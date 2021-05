Volley femminile, Italia-Serbia Nations League: programma, orario, tv, streaming

Dopo le prime due sfide contro la Polonia e la Turchia, l’avventura dell’Italia nella Nations League 2021 di volley proseguirà giovedì 27 maggio con la terza partita di questa kermesse in scena a Rimini. Si gioca la riedizione della ultima finale iridata tra le azzurre e la Serbia. Le “attrici” del match di questa sera non saranno le stesse ma si preannuncia un match comunque molto interessante e spettacolare che si potrebbe rivelare decisivo nella rincorsa ad uno dei primi quattro posti da parte delle due squadre in campo.

Va ricordato che l’Italia non scende in campo con la formazione tipo perché Paola Egonu, Cristina Chirichella, Myriam Sylla e tutte le altre stelle salteranno questa prima parte della VNL per prepararsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma tra un paio di mesi. Il vivaio azzurro, però, permette di schierare una formazione comunque competitiva e che ha in Camilla Mingardi la sua finalizzatrice offensiva più importante.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7 e potrà essere seguita punto per punto anche sulla DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SERBIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA E ORARIO

GIOVEDI’ 27 MAGGIO:

21.00 Italia-Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di LA7.

La gara potrà essere seguita in streaming a pagamento sul canale volleyball.tv

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi