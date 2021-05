Con il successo su Gianluca Mager, Lorenzo Musetti continua a scalare le classifiche. Il nativo di Carrara ha conquistato una bella vittoria sul rosso di Parma e in questo modo riesce così a mettere altri dieci punti in cascina validi per la classifica ATP.

Grazie alla vittoria di oggi è virtualmente numero 75 al mondo con 950 punti, superando il francese Jo-Wilfried Tsonga con 947 punti totali. Una posizione che comunque è soggetta ancora a numerose variabili, visti i tanti tennisti vicini in classifica ancora in campo come Jaume Munar, Salvatore Caruso, Steve Johnson, Norbert Gombos e Mikael Ymer, il più ‘vicino’ con 776 punti ed il posto numero 102 in classifica. A Belgrado invece, l’unico che può potenzialmente ricacciarlo indietro è Thiago Monteiro, numero 79 del mondo.

Ponendo che nessuno di questi giocatori non si porti avanti nel tabellone, Musetti guadagnerebbe altri 25 punti in caso di successo al secondo turno e, se arrivassero quest’oggi le sconfitte di Emil Ruusuvuori e Jiri Vesely, si isserebbe fino al numero 71 al mondo, con 975 punti. Il bottino raddoppierebbe in caso di accesso in semifinale, con i 90 punti si porterebbe fino alla posizione numero 68 in classifica raggiungendo Pablo Andujar a 1020 punti in classifica.

Le cose si farebbero interessantissime in caso di accesso in finale: altri 70 punti e si sale fino a grattare la posizione numero 61 in classifica, andando a impensierire Sebastian Korda in caso di ko dello statunitense al secondo turno. Una vittoria del toreo lo porterebbe invece ad avere 1180 punti che, in caso di incroci positivi, lo farebbe entrare di diritto fra i primi 60 al mondo con un occhio ai primi 50: con tutti i risultati favorevoli potrebbe arrivare al numero 53 al mondo, assieme a Tommy Paul.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 17 maggio: 940, 76° posto.

Punti in entrata: 20 (10 del challenger di Parma dello scorso anno)

Punti dopo il passaggio al secondo turno: 950, 75° posto virtuale.

Punti in caso di passaggio ai quarti di finale 975, 71° posto virtuale.

Punti in caso di passaggio in semifinale 1020, 68° posto virtuale.

Punti in caso di passaggio in finale 1080, 61° posto virtuale.

Punti in caso di vittoria del torneo : 1150, 53° posto virtuale.

Foto: Valerio Origo