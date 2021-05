CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Restate con noi per cronache e approfondimenti. Prossimo appuntamento a metà giugno con la Coppa del Mondo di specialità a Doha, Lara Mori e Vanessa Ferrari si sfideranno per il pass olimpico (ma la gara si disputerà?).

20.06 Brixia Brescia e Pro Patria Bustese vincono gli scudetti.

20.05 CLASSIFICA FEMMINILE: Brixia Brescia 29 punti, Civitavecchia 25 punti, Centro SPort Bollate 18.

20.04 CLASSIFICA MASCHILE: Pro Patria Bustese 27 punti, Virtus Pasqualetti Macerata 25, Giovanile Ancona 20.

19.58 ATTENZIONE. Martina Maggio ha pagato una botta al corpo libero, è uscita zoppicante dalla pedana. Speriamo che non sia nulla di grave. Per la cronaca Esposito vince l’ultimo triello con 12.700, 12.200 di Grisetti, 11.850 di Maggio.

19.50 Ci stiamo avvicinando verso la conclusione della gara.

19.44 Ultima rotazione. Al corpo libero Martina Maggio contro Manila Esposito ed Emma Grisetti. Alla sbarra Paolo Principi contro Lorenzo Casali e Ares Federici.

19.42 CLASSIFICHE DOPO LA PENULTIMA ROTAZIONE: Femminile: Brixia 29, Civitavecchia 25, Bollate 18. Maschile: Bustese 28, Macerata 22, Ancona 16.

19.40 Chiara Vincenzi ottiene 12.800 e batte Asia D’Amato, fermatasi 12.500 a causa di alcuni errori. Civitavecchia strappa i tre punti

19.33 Doppio teso avvitato un po’ scarso, Asia si è un po’ spaventata ma poi ha ripreso benissimo e ha stoppato il Tabac. Sporcata anche l’ultima diagonale.

19.28 Minotti 12.750, Vincenzi potrebbe batterla. Il discorso per il secondo posto è comunque già chiuso in favore di Civitavecchia.

19.26 Asia D’Amato chiamata alla sfida contro Chiara Vincenzi e Micol Minotti. Matteo Levantesi contro Lay Giannini e Ludovico Edalli.

19.25 Ora donne al corpo libero e uomini alle parallele pari.

19.23 Mancano ancora due rotazioni, ma le classifiche sono definite. Brixia Brescia e Pro Patria Bustese vincono gli scudetti, Civitavecchia e Virtus Pasqualetti Macerata sono seconde, Centro Sport Bollate e Giovanile Ancon terze.

19.21 CLASSIFICA DOPO DIECI ROTAZIONI. Femminile: Brixia 27, Civitavecchia 19, Bollate 14. Maschile: Bustese 25, Macerata 20, Ancona 15.

19.19 Andreoli 12.550 nonostante due cadute, 6.0 il D Score. Poco cambia, la Brixia ha già vinto.

19.17 Ingresso in salto teso perfetto, salto avanti raccolto sontuoso. NOOO, cade ancora sui giri in accosciata come ieri. Poi cade anche sulla serie acrobatica dietro. Peccato perché aspettavamo qualcosa di superlativo da Angela Andreoli, gli elementi sono sbalorditivi ma oggi non è riuscita a essere precisa in termini esecutivi. Bellissimo lo Tsukahara in uscita. Si riscatterà in futuro. Non batterà il 13.650 di Vincenzi.

19.15 Chiara Vincenzi non sbaglia praticamente nulla, dovrebbe battere il 12.150 di Minotti. Civitavecchia mette un’ipoteca sul secondo posto.

19.12 Micol Minotti sbaglia la parte finale del suo esercizio alla trave, ora tocca a Chiara Vincenzi per chiudere il discorso secondo posto. A seguire l’esercizio surreale di Angela Andreoli.

19.10 Attesissima la prestazione mostruosa di Angela Andreoli. Incrocerà Chiara Vincenzi (Civitavecchia) e Micol Minotti (Bollate). Andrea Cingolani (Macerata) contro Ares Federici (Bustese) e Lorenzo Casali (Ancona).

19.09Tra poco la decima rotazione: donne alla trave per l’ultima volta, uomini al volteggio.

19.08 Brixia Brescia e Pro Patria Bustese sono matematicamente Campioni d’Italia! Il loro primato non può essere più messo in discussione nelle ultime tre rotazioni. Si lotta solo per il secondo posto in entrambi i tornei.

19.05 CLASSIFICA DOPO LA NONA ROTAZIONE. Femminile: Brixia 25, Civitavecchia 16, Bollate 13. Maschile: Bustese 24, Macerata 17, Ancona 13.

19.04 PUNTEGGIONE! ALICE D’AMATO 14.750! Mezzo decimo più di Giorgia Villa! 5.9 il D Score, tre decimi di bonus.

19.02 Shapo impeccabile, ottimo Tkatchev, seguito da un altro unito. Va allo staggio basso, Shapo mezzo come Giorgia, tiene bene le granvolte, doppio salto raccolto avanti in uscita. Piccolo saltello in avanti. BRAVISSIMA ALICE D’AMATO, farà un filo meglio di Giorgia Villa ma che esercizio!

19.00 Bencini si ferma a 11.200, ora gustiamoci Alice D’Amato.

18.58 Giulia Bencini è caduta. Attenzione perché Bollate sta cercando di recuperare…

18.57 Letizia Saronni 12.100 alle parallele, Giulia Bencini può fare meglio e ipotecare il secondo posto in classifica generale per Civitavecchia. A seguire Alice D’Amato può consegnare matematicamente lo scudetto alla Brixia.

18.55 Alice D’Amato attesissima alle parallele, pronta a regalare grandi emozioni. La brixiana incrocia Giulia Bencini (Civitavecchia) e Letizia Saronni (Bollate). Matteo Levantesi (Macerata) contro Ares Federici (Bustese) e Tommaso Sciocchetti (Ancona).

18.53 La nona rotazione ci propone ancora parallele per le donne, uomini agli anelli. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia, dopo una prima parte di gara impeccabile in termini tempistici.

18.52 Brixia Brescia e Pro Patria Bustese sono a un passo dallo scudetto, potrebbero già festeggiare nella prossima rotazione.

18.51 CLASSIFICA DOPO OTTO ROTAZIONI. Femminile: Brixia Brescia 22, Civitavecchia 15, Bollate 11. Maschile: Bustese 21, Macerata 15, Ancona 12.

18.49 STUPENDAAAAAAAAAA! 14.700 per Giorgia Villa alle parallele. Esercizio pennellato con 5.7 di D Score, 3 decimi di bonus, 8.7 di esecuzione.

18.48 Ludovico Edalli riesce a vincere al cavallo nononostante un errore, la Pro Patria Bustese incamera tre punti e si avvicina allo scudetto. Principi si ferma a 13.300. Manila Esposito si ferma a 12.150.

18.47 Tkatchev-Pak-Shaposhinova meraviglioso. Ottimo Pak avvitato, poi Shapo mezzo, ottime le granvolte e uscita perfettamente stoppata in Tsukahara! DIVINAAAAA! GIORGIA VILLA NON HA SBAGLAITO NULLA.

18.45 Infatti solo 12.150 per Esposito, ora gustiamoci Giorgia Villa.

18.44 Giannini 13.050, resta dietro a Edalli. Principi deve fare più di 13.400 se vuole riaprire il discorso scudetto al maschile.

18.42 Manila Esposito cade dalle parallele, ha sbagliato in un passaggio tra gli staggi. Per il resto è stata discreta, chiuderà verosimilmente in terza posizione.

18.40 Giada Grisetti dà una scossa a Bollate con una bella prova sugli staggi, si è distinta e la sua prova potrebbe mettere in difficoltà Esposito. Edalli deluso per il suo 13.400 agli anelli.

18.39 Un’esitazione di Ludovico Edalli prima dell’uscita, piccolo passaggio a vuoto per la Pro Patria Bustese e Macerata cercherà di approfittarne.

18.38 Queste le sfide che vedremo. Giorgia Villa (Brixia) attesissima sugli staggi dopo l’ottima prova alla trave, incrocerà Manila Esposito (Civitavecchia) e Giada Grisetti (Bollate). Paolo Principi (Macerata) contro Ludovico Edalli (Bustese) e Lay Giannini (Ancona).

18.36 Tra poco l’ottava rotazione con le donne alle parallele e gli uomini al cavallo con maniglie.

18.37 La Brixia Brescia e la Pro Patria Bustese si sono guadagnate 5 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici e ora viaggiano davvero verso lo scudetto.

18.35 CLASSIFICHE DOPO SETTE ROTAZIONI. Femminile: Brixia 19 punti, Civitavecchia 14, Bollate 9. Maschile: Bustese 18, Macerata 13, Ancona 11.

18.34 Bartolini vince la sfida al corpo libero (spaziale 15.100) contro Brugnami (13.700) e Levantesi (13.600). 3 punti per Busto, 2 per Ancona, 1 per Macerata.

18.33 Stupenda Asia D’Amato! 14.750 (9.15 di esecuzione, 2 decimi di bonus), stesso punteggio della gemella. La Brixia ottiene 3 punti, 2 per Bollate, 1 per Civitavecchia.

18.32 BELLISSSIMAAAAA! Doppio avvitamento ampissimo e perfettamente stoppato, batterà Emma Grisetti (13.650) e Giulia Cotroneo (13.550).

18.29 Buon 13.650 per Grisetti, Cotroneo replica con lo stesso avvitamento: sono molto vicine. Tra poco lo show di Asia D’Amato.

18.28 PAZZESCO 15.100 DI NICOLA BARTOLINI! 5.9 il D Score, addirittura meglio degli Europei col 9.2 di esecuzione.

18.25 Emma Grisetti riapre la gara femminile al volteggio. Ottimo avvitamento.

18.24 Magistrale esercizio di Nicola Bartolini! Ha stoppato tutte le diagonali, esulta in maniera perentoria! Ha confermato quanto fatto tre settimane fa a Basilea, dove vinse il bronzo agli Europei.

18.22 SI RIPARTE.

18.20 Asia D’Amato al suo secondo esercizio stagionale dopo il ritorno in gara di ieri. La genovese incrocerà al volteggio Giulia Cotroneo (Civitavecchia) ed Emma Grisetti (Bollate). Al maschile, invece, atteso lo show di Nicola Bartolini al corpo libero (fresco bronzo agli Eurpoei) contro Tommaso Brugnami (Ancona) e Matteo Levantesi (Macerata).

18.18 Ora tutto pronto per ripartire, finalmente. Minuti di riscaldamento e poi il via con la gara.

18.16 Ricordiamo che si utilizza il format degli scontri diretti, i cosiddetti “trielli”. Ogni formazione schiererà tre ginnasti su ogni attrezzo, chi realizzerà il punteggio più elevato otterrà 3 punti, 2 punti per il secondo classificato, 1 punto per il terzo. Naturalmente la compagine che avrà il maggior numero di punti al termine della gara conquisterà lo scudetto.

18.14 Le squadre vengono ripresentate nuovamente, ovviamente si riparte dalle classifiche frutto della prima parte di gara.

Femminile: Brixia Brescia 16 punti, Ginnastica Civitavecchia 13, Centro Sport Bollate 7.

Maschile: Pro Patria Bustese 15, Virtus Pasqualetti Macerata 12, Giovanile Ancona 9.

18.12 L’attesa è dovuta ad esigenze televisive, ma fermare una gara per trenta minuti dopo essere stati velocissimi nelle prime sei rotazioni non è certamente ottimale per gli atleti e per il pubblico che stava seguendo la prova fin dall’inizio.

18.08 Si ripartirà tra una decina di minuti con la settima rotazione: ultimo triello al volteggio per le donne, gli uomini si sfideranno al corpo libero.

18.05 Al maschile ci sono stati un paio di lampi con Nicola Bartolini e Ares Federici, ma bisogna ancora entrare nel vivo.

18.03 Prima metà di gara molto avvincente a livello tecnico per merito delle Fate. Giorgia Villa è stata strepitosa alla trave (14.350 con 5.5 di D Score), Alice D’Amato ha giganteggiato col suo doppio avvitamento al volteggio (14.750), Angela Andreoli ci ha fatto divertire con un corpo libero da etoille (14.000, 5.4 la nota di partenza). Graditissimo il rientro in gara di Elisa Iorio dopo l’infortunio: 13.650 con 5.8 di D Score alle parallele, peccato per i passi in avanti in uscita ma è stata bravissima.

18.02 Brixia Brescia lanciatissima verso il tricolore femminile, come da scontato pronostico. La Pro Patria Bustese ha preso tre punti di margine su Macerata, ma il discorso per il tricolore è ancora apertissimo.

18.01 Siamo dunque giunti a metà gara. Si riprenderà tra circa quindici minuti con la seconda parte di questa Finale Scudetto.

18.00 CLASSIFICHE DOPO SEI ROTAZIONI. Femminile: Brixia Brescia 16 punti, Civitavecchia 13, Bollate 7. Maschile: Pro Patria Bustese 15, Virtus Pasqualetti Macerata 12, Giovanile Ancona 9.

17.58 WOOW! 14.000 di Angela Andreoli (5.4 il D Score, 3 decimi di bonus)! Siamo di fronte a una fuoriclasse, ci divertiremo nei prossimi anni.

17.57 Edalli vince la sfida alla sbarra con 13.900, Matteo Levantesi secondo (13.900, ma quattro decimi in meno di esecuzione). La Pro Patria Bustese vince la sfida.

17.55 Partenza con due giri in accosciata, stoppatissimo doppio teso in prima diagonale. Tsukahara magistrale in seconda. Salto teso di controllo in terza. Chiusura con un altissimo doppio raccolto, saltello indietro.

17.53 Giannini con 13.250 finisce dietro a Edalli.

17.51 Alicia De Pirro esce di pedana sulla prima diagonale. Il resto dell’esercizio è discreto, basterà per battere il 10.700 di Saronni, ma Andreoli dovrebbe essere di un’altra dimensione.

17.49 Ludovico Edalli parte alla sbarra con 13.900.

17.48 Le ragazze di Bollate continuano a cadere, Saroni mette mani a terra in prima diagonale.

17.47 Attesissima la 14enne Angela Andreoli (Brixia) contro Alicia De Pirro (Civitavecchia) e Letizia Saronni (Bollate). Matteo Levantesi (Macerata) se la dovrà vedere contro Lay Giannini (Ancona) e Ludovico Edalli (Bustese).

17.46 Ora la sesta rotazione: donne al corpo libero, uomini alla sbarra.

17.45 CLASSIFICHE DOPO CINQUE ROTAZIONI. Femminile: Brixia 13 punti, Civitavecchia 11, Bollate 6. Maschile: Pro Patria Bustese 12, Virtus Pasqualetti Macerata 10, Giovanile Ancona 8.

17.44 GIORGIA VILLA DI LUSSO: 14.350 con 5.5 di D Score, 4 decimi di bonus. La Brixia vince comodamente il triello alla trave davanti a Civitavecchia e Bollate. La bergamasca è stata eccellente, ottima gara delle Fate per il momento.

17.42 Intanto Bartolini vince la sfida alle parallele con1 14.000, battuti Casali (13.550) e Principi (13.250). Dunque 3 punti per Busto, 2 per Ancona, 1 per Macerata.

17.41 Entrata con rondata salto teso, bravissima sul raccolto con avvitamento difficilissimo (si è salvata con maestria). Due giri in passé con piccolo sbilanciamento, doppio giro in accosciata di qualità. Ruota senza perfettamente eseguita, doppio avvitamento inchiodato a terra. STUPENDA GIORGIA VILLA! Esercizio davvero di qualità. La forma c’è, peccato che non si fosse a questo punto agli Europei a causa dell’emergenza sanitaria.

17.39 Manila Esposito 13.050, ora Giorgia Villa

17.37 Difficoltà in entrata alla trave per Manila Esposito, poi brava sulla serie acrobatica dietro. Si salva miracolosamente su un elemento acrobatico, buona uscita con uno e mezzo. Resterà davanti al 10.350 di Grisetti, ma ora grande attesa per Giorgia Villa.

17.36 Casali sbaglia l’uscita. Ancona sta un po’ uscendo dalla lotta per lo scudetto maschile dopo l’ottimo 14.000 di Nicola Bartolini.

17.35 Doppia caduta per Grisetti, Bollate è in grandissima difficoltà.

17.34 Attesissimo lo show di Giorgia Villa (Brixia) contro Manila Esposito (Civitavecchia) e Giada Grisetti (Bollate). Alle parallele Nicola Bartolini (Bustese) contro Lorenzo Casali (Ancona) e Paolo Principi (Macerata).

17.33 Ora altro triello alla trave per le donne, sfida alle parallele per gli uomini.

17.30 CLASSIFICHE DOPO QUATTRO ROTAZIONI. Femminile: Brixia 10, Civitavecchia 9, Bollate 5. Maschile: Macerata 9, Bustese 9. Ancona 6.

17.29 Martina Maggio firma 13.700 con 5.2 di D Score e 1 decimo di bonus, 8.4 di esecuzione nonostante un grosso sbilanciamento. La Brixia porta a casa i tre punti del primo triello alla trave.

17.28 Bartolini vince la sfida al volteggio davanti a Levantesi e Giannini: 3 punti per la Pro Patria Bustese.

17.26 Ottima entrata di Martina Maggio, bella serie acrobatica dietro flick-salto-salto, preciso l’enjambè cambio ad anello, pennellata la ruota senza. Sbavatura su un nuovo elemento, uscita stoppata. Davvero molto brava, arriverà anche un bel punteggio.

17.25 Giannini 13.100 per il suo volteggio, Levantesi ottiene 13.750 e ottiene due punti cruciali per Macerata.

17.24 Bravissima Alessia Ceccarelli, ha eseguito una trave di assoluto spessore tecnico ed è stata molto precisa. Ora tocca a Martina Maggio, che ovviamente cercherà di non sbagliare.

17.22 Nicola Bartolini giganteggia al volteggio (14.600), Giannini esce dal tappetino e ha rischiato la caduta. Intanto 10.650

17.22 Amato è caduta due volte, chiuderà in terza posizione in questo triello.

17.21 Queste le sfide: la specialista Martina Maggio (Brixia) incrocia Erica Amato (Bollate) e Alessia Ceccarelli (Civitavecchia). Nicola Bartolini (Bustese) se la dovrà vedere con Lay Giannini (Ancona) e Matteo Levantesi (Macerata).

17.20 Ora la quarta rotazione: donne alla trave, uomini al volteggio.

17.19 CLASSIFICHE DOPO TRE ROTAZIONI. Femminile: Civitavecchia 7, Brixia 7, Bollate 4. Maschile: Macerata 7, Bustese 6. Ancona 5.

17.18 Eccellente 13.650 di Elisa Iorio. Esercizio di 5.8 di D Score, praticamente è tornata molto vicina al sua massimale pre-infortunio. Peccato per i passoni in uscita, altrimenti la E di 7.75 sarebbe stata più elevata. C’è un decimo di abbuono. La Brixia vince il triello sugli staggi davanti a Civitavecchia e Bollate.

17.16 Cingolani vince la sua sfida agli anelli con 13.900, arrivano i 3 punti per Macerata, 2 per Busto, 1 per Ancona.

17.15 Stalder-Tkhatchev-Pak, giro di pianta-Shapo, dalla cubitale passa allo staggio basso, Shapo mezzo, ottima granvolta di petto e in cubitale. Doppio raccolto in uscita, ma commette due passi in avanti vistosi. BRAVISSIMA ELISA IORIO AL RIENTRO. Esercizio di qualità considerando quello che ha passato, deve continuare su questa strada.

17.14 Esce intanto il 12.950 (4.8) di Vincenzi: un buon punteggio. Elisa Iorio ritorna in gara dopo sei mesi, con un infortunio alle spalle: avrà già l’over 13 nelle gambe?

17.14 Giannini finisce dietro a Edalli con 13.300, Cingolani bravo ma sporca un elemento sul castello e fa un passo in avanti in uscita.

17.12 Buon Shapo e Tarzan della ragazza di Civitavecchia, ottimo Jaeger carpiato, uscita stoppata in doppio raccolto: molto brava. Elisa Iorio dovrà tirare fuori una bella prova per batterla.

17.11 Giannini ha eseguito un buon esercizio (non con un D Score elevato), uscita sporcata. Chiara Vincenzi sale sugli staggi, poi toccherà a Elisa Iorio.

17.10 Fadda è caduta in un passaggio verso lo staggio alto. Risale sull’attrezzo, ma Bollate rischia di finire in terza posizione questo triello. Intanto buon 13.500 di Edalli, Giannini e Cingolani cercheranno di batterlo.

17.08 Attesissimo il rientro in gara di Elisa Iorio dopo l’infortunio. L’emiliana della Brixia Brescia, grande specialista sugli stagi, incrocerà Chiara Vincenzi (Civitavecchia) ed Emma Fadda (Bollate). Al maschile, invece, Ludovico Edalli (Bustese) contro Lay Giannini (Ancona) e Andrea Cingolani (Macerata).

17.06 Ora terza rotazione: donne alle parallele, uomini agli anelli.

17.05 CLASSIFICHE DOPO DUE ROTAZIONI. Femminile: Civitavecchia 5, Brixia 4, Bollate 3. Maschile: Macerata 4, Ancona 4, Bustese 4.

17.03 ALICE D’AMATO 14.750! Stupenda esecuzione da 9.15, 2 decimi di bonus. La Brixia Brescia vince il secondo triello al volteggio e ottiene 3 punti, 2 per Civitavecchia, 1 per Bollate.

17.01 ALICE D’AMATO SHOOOOOW! Partenza a razzo! Strepitoso dty, leggerissimo saltellino sulla destra dopo un’uscita centrata. Leggermente piegate le ginocchia. Matteo Levantesi timbra 13.100 e vince la sfida al cavallo davanti a Casali e Fermin.

16.59 Infatti De Pirro ottiene 13.700.

16.58 Yurchenko teso con un avvitamento per De Pirro, sarà molto vicina a Fadda. Poi aspettiamoci lo show di Alice D’Amato.

16.57 Fadda inizia con 13.400 al volteggio. Saul Fermin ha invece sbagliato al cavallo (12.450) e presta il fianco ai suoi avversari.

16.55 Queste le sfide che ci aspettano: Alice D’Amato (Brixia) contro Alicia De Pirro (Civitavecchia) ed Emma Fadda (Bollate). Matteo Levantesi (Macerata) contro Lorenzo Casali (Ancona) e Saul Fermin (Bustese).

16.53 Adesso la seconda rotazione: donne ancora al volteggio, uomini al cavallo con maniglie.

16.53 Dunque Civitavecchia vince il primo triello e conquista 3 punti, 2 punti per Bollate, 1 punto per la Brixia Brescia. Al maschile Pro Patria strappa i 3 punti del primo triello al corpo libero, 2 per Ancona, 1 per Macerata (13.600 di Castellaro).

16.52 Veronica Mandriota cade sul suo salto al volteggio, la brixiana concluderà in terza posizione. Niente di grave a livello fisico, peccato a livello tecnico: 12.800.

16.51 Lorenzo Casali 14.100, finisce dietro a Federici in un triello di qualità al corpo libero.

16.49 Manila Esposito risponde a Minotti con il suo stesso salto, ovvero un avvitamento mezzo. E infatti batte l’avversaria con 13.600. Tra poco toccherà a Veronica Mandriota.

16.47 Micol Minotti incomincia la gara con un volteggio da 13.450. Ottimo corpo libero di Ares Federici da 14.450.

16.45 Attenzione perché la Brixia ha operato una sostituzione al volteggio: fuori Giorgia Leone per un non precisato infortunio, gareggerà Veronica Mandriota.

16.43 SI INIZIA!

16.40 Terminata la presentazione alle giurie. Ora il via ai minuti di riscaldamento.

16.38 Gli atleti si stanno preparando per prepararsi a presentarsi alle giurie.

16.36 Si parte con Giorgia Leone (Brixia) che incrocia Micol Minotti (Bollate) e Manila Esposito (Civitavecchia). Al maschile, invece, Ares Federici (Bustese) contro Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) e Filippo Castellaro (Macerata).

16.34 Si incomincerà con il primo triello al volteggio femminile e quello al corpo libero maschile.

16.32 Al maschile, invece, la Pro Patria Bustese punta soprattutto su Nicola Bartolini e Ludovico Edalli; Macerata nelle mani di Andrea Cingolani, Matteo Levantesi, Paolo Principi; Ancona trascinata da Lorenzo Casali e Lay Giannini.

16.30 Civitavecchia punta su Manila Esposito, Alicia De Pirro, Giulia Bencini, Chiara Vincenzi per inseguire la piazza d’onore. Il Centro Sport Bollate risponde con Giada Grisetti, Micol Minotti, Emma Fadda, Emma Grisetti, Letizia Saronni.

16.28 La Brixia Brescia schiera tutte le sue stelle: Giorgia Villa a parallele e trave, Martina Maggio a trave e corpo libero, Alice D’Amato a parallele e volteggio, Asia D’Amato al volteggio e al corpo libero, Angela Andreoli alla trave e al corpo libero. Attenzione al grande rientro di Elisa Iorio dopo l’infortunio dello scorso anno: la rivedremo alle parallele.

16.26 Sono dunque previste dodici rotazioni: si inizierà alle ore 16.45 e si andrà avanti fino alle 19.40 circa.

16.24 Tra gli uomini, invece, il discorso è decisamente più equilibrato. Pro Patria Bustese leggermente favorita, la Virtus Pasqualetti Macerata punta a difendere lo scudetto, la Giovanile Ancona ci può provare.

16.22 La Brixia Brescia è la grande favorita tra le donne. Le Campionesse d’Italia inseguono l’ottavo scudetto consecutivo il 19mo della storia. Civitavecchia e Centro Sport Bollate dovrebbero lottare per il secondo posto.

16.20 Si utilizzerà il format degli scontri diretti, i cosiddetti “trielli”. Ogni formazione schiererà tre ginnasti su ogni attrezzo, chi realizzerà il punteggio più elevato otterrà 3 punti, 2 punti per il secondo classificato, 1 punto per il terzo. Naturalmente la compagine che avrà il maggior numero di punti al termine della gara conquisterà lo scudetto.

16.18 Oggi pomeriggio si assegnano dunque i tricolori del massimo campionato italiano a squadre, maschile e femminile. Si daranno battaglia tre squadre per sesso, ovvero quelle ammesse in base ai risultati delle semifinali di ieri.

16.16 Si gareggia al PalaVesuvio di Napoli, la gara incomincerà alle ore 16.45.

16.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale Scudetto di ginnastica artistica.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale Scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Il massimo campionato italiano a squadre giunge al suo epilogo, al PalaVesuvio di Napoli si assegnano i tricolori. Si preannuncia un pomeriggio particolarmente avvincente e appassionante, le migliori tre squadre delle semifinali di ieri scenderanno in pedana per contendersi il titolo. Si adotterà la formula degli scontri diretti: ogni formazione schiererà tre ginnasti su ogni attrezzo, chi realizzerà il punteggio più elevato otterrà 3 punti, 2 punti per il secondo classificato, 1 punto per il terzo. Naturalmente la compagine che avrà il maggior numero di punti al termine della gara conquisterà lo scudetto.

La Brixia Brescia è indiscutibilmente la grande favorita al femminile. Le Campionesse d’Italia inseguono l’ottavo scudetto consecutivo, il 19mo della storia. Grande attesa per le Fate, dopo quanto di bello visto in semifinale. Alice D’Amato e Giorgia Villa sono state straripanti alle parallele asimmetriche, Martina Maggio ha sfoggiato grande classe a trave e corpo libero, si è rivista Asia D’Amato al volteggio. Oggi atteso il debutto stagionale dopo l’infortunio di Elisa Iorio e soprattutto una nuova magia della 14enne Angela Andreoli, ieri divina sui 10 cm. Civitavecchia e Centro Sport Bollate si contenderanno il secondo posto.

Al maschile, invece, la situazione è più equilibrata. La Pro Patria Bustese di Nicola Bartolini e Ludovico Edalli ha forse qualcosina in più, ma la Virtus Pasqualetti Macerata di Paolo Principi e Andrea Cingolani ha l’intenzione di difendere il tricolore. Non va sottovalutata la Giovanile Ancona di Lorenzo Casali e Lay Giannini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale Scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.45 e si andrà avanti fino alle 19.40 circa. Buon divertimento a tutti.

