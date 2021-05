Martina Maggio ha dovuto lasciare la pedana del corpo libero a causa di un infortunio la cui entità è ancora tutta da definire. La brianzola stava eseguendo il suo esercizio al quadrato, durante l’ultima rotazione della Finale Scudetto di ginnastica artistica in scena al PalaVesuvio di Napoli. La 19enne, reduce dagli eccellenti Europei di tre settimane fa dove sfiorò il pass olimpico e disputò due finali di specialità, era in totale controllo della situazione e si stava rendendo protagonista di una bella prestazione, ma purtroppo la sfortuna l’ha colpita ancora una volta.

La portacolori della Brixia Brescia non è atterrato benissimo da una diagonale acrobatica e ha accusato una botta agli arti inferiori. L’azzurra si è fermata immediatamente e ha iniziato a toccarsi le gambe, la smorfia sul suo volto lasciava intuire anche un certo fastidio. Martina Maggio è uscita dal quadrato zoppicando ed è poi stata presa in braccio dal medico. Nelle prossime ore ne sapremo di più, la speranza è che non sia nulla di grave anche perché la brianzola sta attraversando un ottimo momento di forma ed è entrata in grandissima fiducia a livello tecnico.

La Campionessa d’Italia alla trave è cresciuta tantissimo nell’ultimo periodo ed è diventato un punto di riferimento per la Nazionale, tanto che è in lizza per la convocazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Va ricordato che si era infortunata al ginocchio nel 2018 durante un allenamento al volteggio e si era poi dovuta fermare a lungo, tanto da tornare ai livelli che le competono dopo un paio di stagioni. Per la cronaca la sua Brixia Brescia ha vinto lo scudetto come da pronostico (l’ottavo consecutivo, il diciannovesimo della storia), ma non si può festeggiare con serenità.

Foto: Federica Salvatelli