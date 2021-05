LIVE Italia-Serbia, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse del mondo prive di Boskovic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, sfida valida per la terza giornata della VNL femminile in programma a Rimini. Anche se in campo non ci sono le superstar che diedero vita alla finale iridata dal 2018 e che potrebbero affrontarsi per qualcosa di importantissimo a Tokyo, Italia-Serbia non è mai una partita banale.

Di fronte ci sono due delle scuole più importanti del mondo, i frutti di due vivai inesauribili che possono permettersi di inviare due seconde squadre ad un evento importante come la VNL ed essere comunque competitive. La Serbia che si è presentata al via della VNL è infatti composta da diverse giocatrici che disputano il campionato locale, poco conosciute a livello internazionale ma che si stanno molto ben comportando finora. Tra queste l’alzatrice Ana Jaksic, che milita nell’OK Tent, così come Sara Caric, opposto della squadra allenata da Alexander Vladislavljev, assistente del tecnico Terzic. Gioca invece nella Stella Rossa di Belgrado la centrale Bozica Markovic.

Impegnate nei campionati esteri le altre tre titolari serbe: la schiacciatrice Sara Lozo è un punto di forza della formazione kazaka dell’Altay VC, la giocatrice forse più conosciuta di questo gruppo è la schiacciatrice Katarina Lazovic, che veste la maglia dell’LKS nella massima serie polacca, mentre la centrale Jovana Kocic gioca nel campionato rumeno nelle file dell’Alba Blaj.

L’Italia deve cercare di ottenere un risultato positivo visto che è attesa da partite molto complicate nella prossima settimana e concludere questa prima parte di torneo con una vittoria sarebbe molto importante per la classifica. La formazione di Bregoli in queste prime partite è a caccia della giusta amalgama e ha comunque mostrato grandi qualità, seppure a sprazzi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, sfida valida per la terza giornata della VNL femminile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21.00.

Foto Fivb