LIVE Italia-Polonia 2-3, Nations League volley femminile in DIRETTA. Le azzurre si fermano sul più bello e cedono al tie break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.45: Polonia batte Italia 3-2 (25-22, 22-25, 20-25, 25-22, 17-15). Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani, sempre alle 19 per Italia-Turchia. Grazie per averci seguito e buona serata!

21.44: L’Italia inizia comunque bene il suo cammino. D’Odorico 19 punti, 16 punti a testa per Guerra e Mingardi in casa azzurra. In casa polacca 25 punti per Stysiak, 17 per Smarzek, 11 per Efimienko e 10 per Gorecka

21.42: Inizia con una sconfitta ma con un punto in classifica l’avventura dell’Italia nella VNL femminile. Le azzurre hanno lottato alla pari con le polacche, fallendo anche due match point e poi hanno ceduto nel finale a causa di tre errori consecutivi

15-17 L’ace di Gorecka che chiude il match: 3-2 per le polacche

15-16 Ancora out Guerra che non trova le mani del muro su palla difficile

15-15 Out la diagonale di Guerra da zona 4

15-14 Mingardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii da seconda linea palla vagante sulle mani del muroooooooooo

14-14 Grande diagonale di Gorecka da zona 4

14-13 Vincente D’Odorico da zona 4

13-13 errore di Melli da zona 4, appena entrata butta via un’occasione enorme

13-12 Ancora l’errore di Nowicka nel servire il primo tempo

12-12 Ancora D’Odoricoooooooooooo vincente da zona 4

11-12 La diagonale di Stysiak da zona 2

11-11 Vincente Nwakalooooooooooooor da zona 2

10-11 Mano out di D’Odoricoooooooooo da zona 4!!!

9-11 Muroooooooooooooooooooooooo D’Odoricooooooooooooooooooo

8-11 Out la rigiocata azzurra

8-10 Nwakalor prova a reagire: attacco vincente sulle mani del muro da zona 2

7-10 Out il primo tempo di Mazzaro

7-9 Ace Efimienko

7-8 Vincente Smarzek da seconda linea. Si è svegliata l’opposta polacca al momento giusto

7-7 Errore al servizio Polonia

6-7 Errore di Lubian al servizio

6-6 Fallo di seconda linea di Stysiak

5-6 La diagonale di Guerra da zona 4

4-6 Ace di Smarzek

4-5 Mano out di Smarzek da zona 2

4-4 La free ball di Lubian. Serve la battuta!

3-4 Errore di Gorecka da zona 4 con palla che tocca l’asta

2-4 Errore al servizio Italia

2-3 Errore al servizio Polonia

1-3 Il muro di Alagierska

1-2 Mano out di Stysiak da zona 2

1-1 D’Odorico a muro vincente sull’errore di Nowicka

0-1 Primo tempo di Alagierska

22-25 La chiude Stysiak in pipe e soluzione al tie break: 2-2

22-24 Sulle mani del muro Guerra da zona 4

21-24 Ancora un errore. L’attacco di Guerra da zona 4 è out

21-23 La pipe di Guerra

20-23 Out l’attacco di D’Odorico che tocca il nastro

20-22 Out la parallela di Mingardi da seconda linea

20-21 Vincente il pallonetto di Smarzek da zona 2

20-20 Errori al servizio Polonia

19-20 Vincente sulle mani del muro l’attacco di Gorecka

19-19 E’ Stysiak contro tutti. La schiacciatrice polacca vincente in diagonale da zona 2

19-18 D’Odorico non sbaglia in diagonale da zona 4

18-18 Ancora Stysiak vincente da zona 4

18-17 Errore al servizio Polonia

17-17 Stysiak vincente da zona 4

17-16 Muroooooooooooo Mazzarooooooooooooooo

16-16 Guerraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ancora una palla difficilissima per la schiacciatrice azzurra

15-16 Guerraaaaaaaaaaaaaaaa Vincente da zona 4

14-16 L’attacco vincente di Guerra da zona 4 in diagonale

13-16 L’errore di D’Odorico sulla rigiocata. Non trova le mani alte del muro

13-15 La pipe di Mingardi vincente!

12-15 Non sbaglia Gorecka da zona 4

12-14 Si rifà con il mano out D’Odorico da zona 4

11-14 Spara fuori D’Odorico

11-13 Mingardi vincente da zona 2

10-13 Out Mingardi da zona 2

10-12 Primo tempo Mazzaro

9-12 Muro out da Alagierska

9-11 Muroooooooooooooooo Mingardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-11 L’errore di Nowicka ma la qualità della battuta azzurra è calata

7-11 Attacco vincente di Mingardi da 4

6-11 Ace di Efimienko. Le azzurre si sono fermate

6-10 Attacco vincente di Nowicka dopo la grande difesa delle polacche

6-9 Vincente Smarzek, non riesce la difesa delle azzurre

6-8 Muroooooooooooooo Mazzaroooooooooooooo

5-8 Mano out di Stysiak da zona 4

5-7 Errore al servizio Italia

5-6 Fast di Lubian vincente

4-6 Primo tempo di Efimienko

4-5 Vincente D’Odorico in diagonale da zona 4

3-5 Muro di Efimienko

3-4 Mano out Gorecka da zona 4

3-3 Ace Polonia

3-2 Primo tempo di Alagierska

3-1 Violentissima parallela di Mingardi da zona 2

2-1 La diagonale di Stysiak da zona 2

2-0 Non passa l’attacco di Smarzek da zona 4

1-0 Primo tempo Mazzaro

25-20 Primo tempo out della Polonia e l’Italia passa a condurre: 2-1!!!

24-20 Errore del tecnico polacco che chiede il challenge per una palla che avrebbe toccato terra ma non è così

23-20 La free ball di Kakolewska

23-19 Vincente il pallonetto di Stysiak

23-18 Out il servizio della Polonia

22-18 Out il servizio di Lubian

22-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan

21-17: Muroooooooooooooooooo Mazzarooooooooooooo

20-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaan

19-17 Mano out di Guerra da zona 4 con palla staccata

18-17 Ancora il muro di Efimienko. Leggibile Bosio

18-16 Il muro di Smarzek su Guerra

18-15 Out la pipe di Stysiak a chiudere una lunga azione

17-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeee D’Odoricoooooooooooooooo

16-15 Scivola Gorecka e non riesce ad attaccare

15-15 Errore al servizio Italia

15-14 Aceeeeeeeeeeeeeee Nwakalooooooooooor

14-14 Errore al servizio Polonia

13-14 invasione Italia. Troppi regali alle polacche

13-13 Errore al servizio Polonia

12-13 Il pallonetto di Stysiak. Break di 0-6 per le polacche

12-12 Errore grave di Mingardi che commette invasione sopra rete con il pallone che sarebbe caduto dalla parte opposta

12-11 Vincente Stysiak da zona 4

12-10 Il muro di Stysiak su Mingardi. Discutibile la scelta di Bosio

12-9 Out la parallela di D’Odorico

12-8 Mano out di Stysiak da zona 4

12-7 Errore al servizio Polonia

11-7 Primo tempo dietro di Efimienko

11-6 Mano out di Guerra che gestisce al meglio una situazione non facile

10-6 Mingardi!!! Sulle mani del muro avversario da seconda linea

9-6 Out l’attacco di Guerra da zona 4

9-5 Primo tempo dietro di Efimienko vincente

9-4 Muroooooooooooooooo Guerraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

8-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaaan

7-4 Vincente Guerra da zona 4 con palla staccatissima da rete

6-4 La pipe di Stysiak

6-3 Out l’attacco in diagonale stretta di Gorecka

5-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee D’Odoricoooooooooooooo

4-3 Mingardiiiiiiiiiiiiii!!! Vincente da seconda linea in parallela

3-3 L’attacco in diagonale vincente di D’Odorico da zona 4

2-3 La pipe di Stysiak

2-2 Errore al servizio Polonia

1-2 Mano out di Stysiak da zona 4

1-1 Errore al servizio Polonia

0-1 D’Odorico da zona 4

25-22 Il regalo di Smarzek che sbaglia clamorosamente la free ball sull’ennesima ricezione sbagliata dalle azzurre che pareggiano il conto: 1-1

24-22 Ancora Smarzek in parallela da zona 2 annulla il quarto set ball. Azzurre in difficoltà in ricezione

24-21 Ace di Kakolewska

24-20 Muro di Efimienko

24-19 Diagonale di Smarzek da zona 2

24-18 Aceeeeeeeeeeeeeee Mingardiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23-18 Errore al servizio Polonia

22-18 Diagonale vincente di Stysiak da zona 2

22-17 Tocco vincente di Mazzaro in primo tempo

21-17 Muro di Stysiak su Mingardi

21-16 Muroooooooooooooooooo Mingardiiiiiiiiiiiiiiiiii

20-16 Vincente il diagonale di Guerra

19-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooo

18-16 Vincente la difesa di Fersinoooooooooooooo

17-16 Out l’attacco di Smarzek

16-16 Muro di Efimienko

16-15 Primo tempo di Mazzaro

15-15 Smarzek da seconda linea vincente in parallela

15-14 Mano out di Guerra da zona 4

14-14 Errore al servizio Italia

14-13 la free ball di Lubian

13-13 La parallela di Mingardi da seconda linea

12-13 Primo tempo di Kakolewska senza muro

12-12 Mano out di D’Odorico da zona 4

11-12 Mingardi sta prendendo il ritmo! Vincente l’attacco da zona 2

10-12 Mano out di Kakolewska in primo tempo

10-11 La free ball di D’Odorico

9-11 Errore al servizio Italia

9-10 Muroooooooooooooooooo Mazzarooooooooooooo

8-10 Aceeeeeeeeeeeeee Guerraaaaaaaaaaaaa

7-10 Errore al servizio Polonia

6-10 Regalo delle azzurre a Stysiak che avrebbe messo fuori il pallonetto ma Bosio si è gettata e ha toccato il pallone

6-9 Primo tempo Efimienko

6-8 Errore di Smarzek

5-8 La parallela di Mingardi da seconda linea

4-8 Sta soffrendo l’Italia. Diagonale di Smarzek da seconda linea

4-7 Vincente Gorecka da zona 4

4-6 Vincente l’attacco di Guerra da zona 4

3-6 Il muro di Gorecka sulla fast di Lubian

3-5 Vincente l’attacco di Stysiak in pipe

3-4 Out Mingardi da seconda linea. non sta trovando il ritmo giusto l’opposto azzurro

3-3 Invasione Italia

3-2 Errore al servizio Polonia

2-2 Errore della azzurre sull’attacco di Gorecka

2-1 Primo tempo di Lubian

1-0 Mano out di Mingardi in zona 2

22-25 Errore al servizio della squadra azzurra che perde il primo set

22-24 Out l’attacco di Gorecka

21-24 Errore al servizio Polonia

20-24 Attacco out di Guerra da zona 4

20-23 Out l’attacco di Nwakalor da zona 2

20-22 Guerraaaaaaaaaa vincente da zona 4 in parallela

19-22 Errore al servizio Kakolewska

18-22 Ace di Kakolewska

18-21 La diagonale stretta di Smarzek da zona 2

18-20 Muroooooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaaan

17-20 Murooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaan

16-20 Errore al servizio Polonia

15-20 Non funziona la fase punto dell’Italia. Due rigiocate e alla fine arriva il muro di Kakolewska

15-19 Out l’attacco di Nowicka

14-19 La free ball di Stysiak che trova il tocco vincente a muro

14-18 Mano out di Smarzek da seconda linea

14-17 Vincente Mingardi

13-17 Vincente Smarzek da seconda linea

13-16 Vincente Stysiak da 4

13-15 Errore al servizio Polonia

12-15 Invasione Italia

12-14 Errore al servizio Italia

12-13 Aceeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaan

11-13 Brava Guerra a chiudere da zona 4 un pallone basso contro il muro a due a chiudere un’azione lunghissima

10-13 Mano out di Smarzek da seconda linea

10-12 Errore al servizio Italia

10-11 Mano out di D’Odorico da zona 4

9-11 Ancora Stysiak vincente in pipe

9-10 Primo tempo vincente di Lubian

8-10 Ace Stysiak

8-9 La pipe vincente di Goretska

8-8 La diagonale stretta vincente di D’Odorico

7-8 Il muro di Stysiak a chiudere una lunga azione

7-7 Attacco vincente di Mingardi da zona 4

6-7 Vincente Smarzek da seconda linea

6-6 Errore di Stysiak da zona 4

5-6 Vincente il primo tempo di Mazzaro

4-6 Errore al servizio Italia

4-5 Grande parallela di Guerra da zona 4

3-5 Mano out di Gorecka in parallela da zona 4

3-4 Parallela vincente da zona 4 di D’Odorico

2-4 Mano out di Smarzek da zona 2

2-3 Out la diagonale stretta di Smarzek da zona 2

1-3 Vincente il pallonetto di Gorecka da zona 4

1-2 L’attacco vincente di Kakolewska

Per la Polonia Nowicka alzatrice, Smarzek opposta, Efimienko, Kakolewska al centro, in banda Stysiak e Goreska

1-1 Primo tempo di Mazzaro

18.59: C’è Bosio in regia, l’opposta è Mingardi, D’Odorico e Guerra in banda, Mazzaro e Bonifacio al centro, Fersino libero

18.54: Le squadre stanno ultimando il riscaldamento. Nel 2019 la Polonia disputò la final six del torneo, l’Italia invece non riuscì a qualificarsi

18.51: Vedremo quale sarà la sceklta di Giulio Bregoli, ct azzurro per l’occasione, che ha a disposizione una squadra di qualità

18.47: In casa polacca non ci sarà la giocatrice più forte e attesa, l’alzatrice Joanna Wolosz ma in compenso ci saranno un paio di conoscenze del campionato italiano come la schiacciatrice di Scandicci Magdalena Stysiak, che si è da pochissimo trasferita a Monza e l’opposta che lo scorso anno giocava a Novara Malwina Smarzek.

18.44: la Cina ha superato 3-1 la Corea del Sud questo pomeriggio, mentre è in corso la sfida tra Usa e Repubblica Dominicana: le statunitensi hanno vinto 25-20 il primo set. In serata alle 21 si gioca Brasile-Canada

18.42: Nel pomeriggio nette vittorie per la Russia contro la Germania (3-0) e del Giappone contro la Thailandia (3-0)

18.40: Si sono già giocate diverse partite nella giornata odierna. In mattinata l’Olanda ha superato con un secco 3-0 il Belgio e la Serbia, con tante seconde linee, ha sconfitto 3-2 la Turchia

18.38: Subito un brutto cliente per la formazione azzurra, che affronta la Polonia delle due protagoniste del campionato italiano Smarzek e Stysiak.

18.35: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Turchia, la prima partita degli azzurri alla VNL femminile in programma in una blindatissima Fiera di Rimini

Programma, Orari, Tv e streaming di Italia-Polonia – Le convocate dell’Italia – La presentazione di Italia-Polonia – Il calendario delle partite della Italia nella VNL

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida della VNL femminile in programma a Rimini tra Italia e Polonia. Momento atteso e per certi versi storico perchè torna in campo la Nazionale dopo quasi due anni di stop. Scatta, infatti, questa sera alle 19 alla Fiera di Rimini contro la Polonia l’avventura dell’Italia del volley femminile nella “bolla” della Nations League. Partita complicata

In casa polacca non ci sarà la giocatrice più forte e attesa, l’alzatrice Joanna Wolosz ma in compenso ci saranno un paio di conoscenze del campionato italiano come la schiacciatrice di Scandicci Magdalena Stysiak, che si è da pochissimo trasferita a Monza e l’opposta che lo scorso anno giocava a Novara Malwina Smarzek.

Il CT Davide Mazzanti, come ampiamente preannunciato, non sarà in panchina, poiché impegnato a seguire le ragazze di punta negli allenamenti a Cavalese (adesso) e a Caorle (successivamente). Il tecnico designato è Giulio Bregoli, che avrà a disposizione diverse novità. Stiamo parlando di giocatrici che si sono messe bene in luce negli ultimi due anni in campionato. Pensiamo ad esempio agli opposti Sylvia Nwakalor e Camilla Mingardi, le quali hanno una palla pesante e possono fare male. Francesca Bosio si è distinta in cabina di regina, poi figurano anche schiacciatrici di indubbia qualità come Anastasia Guerra, Giulia Melli e Loveth Omoruyi che hanno ben fatto nell’ultima Serie A. Le centrali Sara Bonifacio e Marina Lubian hanno il giusto talento per fare bene.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima sfida della VNL femminile in programma a Rimini tra Italia e Polonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19.00.

Photo Fivb