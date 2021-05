Matteo Berrettini si è qualificato alla Finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due set (6-4, 6-4) e ha così staccato il pass per l’atto conclusivo del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il nostro portacolori tornerà in campo domenica 9 maggio (alle ore 18.30) per affrontare il tedesco Alexander Zverev, capace di eliminare i quotatissimi Rafael Nadal e Dominic Thiem.

Matteo Berrettini, che da lunedì sarà numero 9 al mondo, dovrà cercare un’impresa contro il fortissimo teutonico, il quale sta vivendo uno strepitoso momento di forma e occupa il sesto posto nel ranking ATP. Il 25enne ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio contro un avversario di elevatissimo spessore, servirà una partita perfetta e senza errori per provare a conquistare un torneo di questo livello per la prima volta in carriera.

Ci sono tre precedenti tra i due giocatori: Berrettini vinse all’esordio nel Masters 1000 di Roma 2019, mentre il tedesco si impose al primo turno di Roma nel 2018 e nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2019. Questo è il primo atto conclusivo in un Masters 1000 per il tennista italiano. Il 24enne nativo di Amburgo ha già festeggiato a Madrid nel 2018, a Montreal e a Roma nel 2017.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Matteo Berrettini-Alexander Zverev, Finale del Masters 1000 di Madrid 2021. La partita sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-ZVEREV, FINALE MADRID 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 9 MAGGIO:

18.30 Finale Masters 1000 Madrid: Matteo Berrettini vs Alexander Zverev

BERRETTINI-ZVEREV, FINALE MADRID 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse