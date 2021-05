LIVE Musetti-Mager, ATP Parma in DIRETTA: un derby azzurro tutto da gustare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Musetti-Mager – La presentazione di Musetti-Mager – Il rinvio dei match di ieri per pioggia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, valido per il primo turno dell’ATP di Parma. Sulla terra rossa emiliana andrà in scena un derby tricolore interessante per il giovane nativo di Carrara non sarà un match facile.

Musetti, reduce dall’esaltante percorso a Lione, va a caccia di riconferme nel torneo in Italia. Una sfida complicata sia per l’accumulo di fatiche per il classe 2002 del Bel Paese che per le qualità di Mager, dotato di un tennis brillante che nelle giornate buone può far male a chiunque. Per questo, l’azzurrino dovrà fare attenzione e non potrà permettersi di abbassare la guardia.

Un solo precedente tra i due ed è quello nel Challenger di Ortisei, per cui parliamo di un torneo sul veloce indoor, vinto da Musetti in due set. In questo caso parliamo di un’altra superficie che sulla carta dovrebbe sorridere maggiormente a Lorenzo per quanto ha dimostrato in passato. Da capire quali contromisure saprà prendere Mager rispetto al tennis di puro talento del suo più giovane avversario.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, valido per il primo turno dell’ATP di Parma: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma sul Centrale, il cui programma prenderà il via alle ore 10.00. Buon divertimento!

