Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la finale a Madrid? Montepremi e cifre. E se vince

Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha sconfitto il norvegese Casper Ruud per 6-4, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il romano ha dominato un solidissimo avversario, annichilendolo con un break per set nelle fasi centrali. Show di rara bellezza operata dall’azzurro, sempre più numero 9 al mondo

Il 25enne tornerà in campo domani (domenica 9 maggio) per affrontare il tedesco Alexander Zverev. Il teutonico è in forma strepitosa dopo aver sconfitto Rafael Nadal e Dominic Thiem, ora vorrà completare l’opera da numero 6 del ranking ATP. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio e vincere il primo torneo in carriera a questo livello. Ci sono tre precedenti tra i due tennisti, il nativo di Amburgo conduce per 2-1. Il risultato odierno è importante dal punto di vista agonistico, ma ha anche un risvolto economico particolarmente interessante.

Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini qualificandosi alla finale del Masters 1000 di Madrid? L’assegno è di 188.280 euro, una cifra eccellente che può essere incrementata vincendo la kermesse in terra iberica. Il vincitore del torneo porta a casa 315.160 euro.

Foto: Lapresse