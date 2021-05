LIVE Italia-Polonia, Nations League volley femminile in DIRETTA: inizia il cammino delle azzurre con tante novità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida della VNL femminile in programma a Rimini tra Italia e Polonia. Momento atteso e per certi versi storico perchè torna in campo la Nazionale dopo quasi due anni di stop. Scatta, infatti, questa sera alle 19 alla Fiera di Rimini contro la Polonia l’avventura dell’Italia del volley femminile nella “bolla” della Nations League. Partita complicata

In casa polacca non ci sarà la giocatrice più forte e attesa, l’alzatrice Joanna Wolosz ma in compenso ci saranno un paio di conoscenze del campionato italiano come la schiacciatrice di Scandicci Magdalena Stysiak, che si è da pochissimo trasferita a Monza e l’opposta che lo scorso anno giocava a Novara Malwina Smarzek.

Il CT Davide Mazzanti, come ampiamente preannunciato, non sarà in panchina, poiché impegnato a seguire le ragazze di punta negli allenamenti a Cavalese (adesso) e a Caorle (successivamente). Il tecnico designato è Giulio Bregoli, che avrà a disposizione diverse novità. Stiamo parlando di giocatrici che si sono messe bene in luce negli ultimi due anni in campionato. Pensiamo ad esempio agli opposti Sylvia Nwakalor e Camilla Mingardi, le quali hanno una palla pesante e possono fare male. Francesca Bosio si è distinta in cabina di regina, poi figurano anche schiacciatrici di indubbia qualità come Anastasia Guerra, Giulia Melli e Loveth Omoruyi che hanno ben fatto nell’ultima Serie A. Le centrali Sara Bonifacio e Marina Lubian hanno il giusto talento per fare bene.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima sfida della VNL femminile in programma a Rimini tra Italia e Polonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19.

Photo Fivb