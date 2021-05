Musetti-Mager, ATP Parma: orario, tv, programma, streaming 25 maggio

Oggi il torneo degli Emilia-Romagna Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Parma, vedrà completarsi il primo turno del tabellone principale del singolare maschile, con la disputa dei match rinviati oggi per pioggia e di quelli già in programma per domani.

Tra i dieci match previsti, è in programma anche il derby italiano tra Gianluca Mager e Lorenzo Musetti, nel terzo match dalle ore 10.00 sul Campo Centrale. Sarà possibile seguire l’incontro Mager-Musetti in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in streaming gratuito su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del derby italiano tra Gianluca Mager e Lorenzo Musetti.

PROGRAMMA MAGER-MUSETTI ATP PARMA 2021

Martedì 25 maggio

Campo Centrale

Dalle ore 10.00

(WC) Marco Cecchinato VS (Q) Raul Brancaccio

A seguire

(WC) Andreas Seppi VS Sebastian Korda

A seguire

Gianluca Mager VS Lorenzo Musetti



Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse