Niente da fare. La pioggia è stata protagonista incontrastata quest’oggi nell’Emilia-Romagna Open Mutti Cup. La perturbazione che si è abbattuta su Parma ha costretto gli organizzatori a rinviare tutti gli incontri previsti sulla terra rossa del Tennis Club President della città emiliana.

Pertanto, saranno diversi i confronti che andranno in scena domani. Gli incontri prenderanno il via dalle 10.00 e vedremo tanti azzurri al via. Sul Centrale sarà Marco Cecchinato a dare il via alle danze contro Raul Brancaccio, a seguire Andreas Seppi affronterà il talentuoso americano Sebastian Korda e a seguire altro derby tra Gianluca Mager e Lorenzo Musetti.

Un impegno non semplice per il classe 2002 nativo di Carrara sia per la serie di match già affrontata a Lione (semifinale), che per le qualità del suo avversario su questa superficie. In chiave tricolore, da segnalare anche il confronto tra Salvatore Caruso e l’insidioso sloveno Aljaz Bedene, sconfitto proprio da Musetti sul rosso francese.

Di seguito il programma di domani:

IL PROGRAMMA DELL’ATP PARMA 2021 (25 MAGGIO)

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Marco Cecchinato ITA vs [Q] Raul Brancaccio ITA

2. [WC] Andreas Seppi ITA vs Sebastian Korda USA

3. Gianluca Mager ITA vs Lorenzo Musetti ITA

4. [5] Richard Gasquet FRA vs [Q] Daniel Altmaier GER

5. [1] Sander Gille BEL / Joran Vliegen BEL vs [WC] Francesco Passaro ITA / Stefano Travaglia ITA

Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sam Querrey USA vs [8] Yoshihito Nishioka JPN

2. [7] Aljaz Bedene SLO vs Salvatore Caruso ITA

3. Gilles Simon FRA vs [Q] Pedro Martinez ESP

4. Max Purcell AUS / Luke Saville AUS vs Marco Cecchinato ITA / Andreas Seppi ITA

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emil Ruusuvuori FIN vs [LL] Norbert Gombos SVK

2. Steve Johnson USA vs Jiri Vesely CZE

3. Jaume Munar ESP vs [Q] Mikael Ymer SWE

4. [3] Marcus Daniell NZL / Philipp Oswald AUT vs Simone Bolelli ITA / Maximo Gonzalez ARG

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matt Reid AUS / Michael Venus NZL vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

2. Oliver Marach AUT / Aisam-Ul-Haq Qureshi PAK vs [2] Raven Klaasen RSA / Ben McLachlan JPN

3. [WC] David Marrero ESP / David Vega Hernandez ESP vs Roman Jebavy CZE / Aleksandr Nedovyesov KAZ

4. Andrey Golubev KAZ / Andrea Vavassori ITA vs [4] Marcelo Arevalo ESA / Matwe Middelkoop NED

Foto: LaPresse