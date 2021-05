Dopo la splendida semifinale raggiunta a Lione e l’entrata tra i primi ottanta del ranking mondiale, Lorenzo Musetti è certamente uno dei giocatori più attesi del torneo ATP di Parma, uno degli ultimi prima dell’ormai imminente Roland Garros. Il tennista toscano farà il suo esordio domani in un derby azzurro contro Gianluca Mager.

Musetti è favorito nella sfida contro il ligure, ma proprio il numero 85 del mondo sulla terra rossa è un avversario che ha già ottenuto scalpi importanti e dunque Musetti dovrà giocare la miglior partita possibile. Il nativo di Carrara ha giocato molto nelle ultime settimane e si è ritrovato proprio in quel di Lione dove ha ottenuto vittorie di prestigio come quella sul canadese Felix Auger-Aliassime. In semifinale alla fine il toscano si è arreso a Stefanos Tsitsipas, riuscendo comunque a strappare il primo set al greco.

Guardando al tabellone Musetti potrebbe incrociare nei quarti di finale Lorenzo Sonego. Un derby italiano davvero molto affascinante, visto che il tennista piemontese torna in campo dopo la strepitosa cavalcata agli Internazionali d’Italia. Sarebbe anche un test molto importante per Musetti, che si troverebbe ad affrontare un giocatore che può metterlo in grande difficoltà per la sua capacità difensiva.

Musetti è appena entrato nella Top-80, ma a Parma il ranking dell’azzurro potrebbe ulteriormente migliorare, arrivando anche a ridosso dei primi cinquanta della classifica in caso addirittura di vittoria del torneo. Difficile ipotizzare quante posizioni possa scalare l’azzurro, visto che sono molti i giocatori presenti a Parma che sono vicini di classifica al toscano. L’obiettivo è quello di arrivare almeno ai quarti di finale e di sognare ancora in grande.

FOTO LaPresse