressi della rete di Sonego con il diritto.

40-40 Stecca di Thiem dal centro del campo: Sonego resta nel game.

AD-40 Servizio e smorzata in diagonale di Thiem con il diritto.

40-40 CONTROPIEDE DI SONEGO! Dopo la smorzata di diritto trova il rovescio diagonale per passare Thiem sottorete.

AD-40 Servizio e diritto a volo di Thiem!

40-40 Gran diritto diagonale di Sonego che sale in cattedra e si rimette in gioco.

40-30 Errore di Thiem con il controbalzo con il diritto: risposta profonda di Sonego.

40-15 Gran smash di Thiem sul lob di Sonego in recupero.

30-15 Buona prima di Sonego.

15-15 Gran rovescio lungolinea dell’austriaco: in ritardo l’azzurro.

0-15 Bravissimo Sonego con il diritto a passare Thiem.

2-2 FANTASTICO SONEGO! Due palle break annullate e palla corta deliziosa per chiudere il turno di servizio.

AD-40 Errore a campo aperto di Thiem che grazia l’azzurro.

40-40 Gran servizio di Sonego.

30-40 Bravissimo l’azzurro che dopo la seconda profonda trova il diritto diagonale vincente.

15-40 DUE PALLE BREAK! Sonego in difficoltà sul rovescio di Thiem.

15-30 Gran profondità trovata dall’austriaco: errore di Sonego in recupero.

15-15 CHE VOLEE DI SONEGO! Gran parata dell’azzurro sul diritto profondo di Thiem.

0-15 Scappa via il diritto di Sonego in uscita dal servizio.

1-2 Thiem tiene a fatica il servizio.

40-30 Prima a uscire dell’austriaco.

30-30 Altro errore di Thiem piuttosto fuori forma quest’oggi.

30-15 Scappa via la difesa profonda di Sonego.

15-15 CHE PUNTO DI SONEGO!!!!! L’azzurro trova un altro recupero di rovescio incredibile.

15-0 Lungo il recupero dell’italiano sulla palla corta di Thiem.

1-1 Sonego sta giocando benissimo caricato dal pubblico: passante di diritto dopo la palla corta con il diritto.

40-30 Servizio e diritto a sventaglio lungolinea dell’italiano.

30-30 Difesa in rete di Thiem dopo l’accelerazione di Sonego.

15-30 PENNELLATA DELIZIOSA DI THIEM CON IL BACK DI ROVESCIO!

15-15 SMORZATA PAZZESCO DI DIRITTO DI SONEGO! L’azzurro poi conclude a campo aperto con il rovescio.

0-15 Errore di Sonego in uscita dal servizio nel tentativo di attaccare la rete.

0-1 Ace dell’austriaco che esordisce alla grande nel secondo set.

40-15 Scappa via il rovescio di Thiem sul back dell’azzurro.

40-0 Sul nastro il diritto lungolinea del piemontese.

30-0 Scappa via il diritto di Sonego dopo uno scambio comandato dall’austriaco.

15-0 Buona prima dell’austriaco.

INIZIO SECONDO SET

20.08 Lorenzo Sonego da impazzire sin qui a Roma! L’azzurro vince il primo set grazie al break ottenuto nel settimo gioco mantenendolo sino alla fine annullando le chance di controbreak di Dominic Thiem, sin qui falloso e lento.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET LORENZO SONEGO! L’AZZURRO PIAZZA UNA PRIMA INCREDIBILE!

AD-40 SET POINT SONEGO! MA CHE PUNTO HA GIOCATO L’AZZURRO!!!! L’italiano recupera di tutto sulle variazione dell’austriaco che poi sbaglia a rete sul back del piemontese.

40-40 BRAVISSIMO SONEGO! Diritto in controbalzo sulla risposta profonda di Thiem e volée di rovescio vincente.

30-40 BACK VELENOSO DI THIEM! Palla break per riaprire il set.

30-30 Ottima prima dell’italiano.

15-30 DIRITTO STECCATO DA SONEGO! Grande scambio dell’azzurro sulla diagonale di rovescio ma poi sbagli al momento di chiudere il punto.

15-15 Gran diritto diagonale dell’austriaco dal centro del campo.

15-0 Sonego continua a disegnare tennis da fondocampo: Thiem troppo distante dal campo.

5-4 Dominic Thiem prolunga il set ma ora l’azzurro può chiudere al servizio.

40-15 Ottima prima di Thiem.

30-15 Servizio e rovescio del #4 al mondo: colpo sul nastro.

30-0 Serve&volley dell’austriaco.

15-0 Buona prima di Thiem.

5-3 Bravissimo Sonego che conferma il break e Thiem deve servire per allungare il set.

40-30 Altra ottima prima dell’azzurro.

30-30 Ottima prima di Sonego e secondo ace.

15-30 Servizio e diritto di Sonego: errore dell’italiano.

15-15 Altro errore di Thiem sempre più lento con il passare dei game.

0-15 Buona risposta profonda dell’austriaco.

4-3 BREAK SONEGO! SVOLTA DELL’AZZURRO E ALTRO DIRITTO DIAGONALE VINCENTE!

40-AD QUINTA CHANCE SONEGO! Altro errore dell’austriaco piuttosto falloso sin qui.

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Sonego: bravo Thiem con il diritto lungolinea.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! DOPPIO FALLO THIEM!

30-30 Servizio e diritto lungolinea vincente dell’austriaco.

15-30 Buona prima di Thiem.

0-30 SMASH VINCENTE DI SONEGO! Bravissimo l’italiano che sale in cattedra con il diritto diagonale a sventaglio.

0-15 DIRITTO PAZZESCO DI SONEGO! L’azzurro recupera e piazza il vincente diagonale a sventaglio.

3-3 Sonego piazza un altro diritto diagonale vincente dal centro del campo.

40-30 Altro scambio durissimo vinto dall’azzurro sulla diagonale di diritto.

30-30 Bravissimo Sonego con un gran rovescio lungolinea dopo aver vinto la diagonale.

15-30 DIRITTO PAZZESCO DI THIEM! Diagonale complicata da gestire per Sonego che viene passato.

15-15 Buona prima dell’azzurro.

0-15 Servizio e diritto a sventaglio di Sonego: colpo sul nastro.

2-3 Servizio e diritto a sventaglio dell’austriaco che si salva annullando tre palle break.

AD-40 Servizio e diritto di Thiem che chiude a rete con la volée di diritto.

40-40 In corridoio il rovescio dell’azzurro in risposta.

40-AD SI FERMA SUL NASTRO IL ROVESCIO IN BACK DI THIEM! Sonego domina la diagonale di rovescio.

40-40 Ottima prima dell’austriaco.

30-40 Servizio e diritto di Thiem.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! L’azzurro sale in cattedra con il diritto a sventaglio dopo una gran difesa di diritto.

15-30 Servizio e diritto di Thiem che chiude sottorete.

0-30 Kick di Thiem non sofferto da Sonego e l’austriaco è lento in uscita dal servizio.

0-15 Passante fortunoso di Sonego sulla posizione squilibrata di Thiem in campo.

2-2 Game a zero per Sonego.

40-0 Ace del piemontese.

30-0 Gran accelerazione di diritto di Sonego che chiude a rete con la volée di rovescio.

15-0 Gran lob di Sonego sull’attacco in risposta di Thiem e la discesa a rete.

1-2 Scappa via il recupero di Sonego: l’austriaco tiene il servizio.

40-30 Lungolinea vincente di Sonego con il rovescio in passante sulla discesa a rete di Thiem.

40-15 Scappa via il diritto di Sonego dal centro del campo.

30-15 In corridoio il diritto di Thiem in uscita dal servizio.

30-0 Gran accelerazione di diritto diagonale di Thiem sullo slice di rovescio di Sonego.

15-0 Ottima prima dell’austriaco.

1-1 Sonego vince il primo game del match.

40-15 Servizio e diritto di Sonego: risposta profonda di Thiem. Scappa via il rovescio di Sonego.

40-0 Servizio e smorzata di Sonego che chiude con la volée di diritto.

30-0 Bravissimo Sonego che sale sottorete e chiude con la volée.

15-0 Ottima prima di Sonego!

0-1 Scappa via la volée di diritto di Sonego salito in cattedra con il rovescio lungolinea.

40-15 Ottima prima di Thiem.

30-15 Servizio e diritto dell’austriaco.

15-15 Gran smorzata di Sonego dopo un gran rovescio diagonale dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Thiem.

0-0 Comincia il primo set! Batte Dominic Thiem!

INIZIO PRIMO SET

19.15 Intanto oggi è uscita di scena anche l’ultima coppia italiana composta tra Lorenzo Musetti e Fabio Fognini perdendo in tre set contro Marcelo Arevalo e Matwe Middelkoop dopo la vittoria su Cabal e Farah al primo turno.

19.13 Al via il riscaldamento!

19.12 Lorenzo Sonego ha vinto il sorteggio e riceverà per primo.

19.10 Chi vince la sfida odierna, sfiderà il vincente del match tra Roberto Bautista Agut e Andrej Rublev che si sfideranno sul Pientrangeli dopo la fine del match tra Sascha Zverev e Kei Nishikori.

19.09 Giocatori in campo!

19.08 Dominic Thiem inoltre ha partecipato al primo Slam a Melbourne uscendo di scena al quarto turno contro Grigor Dimitrov dopo aver vinto contro Michail Kukuskin e Dominik Koepfer in tre set e in rimonta in cinque set contro Nick Kyrgios.

19.06 Il tennista austriaco ha perso contro Matteo Berrettini in singolare all’ATP Cup oltre al doppio in coppia con Dennis Novak contro il romano e Fabio Fognini.

19.04 L’austriaco ha disputato due tornei su cemento uscendo al primo turno a Dubai contro Lloyd Harris dopo i quarti di finale di Doha contro Bautista Agut dopo aver estromesso Aslan Karatsev.

19.02 Dominic Thiem è reduce dalla semifinale di Madrid dove ha perso contro Alexander Zverev in semifinale dopo aver vinto contro Marcos Giron, Alex de Minaur e John Isner.

19.00 Il #4 al mondo proverà ad avvicinarsi nuovamente alla top3: in caso di vittoria quest’oggi otterrà in totale 8535 ma la presenza di Rafael Nadal e Novak Djokovic a Roma compromette la possibilità di avvicinarsi al podio della classifica.

18.58 Per quanto concerne nella classifica della Race verso Torino, l’azzurro è #27 e in caso di vittoria entrerebbe in top20: l’austriaco invece è #15 e in caso di vittoria guadagnerebbe un’altra posizione.

18.56 Il tennista azzurro è attualmente virtualmente #30 con 1862 punti: in caso di vittoria volerebbe con 1952 punti guadagnando un’altra posizione.

18.54 Terzo ottavo di finale per l’azzurro in questo 2021 perdendo a Dubai contro Aslan Karatsev e a Miami contro Stefanos Tsitsipas. L’unico quarto di finale, oltre quello in Sardegna, ha perso contro David Goffin a Montpellier.

18.52 Solo un set perso invece per il #33 al mondo nel torneo di doppio in coppia con Andrea Vavassori vincendo in finale contro Simone Bolelli e Andres Molteni.

18.50 Il classe 1995, che ha festeggiato i 26 anni proprio vincendo contro Gael Monfils, ha vinto il torneo a Cagliari battendo Laslo Djere in un percorso eroico battendo Gilles Simon, Yannick Hanfmann e Taylor Fritz.

18.48 Il tennista piemontese ha disputato però una carrellata di tornei in particolar modo quelli in Sardegna, con la doppietta in singolare e in doppio in coppia con Andrea Vavassori.

18.46 L’azzurro è reduce dall’uscita al secondo turno contro Alexander Zverev a Montecarlo dopo la vittoria al primo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics.

18.44 L’anno scorso l’azzurro è uscito al terzo turno perdendo contro Casper Ruud che poi estromise Matteo Berrettini ai quarti di finale: al secondo turno l’italiano ha battuto il georgiano Nikoloz Basilašvili.

18.42 Il tennista italiano è uscito di scena però al primo turno in coppia con Andrea Vavassori non bissando i quarti di finale ottenuti in autunno perdendo da Adrien Mannarino e Benoit Paire.

18.40 Lorenzo Sonego è reduce dalla vittoria nel derby azzurro contro Gianluca Mager, battuto con un doppio 6-4 dopo la vittoria in tre set contro Gael Monfils per 6-4 5-7 6-4.

18.38 L’azzurro è ultimo rimasto in gara e proverà l’assalto ai quarti di finale dopo l’eliminazione di Matteo Berrettini contro Stefanos Tsitsipas di questa mattina e l’uscita di scena di Jannik Sinner di ieri contro Rafael Nadal.

18.36 Lorenzo Sonego parte sfavorito considerando l’unico precedente contro l’austriaco, con la vittoria in patria per 6-3 7-6(8) a Kitzbuhel nel 2019.

18.34 Hanno giocato quest’oggi anche Angie Kerber e Jelena Ostapenko, con la vittoria della lettone in tre set e Karolina Pliskova che ha battuto Vera Zvonareva in due set.

18.32 Lorenzo Sonego e Dominic Thiem si giocano un posto nei quarti di finale alle ore 19 sulla Grand Stand Arena del Foro Italico dopo i match di spessore visti in giornata come le vittorie di Reilly Opelka e Stefanos Tsitsipas in due rispettivamente su Aslan Karatsev e Matteo Berrettini.

18.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021.

Sonego-Thiem, Internazionali d’Italia: programma, orario, tv, streaming – Internazionali d’Italia 2021: Berrettini, Sonego, Thiem, Zverev e Tsitsipas agli ottavi. Karatsev elimina Medvedev – Internazionali d’Italia, Lorenzo Sonego vince il derby con Gianluca Mager! Sfida con Thiem agli ottavi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e l’austriaco a livello ATP: il #4 al mondo ha vinto l’unico precedente a Kitzbuhel nel 2019 in semifinale per 6-3 7-6(8) al termine di un match molto equilibrato. Chi vince, sfiderà ai quarti di finale uno tra Roberto Bautista Agut e Andrej Rublev in campo come ultimo match sul Campo Nicola Pietrangeli.

Lorenzo Sonego torna in campo dopo la vittoria in due set nel derby azzurro contro Gianluca Mager. Il tennista piemontese ha esordito battendo in tre set Gael Monfils mentre è uscito in doppio con Andrea Vavassori contro la coppia transalpina formata da Adrien Mannarino e Benoit Paire. L’azzurro ha migliorato il secondo turno dello scorso anno quando ha perso da Casper Ruud ma non è riuscito ad eguagliare i quarti di finale in doppio.

Reduce dalla semifinale di Madrid, il #4 al mondo tenta l’assalto alla top3 ma per farlo dovrà avanzare il più possibile nel torneo romano. L’austriaco ha battuto al secondo turno l’ungherese Marton Fucsovics al termine di una grande rimonta dopo il bye all’esordio. Dominic Thiem ha raggiunto una semifinale nel 2017 al Foro Italico dove fu battuto da Novak Djokovic migliorando i quarti di finale del 2016 quando perse contro Kei Nishikori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come ultima partita giornaliera non prima delle ore 19.00 italiane (sarà comunque il quinto ed ultimo match di giornata) sulla Grand Stand Arena di Roma al Foro Italico sullo stesso campo dove qualche ora prima si sfideranno anche Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Il match di Lorenzo Sonego sarà visibile su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204) ma anche in live streaming su Sky Go e su Now. Buon divertimento!

Foto: LaPresse – Fabrizio Corradetti