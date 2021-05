LIVE Ginnastica artistica, Finale Scudetto in DIRETTA: scatta la caccia tricolore, Fate per il dominio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.53 Dunque Civitavecchia vince il primo triello e conquista 3 punti, 2 punti per Bollate, 1 punto per la Brixia Brescia. Al maschile Pro Patria strappa i 3 punti del primo triello al corpo libero, 2 per Ancona, 1 per Macerata (13.600 di Castellaro).

16.52 Veronica Mandriota cade sul suo salto al volteggio, la brixiana concluderà in terza posizione. Niente di grave a livello fisico, peccato a livello tecnico: 12.800.

16.51 Lorenzo Casali 14.100, finisce dietro a Federici in un triello di qualità al corpo libero.

16.49 Manila Esposito risponde a Minotti con il suo stesso salto, ovvero un avvitamento mezzo. E infatti batte l’avversaria con 13.600. Tra poco toccherà a Veronica Mandriota.

16.47 Micol Minotti incomincia la gara con un volteggio da 13.450. Ottimo corpo libero di Ares Federici da 14.450.

16.45 Attenzione perché la Brixia ha operato una sostituzione al volteggio: fuori Giorgia Leone per un non precisato infortunio, gareggerà Veronica Mandriota.

16.43 SI INIZIA!

16.40 Terminata la presentazione alle giurie. Ora il via ai minuti di riscaldamento.

16.38 Gli atleti si stanno preparando per prepararsi a presentarsi alle giurie.

16.36 Si parte con Giorgia Leone (Brixia) che incrocia Micol Minotti (Bollate) e Manila Esposito (Civitavecchia). Al maschile, invece, Ares Federici (Bustese) contro Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) e Filippo Castellaro (Macerata).

16.34 Si incomincerà con il primo triello al volteggio femminile e quello al corpo libero maschile.

16.32 Al maschile, invece, la Pro Patria Bustese punta soprattutto su Nicola Bartolini e Ludovico Edalli; Macerata nelle mani di Andrea Cingolani, Matteo Levantesi, Paolo Principi; Ancona trascinata da Lorenzo Casali e Lay Giannini.

16.30 Civitavecchia punta su Manila Esposito, Alicia De Pirro, Giulia Bencini, Chiara Vincenzi per inseguire la piazza d’onore. Il Centro Sport Bollate risponde con Giada Grisetti, Micol Minotti, Emma Fadda, Emma Grisetti, Letizia Saronni.

16.28 La Brixia Brescia schiera tutte le sue stelle: Giorgia Villa a parallele e trave, Martina Maggio a trave e corpo libero, Alice D’Amato a parallele e volteggio, Asia D’Amato al volteggio e al corpo libero, Angela Andreoli alla trave e al corpo libero. Attenzione al grande rientro di Elisa Iorio dopo l’infortunio dello scorso anno: la rivedremo alle parallele.

16.26 Sono dunque previste dodici rotazioni: si inizierà alle ore 16.45 e si andrà avanti fino alle 19.40 circa.

16.24 Tra gli uomini, invece, il discorso è decisamente più equilibrato. Pro Patria Bustese leggermente favorita, la Virtus Pasqualetti Macerata punta a difendere lo scudetto, la Giovanile Ancona ci può provare.

16.22 La Brixia Brescia è la grande favorita tra le donne. Le Campionesse d’Italia inseguono l’ottavo scudetto consecutivo il 19mo della storia. Civitavecchia e Centro Sport Bollate dovrebbero lottare per il secondo posto.

16.20 Si utilizzerà il format degli scontri diretti, i cosiddetti “trielli”. Ogni formazione schiererà tre ginnasti su ogni attrezzo, chi realizzerà il punteggio più elevato otterrà 3 punti, 2 punti per il secondo classificato, 1 punto per il terzo. Naturalmente la compagine che avrà il maggior numero di punti al termine della gara conquisterà lo scudetto.

16.18 Oggi pomeriggio si assegnano dunque i tricolori del massimo campionato italiano a squadre, maschile e femminile. Si daranno battaglia tre squadre per sesso, ovvero quelle ammesse in base ai risultati delle semifinali di ieri.

16.16 Si gareggia al PalaVesuvio di Napoli, la gara incomincerà alle ore 16.45.

16.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale Scudetto di ginnastica artistica.

La cronaca delle semifinali femminili – La cronaca delle semifinali maschili

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale Scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Il massimo campionato italiano a squadre giunge al suo epilogo, al PalaVesuvio di Napoli si assegnano i tricolori. Si preannuncia un pomeriggio particolarmente avvincente e appassionante, le migliori tre squadre delle semifinali di ieri scenderanno in pedana per contendersi il titolo. Si adotterà la formula degli scontri diretti: ogni formazione schiererà tre ginnasti su ogni attrezzo, chi realizzerà il punteggio più elevato otterrà 3 punti, 2 punti per il secondo classificato, 1 punto per il terzo. Naturalmente la compagine che avrà il maggior numero di punti al termine della gara conquisterà lo scudetto.

La Brixia Brescia è indiscutibilmente la grande favorita al femminile. Le Campionesse d’Italia inseguono l’ottavo scudetto consecutivo, il 19mo della storia. Grande attesa per le Fate, dopo quanto di bello visto in semifinale. Alice D’Amato e Giorgia Villa sono state straripanti alle parallele asimmetriche, Martina Maggio ha sfoggiato grande classe a trave e corpo libero, si è rivista Asia D’Amato al volteggio. Oggi atteso il debutto stagionale dopo l’infortunio di Elisa Iorio e soprattutto una nuova magia della 14enne Angela Andreoli, ieri divina sui 10 cm. Civitavecchia e Centro Sport Bollate si contenderanno il secondo posto.

Al maschile, invece, la situazione è più equilibrata. La Pro Patria Bustese di Nicola Bartolini e Ludovico Edalli ha forse qualcosina in più, ma la Virtus Pasqualetti Macerata di Paolo Principi e Andrea Cingolani ha l’intenzione di difendere il tricolore. Non va sottovalutata la Giovanile Ancona di Lorenzo Casali e Lay Giannini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale Scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.45 e si andrà avanti fino alle 19.40 circa. Buon divertimento a tutti.

