LIVE Berrettini-Ruud, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: fra pochissimo si parte sul Manolo Santana

21.05 Berrettini, con questa semifinale, è diventato il secondo giocatore italiano di sempre a raggiungere questa fase del torneo a questa categoria dopo Fabio Fognini, che ci è riuscito tre volte.

21.02 Stanno entrando in campo dal tunnel degli spogliatoi i due giocatori: è quasi tutto pronto per questa semifinale.

21.00 Ruud ha raggiunto la semifinale la scorsa settimana in quel di Monaco di Baviera, cedendo all’impeto di Basilashvili. Il norvegese è rientrato solo a Marbella dopo l’infortunio agli addominali che lo aveva tenuto fuori dal campo dall’Australia, proprio come successo a Berrettini.

20.58 Berrettini vuole continuare il suo momento magico: l’azzurro è a quota sette vittorie consecutive dopo il successo nell’ATP 250 di Belgrado e non si vuole di certo fermare.

20.56 Dopo questa settimana, Casper Ruud entrerà per la prima volta in carriera fra i primi venti giocatori del mondo. Il norvegese si prenderà sicuramente almeno la sedicesima piazza del ranking.

20.54 In caso di finale, il romano riuscirebbe a raggiungere le prime otto posizioni della classifica nell’anno solare, in caso che arrivi addirittura un trionfo, sarebbe addirittura numero 5 di questa speciale graduatoria.

20.52 Berrettini dalla prossima settimana tornerà al numero 9 del mondo superando Schwartzman: questo risultato brillante gli ha permesso anche di issarsi all’undicesima posizione della race.

20.50 Rispetto all’incrocio di Roma, senza dubbio Berrettini sta meglio. Nella scorsa stagione, a causa di diversi problemi di natura fisica, l’azzurro non ha potuto giocare al top in diversi appuntamenti, fra cui quello al Foro Italico.

20.48 Tre i precedenti fra i due: Berrettini ha vinto agli Us Open dello scorso anno in maniera netta, mentre Ruud ha vinto entrambi gli incontri giocati su terra. Due anni fa il giocatore di Oslo ha prevalso al Roland Garros in tre set, mentre l’anno scorso ha avuto la meglio agli Internazionali d’Italia al tiebreak del terzo set.

20.46 Negli altri due match, il numero uno d’Italia ha liquidato Fognini nel derby e ha battuto in battaglia contro lo specialista del mattone tritato Delbonis.

20.44 Un set perso invece da parte di Berrettini, nonostante una partita giocata in meno del suo avversario grazie alla testa di serie numero 8. Il romano ha rimontato ieri contro Garin dal 5-7 1-3 infilando una serie di undici giochi consecutivi.

20.42 Convincente la marcia del norvegese in questo torneo: nessun set lasciato per strada nei match contro Auger-Aliassime, Nishioka, Bublik e Tsitsipas. La condizione fisica del numero 22 del mondo è invidiabile.

20.39 Per Ruud si tratta della terza semifinale consecutiva in un torneo 1000 sulla terra battuta: dopo la cavalcata al Foro Italico lo scorso anno, il giocatore di Oslo è andato ad un passo dall’atto conclusivo anche poche settimane fa a Montecarlo. Nelle due circostanze è stato sconfitto da Novak Djokovic e Andrey Rublev.

20.37 Berrettini aveva raggiunto l’ultima semifinale in un Masters 1000 sul cemento di Shanghai nel 2019, torneo nel quale fu proprio Zverev a stoppare la sua corsa.

20.35 Matteo Berrettini e Casper Ruud sono entrambi alla ricerca della prima finale a livello 1000: il romano ne ha raggiunte due, il norvegese è alla terza.

20.33 Nella semifinale della parte alta, Alexander Zverev non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Dominic Thiem per 6-3 6-4, conquistando la seconda finale nella capitale spagnola.

20.31 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Matteo Berrrettini e Casper Ruud, valida per un posto in finale nel Masters 1000 di Madrid.

Cronaca Berrettini-Garin – Il programma di Berrettini-Ruud

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Madrid. Sul Manolo Santana si sfidano per un posto in finale Matteo Berrettini e Casper Ruud.

Berrettini se l’è vista brutta ai quarti di finale: il romano era sotto 5-7 1-3 contro Cristian Garin, prima di piazzare una serie impressionante di undici game consecutivi che gli ha permesso di ribaltare la partita e di trionfare 6-0 al terzo e decisivo set. L’unico set perso nel torneo è stato proprio quello contro il cileno: per il resto vittorie in due set contro Fabio Fognini e Federico Delbonis. Si tratta della seconda semifinale a livello Masters 1000 per il numero 1 d’Italia dopo quella raggiunta a Shanghai in conclusione del magico 2019.

Terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 sulla terra battuta per Casper Ruud. Il norvegese, dopo le cavalcate agli Internazionali d’Italia dello scorso anno e a Montecarlo poche settimane fa, si presenta nuovamente ad un passo dall’atto conclusivo. Il torneo del classe 1998 è stato un percorso netto: nessun set perso per strada contro Auger-Aliassime, Nishioka, Bublik, ma soprattutto Tsitsipas. La condizione del nativo di Oslo è semplicemente smagliante, la sua attitudine alla terra battuta è ormai appurata e sarà complicato da arginare.

Anche i precedenti mostrano come l’azzurro soffra molto il norvegese. Se il tennista di Roma ha vinto in tre set nella scorsa stagione agli Us Open, il norvegese si è imposto al Roland Garros in maniera netta nel 2019 e agli Internazionali d’Italia l’anno scorso al tiebreak del terzo. Berrettini va quindi alla caccia della prima vittoria sul rosso contro Ruud.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale della parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Madrid fra Matteo Berrettini e Casper Ruud. Il match è in programma sul Manolo Santana come quarto incontro di giornata dalle 13.30, comunque non prima delle ore 21.00; noi ci collegheremo mezz’ora prima per introdurre al meglio questo incontro. Buon divertimento e buon tennis!

Foto: LaPresse