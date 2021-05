LIVE Musetti-Mager 4-6 6-1 6-2, ATP Parma in DIRETTA: proiezioni classifica e prossimo avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.58: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

15.56. Un match, dunque, dai due volti quello tra Musetti e Mager, ma nel quale poi le maggiori soluzioni del toscano hanno fatto la differenza. Mager ha palesato grandi deficienze al servizio e nello stesso tempo il nativo di Carrara ha aumentato la sua velocità di palla coi colpi da fondo rispetto a un inizio un po’ balbettante.

15.54: Con questo risultato Musetti, quindi, accede agli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida tra l’americano Sam Querrey e il giapponese Nishioka.

15.52: Una prova dunque convincente di Musetti dal 2° set in avanti nel quale ha messo in mostra tutto il repertorio dei colpi e soprattutto con il dritto ha fatto vedere dei colpi di pregevole fattura. Il rovescio è un marchio di fabbrica, per cui non è neanche una sorpresa. Per Mager, dopo un primo parziale brillante, un calo netto anche per i meriti del suo avversario.

15.50: Musetti dunque si è aggiudicato il match forte di 2 ace, dell’80% dei punti vinti con la prima di servizio e il 40% con la seconda. In risposta il toscano ha fatto la differenza rispetto a Mager con i punti in risposta alla prima, considerando il 37% opposto al 20%.

E’ largo il passante di dritto di Mager e dunque Musetti batte in questo derby Mager per 4-6 6-1 6-2.

Vantaggio Musetti, altro errore imperdonabile con il rovescio di Mager.

40-40 Serve&Volley di Musetti, che sbaglia però questa esecuzione con la volée di rovescio.

40-30 Insiste con la smorzata Musetti e stavolta il passante è vincente del toscano.

30-30 Esagera Musetti ancora con la palla corta, Mager esegue una splendida veronica e con il colpo successivo chiude.

30-15 Incredibile smash sbagliato da Mager, su una difesa disperata di Musetti.

15-15 Stavolta è Mager sbagliare la palla corta, anche se qui l’idea era giusta visto che Musetti era fuori dal campo.

0-15 Esagera con questa smorzata Musetti, visto che il campo era sguarnito.

Mager si salva anche in questo caso, ma Musetti servirà per chiudere il match, avanti 5-2.

40-30 Gran dritto incrociato di Mager.

30-30 Grandissima giocata di Musetti: palla corta e pallonetto e poi difesa della rete perfetta.

30-15 Palla corta in rete di Mager, con tutto il campo a disposizione…

30-0 Due ottime soluzioni al volo di Mager che ora gioca a tutto braccio…

Arriva puntuale la smorzata di Musetti e il tentativo di recupero di Mager si spegne in rete. Il toscano comanda nel 3° set 5-1. Mager servirà per rimanere nel match.

40-15 Ancora servizio a uscire da sinistra di Musetti ed errore in risposta di Mager.

30-15 Out di poco il rovescio di Musetti in contropiede.

30-0 Altro servizio a uscire con effetto per Musetti e il rovescio di Mager si spegne in rete.

15-0 Ottimo pressing da fondo con il dritto di Musetti e palla out di Mager in risposta.

Con fatica Mager conquista un game, rischiando di andar sotto ulteriormente nello score. 4-1 per Musetti in questo 3° set, avanti di due break. Il toscano va al servizio.

40-40 Accelerazione di dritto lungolinea notevole di Musetti, giocandola dai teloni…

Vantaggio Mager, bella palla corta e poi il passante gli vale il punto.

40-40 Dritto a sventaglio in rete di Mager che continua a sbagliare.

40-30 Smash vincente di Mager, su una buona prima al centro.

30-30 Grande rovescio di Musetti da fondo e out il rovescio di Mager.

30-15 Palla corta di Mager in uscita dal servizio, ci arriva Musetti ma il suo recupero si spegne in rete.

15-15 Ottimo dritto incrociato di Mager, nulla da fare per Musetti.

0-15 Il nastro non sorride a Mager e al suo rovescio.

Strepitoso Musetti che si apre il campo con il servizio a uscire e con il rovescio incrociato coglie in contropiede Mager. Il toscano comanda 4-0 nel 3° set. Mager andrà a servire.

Vantaggio Musetti, con un altro dritto lungolinea pazzesco.

40-40 Ancora il dritto in uscita dal servizio funziona e Musetti conquista il punto.

Vantaggio Mager, fortunato il ligure con un nastro che lo favorisce.

40-40 Stavolta Mager legge bene la smorzata di Musetti e piazza bene il recupero, arriva poi lo smash risolutivo.

40-30 Sbaglia Musetti che gioca il dritto indietreggiando e non trova il campo.

40-15 Ottimo serve&volley di Musetti e out il passante di Mager.

30-15 Altro regalo di Mager che legge bene la smorzata di Musetti, ma sparacchia in corridoio il dritto.

15-15 Splendido dritto inside-in di Musetti in uscita dal servizio.

0-15 Sbaglia con il rovescio Musetti che eccede in profondità.

Cerca il serve&volley Mager, ma il passante di rovescio incrociato è micidiale e Musetti conquista il doppio break. 3-0 per il toscano che continua con la sua azione incisiva nel 3° set. L’azzurrino andrà a servire.

30-40 Ace centrale di Mager.

15-40 Stecca con il dritto Mager e due break-point per Musetti.

15-30 Dritto sulla riga del ligure che pone fine all’emorragia di punti (10-1 per Musetti).

0-30 Mager ancora out da buona posizione con il dritto.

0-15 Si apre il campo bene con il dritto Musetti e il passante di Mager va in rete.

Dritto pesante di Musetti sul rovescio di Mager e altro errore del ligure. 2-0 per il toscano nel 3° set e ora il ligure dovrà servire per porre un freno al rivale.

40-0 Accelerazione devastante di Musetti in questo scambio.

30-0 CHE PUNTO! Mager sembrava aver fatto punto, sceso a rete, ma di puro istinto Musetti si è salvato, mettendo il pallonetto sulla riga.

15-0 Splendido attacco di rovescio lungolinea per Musetti.

Ancora un errore con il rovescio di Mager e Musetti comincia alla grande, strappando il servizio a zero a Mager. 1-0 per il toscano in questo 3° set e al servizio.

0-40 Poco fortunato Mager con il dritto deviato dal nastro che facilita Musetti nell’esecuzione della palla corta.

0-30 Altro rovescio largo di Mager.

0-15 Grande pressione di Musetti, con il rovescio che fa male. Out il dritto di Mager.

Splendido servizio a uscire di Musetti con il rovescio che ancora una volta non funziona a Mager. Termina quindi sul 6-1 questo secondo parziale per Lorenzo. Si va al terzo e sarà il ligure ad andare alla battuta.

40-30 Stavolta la palla corta è ben eseguita da Musetti e set-point.

30-30 Back di rovescio in rete di Mager, che commette un altro brutto errore.

15-30 Altro virtuosismo si troppo di Musetti, con una palla corta in rete.

15-15 Ottimo servizio di Musetti che poi conclude bene con il rovescio.

0-15 Palla corta ben eseguita da Mager, con Musetti che eccede con qualche tocco di troppo.

Mager si sblocca in questo parziale, ma ora Musetti andrà a servire per chiudere il 2° set avanti 5-1.

40-30 Ottima prima centrale di Mager, out il dritto di Musetti.

30-30 Dritto a sventaglio out di Mager.

30-15 Non trova l’impatto corretto con il dritto Musetti e palla che vola via.

15-15 Out il dritto in risposta di Musetti.

0-15 Doppio fallo di Mager.

Ancora il rovescio tradisce Mager e quindi Musetti guida 5-0 nel 2° set, con il ligure che servirà per rimanere nel parziale.

40-15 In corridoio il rovescio di Musetti in questo caso.

40-0 Rovescio lungolinea in contropiede di Musetti.

30-0 Due ace per Musetti.

Stupendo il rovescio lungolinea di Musetti e doppio break che si tramuta in realtà. 4-0 per il toscano nel 2° set, l’azzurrino andrà a servire.

0-40 Terzo gratuito di Mager e tre palle del doppio break per Musetti.

0-30 In corridoio il rovescio di Mager lungolinea, azzardando il contropiede.

0-15 Ancora il rovescio tradisce Mager in questo scambio.

Ancora la diagonale di rovescio sorride a Musetti, con il colpo di Mager troppo lungo. Il toscano guida 3-0 in questo 2° set e il ligure andrà alla battuta.

40-30 Grande risposta di dritto incrociato di Mager che lascia fermo Musetti.

40-15 Gran prima a uscire di Musetti e out il rovescio di Mager.

30-15 Out il dritto a sventaglio di Musetti.

30-0 Grandissima giocata a rete di Musetti che non mette nelle migliori condizioni Mager di passare con il dritto e il colpo finisce out.

15-0 Out la risposta di rovescio di Mager.

Quattro errori non forzati consecutivi di Mager, in quest’ultimo caso non proprio fortunato perché il nastro porta fuori la palla. Musetti dunque guida 2-0 nel 2° set.

15-40 Back molto profondo di Musetti, palla senza peso e Mager con il dritto in rete.

15-30 La diagonale di rovescio sorride a Musetti, con Mager che mette out.

15-15 Lungolinea di rovescio di Mager si spegne in rete.

15-0 Brutto errore con il dritto di Musetti, che eccede in profondità.

Splendido dritto lungolinea di Musetti che ha risposto bene al tentativo di aggressione da fondo di Mager. 1-0 per il toscano nel 2° set, il ligure andrà al servizio.

40-15 Out il dritto a sventaglio di Mager in questo scambio molto duro.

30-15 Splendido serve&volley di Lorenzo in questo scambio.

15-15 Ottimo schema di Musetti: palla corta e passante con il dritto dell’azzurrino.

0-15 Largo il dritto di Musetti in recupero, al cospetto di un Mager molto centrato in questo scambio.

14.44: Si ricomincia con Musetti al servizio in questo 2° set.

14.43: Va in archivio dunque la prima frazione in favore di Mager sul 6-4, il ligure ha messo a segno 2 ace, ottenendo il 76% dei punti con la prima di servizio e il 64% con la seconda. Per quanto riguarda Musetti, il 50% dei quindici raccolti con la seconda ha fatto una grande differenza in questo primo parziale.

14.42: Gianluca Mager con grande continuità chiude il primo set in suo favore con il punteggio di 6-4.

40-15 Grande profondità con il dritto di Mager e il rovescio di Musetti vola via.

30-15 Stavolta con il dritto mette sotto pressione Musetti l’avversario e arrivare l’errore.

30-0 Splendida smorzata di Mager e niente da fare per Musetti.

15-0 Grande pressione con il dritto di Mager e in rete il rovescio di Musetti.

Ace centrale di Musetti e 4-5 nel 1° set per Mager. Il ligure andrà a servire per archiviare la pratica di questo parziale.

40-0 Out il rovescio in risposta di Mager, classico game interlocutorio in cui forse il ligure pensa al decimo game.

30-0 Altro gratuito di Mager con il dritto.

15-0 Dritto out di Mager, da una posizione piuttosto decentrata.

Serve&Volley di Mager che però non serve visto che la risposta di Musetti si spegne in rete e dunque il ligure conduce 5-3. Musetti servirà per rimanere nel 1° set.

40-15 Doppio fallo di Mager.

40-0 Palla break senza molto senso di Musetti e in rete.

30-0 Ancora una volta ottimo servizio e dritto a sventaglio risolutivo.

15-0 Ottimo dritto in contropiede del ligure, approfittando di un Musetti che gioca corto.

A zero Musetti tiene il servizio e quindi 4-3 per Mager in questo 1° set. Il ligure andrà a servire.

40-0 Eccolo il rovescio lungolinea di Musetti che gli vale il punto.

30-0 Gran dritto ad aprirsi il campo di Musetti e splendida carezza alla palla del nativo di Carrara.

15-0 Ottima prima al centro di Musetti, out la risposta di Mager.

Si salva il ligure alla fine, supportato dal servizio e 4-2 per lui nel 1° set. Musetti al servizio.

Vantaggio Mager, traiettoria slice da destra del ligure con il servizio e out la risposta di Musetti.

40-40 Gran palla break di Mager, sfruttando un Musetti troppo fuori dal campo.

Vantaggio Musetti, rovescio lungolinea in rete di Mager.

40-40 Si apre bene il campo Mager con il dritto, salvataggio estremo con il dritto di Musetti, con l’aiuto del nastro, ma il ligure non si lascia sorprendere e realizza con uno splendido dritto lungolinea.

30-40 Doppio fallo Mager e chance del contro-break per Musetti.

30-30 Ace centrale di Mager.

15-30 Grandissimo passante stretto di rovescio di Musetti, molto lontano dal campo.

15-15 Bel cambio di ritmo con la smorzata di Musetti e il recupero di Mager si spegne in rete.

15-0 Brutta risposta di rovescio in corridoio di Musetti.

14.23: Musetti tiene a zero il quinto game al servizio, portandosi sul 2-3 nel 1° set. Il ligure andrà a servire.

14.22: Bene Mager che conferma il break in questo quarto game del 1° set.

14.21: Partita che riprende in questo momento con Mager avanti di un break 2-1 nel 1° set.

14.20: Da questi primi colpi si è visto un Musetti non al top e scarsamente centrato soprattutto con i colpi da fondo.

14.17: Qualcuno, inutile negarlo, aveva storto il naso per la partecipazione di Musetti a questo torneo: tante energie fisiche e mentali profuse a Lione, dove è giunto fino alla semifinale.

14.14: Per quello che si è visto non un grande inizio per Musetti: servizio faccio e tanti errori.

14.11: Ricordiamo che sono due i match che si sono tenuti per il momento: Cecchinato ha battuto Brancaccio per 6-3 7-6 (5) e Sebastian Korda ha sconfitto Andreas Seppi per 6-3 6-4. Con questi risultati Sonego affronterà l’americano, mentre Cecchinato attende il vincente del confronto tra Caruso e Bedene.

14.08: Ricordiamo che ieri l’intero programma è stato posticipato oggi per la pioggia. Oggi la situazione dovrebbe essere un po’ diversa, visto che la perturbazione potrebbe essere meno impattante.

14.05: Una situazione anomala visto che le previsioni meteo non aveva annunciato per oggi pioggia. La speranza è che sia solo una perturbazione momentanea.

14.03: Piove forte a Parma e Musetti e Mager rientrano gli spogliatoi. Ci si augura che sia un semplice scroscio di pioggia.

14.01: Rimaniamo in attesa quindi delle decisioni del giudice di sedia che, consultando i tennisti, ha stabilito lo stop. Purtroppo la pioggia si sta intensificando.

13.59: ATTENZIONE! Cade qualche goccia di pioggia, che potrebbe creare dei problemi. E infatti ci si ferma in questo momento, in attesa dell’evoluzione del meteo.

Orribile game di Musetti che subisce il break a zero con una seconda di servizio inconsistente. C’è il break di Mager, che conduce 2-1 e andrà a servire.

0-40 Grande risposta con il dritto di Mager, su un seconda di servizio troppo morbida di Musetti.

0-30 In ritardo con il dritto incrociato Musetti, che insacca in rete il suo colpo.

0-15 Gioca troppo di fino Musetti, con una palla corta non ben eseguita e un pallonetto out.

Bravo Mager a tenere il servizio, con una buona prima al centro. 1-1 e Musetti andrà a servire.

40-30 Ancora sbagliato il rovescio in back di Musetti che fatica con questo fondamentale.

30-30 Insiste con il dritto a sventaglio Mager e rovescio in back di Musetti in rete.

15-30 Doppio fallo di Mager.

15-15 Non tiene con il rovescio lo scambio Mager e out il suo colpo lungolinea.

15-0 Buona la prima al centro di Mager e in rete il dritto di Musetti.

Tiene il servizio Musetti, con un bel dritto lungolinea che non consente a Mager di rispondere in campo. 1-0 per il nativo di Carrara nel 1° set e il ligure al servizio.

40-30 Altra smorzata ben eseguita da Musetti in questo scambio, non ci arriva Mager.

30-30 Grande risposta di dritto a uscire di Mager, niente da fare per Musetti.

30-15 Splendida smorzata di Musetti a variare il ritmo.

15-15 Errore con il dritto di Musetti in manovra.

15-0 Lunga la risposta di dritto di Mager.

13.48: Comincia Musetti al servizio!

13.48: Riscaldamento ultimato, si comincia!

13.47: I giocatori in campo per la fase di riscaldamento.

13.44: Un solo precedente tra i due ed è quello nel Challenger di Ortisei, per cui parliamo di un torneo sul veloce indoor, vinto da Musetti in due set. In questo caso parliamo di un’altra superficie che sulla carta dovrebbe sorridere maggiormente a Lorenzo per quanto ha dimostrato in passato

Musetti, reduce dall'esaltante percorso a Lione, va a caccia di riconferme nel torneo in Italia. Una sfida complicata sia per l'accumulo di fatiche per il classe 2002 del Bel Paese che per le qualità di Mager, dotato di un tennis brillante che nelle giornate buone può far male a chiunque.

13.38: Musetti, reduce dall’esaltante percorso a Lione, va a caccia di riconferme nel torneo in Italia.

13:35 La giornata, in chiave italiana, si è finora sviluppata, sul centrale di Parma, con la vittoria nel primo dei due derby odierni di Marco Cecchinato su Raul Brancaccio, e poi con la sconfitta di Andreas Seppi contro l’americano Sebastian Korda.

13:32 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, a cui diamo il benvenuto per questa DIRETTA LIVE del derby di primo turno tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, valido per il primo turno dell’ATP di Parma. Sulla terra rossa emiliana andrà in scena un derby tricolore interessante per il giovane nativo di Carrara non sarà un match facile.

Musetti, reduce dall’esaltante percorso a Lione, va a caccia di riconferme nel torneo in Italia. Una sfida complicata sia per l’accumulo di fatiche per il classe 2002 del Bel Paese che per le qualità di Mager, dotato di un tennis brillante che nelle giornate buone può far male a chiunque. Per questo, l’azzurrino dovrà fare attenzione e non potrà permettersi di abbassare la guardia.

Un solo precedente tra i due ed è quello nel Challenger di Ortisei, per cui parliamo di un torneo sul veloce indoor, vinto da Musetti in due set. In questo caso parliamo di un’altra superficie che sulla carta dovrebbe sorridere maggiormente a Lorenzo per quanto ha dimostrato in passato. Da capire quali contromisure saprà prendere Mager rispetto al tennis di puro talento del suo più giovane avversario.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, valido per il primo turno dell’ATP di Parma: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma sul Centrale, il cui programma prenderà il via alle ore 10.00. Buon divertimento!

