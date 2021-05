CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA: BERRETTINI VOLA IN FINALE A MADRID

BERRETTINI-ZVEREV: PROGRAMMA, DATA, ORARIO DELLA FINALE

NUOVO RANKING BERRETTINI: QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO CON LA FINALE? E SE VINCE…

VIDEO HIGHLIGHTS BERRETTINI-RUUD

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI CON LA FINALE A MADRID?

22.45 E con grande soddisfazione ed emozione, la nostra DIRETTA LIVE di Berrettini-Ruud finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani per una finale da brividi e tutta da vivere con noi. Buonanotte e buon tennis a tutti!

22.42 Domani appuntamento alle ore 18.30 con la finale: Berrettini affronta Alexander Zverev in una sfida vietata ai malati di cuore. I due si sono trovati due volte a Roma (nel 2018 e nel 2019) con una vittoria per parte. L’ultimo precedente risale a Shanghai, quando il tedesco si impose 6-3 6-4.

22.40 Negli ultimi tre Masters 1000, due finali di giocatori italiani e a Montecarlo, unico torneo dove non è arrivato l’atto conclusivo, Fabio Fognini si è spinto fino ai quarti di finale.

22.38 Berrettini ha servito su percentuali incredibili quest’oggi: 69% di prime in campo con addirittura il 91% di resa con questo colpo (appena 3 punti persi su 34). Straordinariamente chirurgico sulle palle break il romano: 2 convertite sulle 3 avute contro un avversario che non aveva mai perso il servizio in questo torneo.

22.35 Matteo Berrettini si prende la sua prima finale a livello 1000 annichilendo Casper Ruud che perde la sua terza semifinale su tre a questo livello. Per l’Italia si tratta della seconda finale nei Masters 1000 in questa stagione dopo quella di Jannik Sinner a Miami.

FINALEEEEEE! MATTEO BERRETTINI E’ IN FINALE A MADRID! 6-4 6-4 AD UN CASPER RUUD IMPOTENTE DI FRONTE AL ROMANO! E’ STORIA!

40-0 LUNGHISSIMO IL ROVESCIO DI RUUD! TRE MATCH POINT BERRETTINI! PER ANDARE IN FINALE!

30-0 LA PROFONDITA’ DI BERRETTINI! RUUD SBAGLIA DI DRITTO!

15-0 Se ne va la difesa di Ruud sull’assalto di Berrettini con il dritto!

5-4. Ruud si concede una possibilità, annullando un match point. Dopo il cambio di campo, Matteo Berrettini servirà per conquistare la prima finale della carriera a livello 1000 e riscrivere la storia.

A-40 Trova un grande angolo Ruud con il dritto, con Berrettini che non riesce ad uscire in lungolinea di rovescio.

40-40 Serve una prima carica Ruud e Berrettini butta via la risposta di rovescio.

30-40 SULLA RIGA LA RISPOSTA DI BERRETTINI! MATCH POINT! BERRETTINI AD UN PUNTO DALLA FINALE DI MADRID!

30-30 Arriva con un soffio di ritardo sul rovescio tagliato Berrettini.

15-30 SI ALLARGA IN CORRIDOIO IL BACK DI RUUD! MATTEO BERRETTINI A DUE PUNTI DALLA FINALE!

15-15 Nonostante qualche tremolio di troppo Ruud riesce a chiudere il punto sotto rete.

0-15 SPINGE, SPINGE BERRETTINI DI DRITTO! TERRIFICANTE!

5-3 BERRETTINI! Riga con il rovescio e diritto a chiudere! Ruud è completamente scoraggiato ed impotente, di fronte ad un avversario che lo sta prendendo a pallate.

40-30 Scappa via il dritto di Berrettini che si è trovato la palla addosso.

40-15 SPAZIALE BERRETTINI! Smorzata in back portando avanti Ruud e passante chirurgico!

30-15 Prova un passante ad una mano Berrettini, ma il suo tentativo si perde lungo.

30-0 Un’altra prima che non lascia scampo a Ruud! Berrettini devastante!

15-0 Prima al centro che è vincente!

4-3 BREAK BERRETTINI! SPINGE CON ATTENZIONE E ALLA FINE SFONDA, SFONDA IL MURO NORVEGESE BERRETTINI! ARRIVA LO STRAPPO NEL SECONDO SET! L’azzurro è a due game dalla prima finale 1000!

15-40 IL CAMBIO DI RITMO DI BERRETTINI! Un back che mette completamente in difficoltà Ruud che sbaglia di dritto. DUE PALLE BREAK!

15-30 RISPOSTA DI POLSO DI BERRETTINI! Che angolo ha trovato!

15-15 Non riesce a tenere in campo la risposta Berrettini.

0-15 CHE SPINTA DI BERRETTINI! Stecca Ruud di dritto, ma Berrettini continua a spingere e chiude con la botta lungolinea.

3-3. Ha messo il pilota automatico al servizio Berrettini. Un solo punto perso da Berrettini alla battuta nel secondo set.

40-0 Accelerazione ECCEZIONALE con il rovescio lungolinea.

30-0 Continua a mettere la prima Berrettini e stavolta il punto è chiuso con un punto sotto rete.

15-0 Quinto ace per il romano.

2-3. Il norvegese tiene il servizio, ma Berrettini continua a dare la sensazione di poter incidere in risposta.

40-30 Finta alla grande la smorzata Berrettini.

40-15 Altra risposta aggressiva giocata da Berrettini sulla seconda del norvegese.

40-0 Poco mobile con le gambe nella ricerca del rovescio Berrettini.

30-0 Prende un pezzettino di riga con la prima il norvegese.

15-0 Gioca una grande seconda palla di servizio Ruud, trovando grande profondità.

2-2. Spinta continua da parte di Berrettini che non sta dando la minima possibilità a Ruud.

40-15 Completamente sballata la risposta di Ruud.

30-15 Grande prima per ottenere in maniera diretta il punto.

15-15 Smorzata leggibile giocata da Berrettini, arriva bene Ruud.

15-0 Un altro ace, stavolta al centro.

1-2. Il norvegese rimane al comando nel secondo set, tenendo il servizio in maniera relativamente semplice.

40-15 Attacca con il dritto Ruud dopo essersi spalancato il campo con la battuta.

30-15 Molto accorta la prima di servizio giocata da Ruud.

15-15 Che sfortuna per Berrettini! Il nastro porta via un dritto che sarebbe stato vincente.

0-15 COMANDA BERRETTINI DI DRITTO! CHE COMODINO HA TIRATO! Ruud non può difendersi.

1-1. Senza alcun problema l’azzurro tiene il servizio all’inizio del secondo set.

40-0 Terzo ace della partita per Berrettini.

30-0 Prima di servizio e smash a rimbalzo risolutivo.

15-0 Martella Berrettini con il dritto, essendo sempre in controllo dello scambio.

0-1. Ruud si salva in apertura di secondo set anche con un pizzico di fortuna e prova ad interrompere l’emorragia.

40-30 Non passa la risposta di dritto tentata da Berrettini.

30-30 NOOO! Il nastro fa arrampicare il back di rovescio di Ruud dall’altra parte del campo.

15-30 Trova il rovescio di Ruud, Berrettini con il dritto ed ottiene di prepotenza il punto.

15-15 Classico schema: prima ad uscire e dritto anomalo inside-in.

0-15 Bruttissima smorzata giocata da Ruud sottorete.

INIZIO SECONDO SET

21.54 Ha servito davvero alla grande Berrettini nel primo set: 69% di prime in campo con appena due punti persi sulla prima di servizio (16 su 18). L’unica palla break è stata quella buona per indirizzare in maniera decisiva il primo parziale.

6-4 PRIMO SET BERRETTINI! DA URLO IL ROMANO IN QUESTO PRIMO PARZIALE!

40-0 SERVIZIO VINCENTE AD USCIRE! TRE SET POINT BERRETTINI!

30-0 Prima esterna e dritto a colpo sicuro!

15-0 Parte bene con due ottimi dritti in costruzione, senza prendersi rischi.

5-4 BREAK BERRETTINI!! ALL’ARREMBAGGIO MATTEO CHE RISCHIA, ATTACCA ED OTTIENE LO STRAPPO! Primo break subito dal norvegese nel torneo. Il romano va a servire per il primo parziale.

40-A IL BACK DI BERRETTINI! FUORI GIRI RUUD! PALLA BREAK BERRETTINI PER ANDARE A SERVIRE PER IL SET!

40-40 CHE RISPOSTA DI BERRETTINI CON IL ROVESCIO! Ha trovato la riga il romano con una traiettoria piuttosto alta e difficile da leggere.

A-40 Servizio a uscire, dritto lungolinea e smash a chiudere: perfetto il giocatore di Oslo.

40-40 Doppio fallo Ruud! Il secondo del norvegese! Si va ai vantaggi.

40-30 Risposta bloccata di Berrettini e Ruud non incide, permettendo al romano di passare.

40-15 Non impatta bene con il dritto Berrettini: stecca e palla sui teloni.

30-15 Serve ancora una volta alla grande il norvegese.

15-15 Esagera nella ricerca della riga con il dritto in cross Ruud.

15-0 Prova a cambiare ritmo Berrettini con il back, ma Ruud continua a martellare e chiude con il dritto lungolinea.

4-4. Chiude il game con un ace Berrettini che sta servendo molto bene, non lasciando la possibilità di comandare in risposta al suo avversario.

40-15 Prova a forzare la seconda Berrettini, ma incappa nel primo doppio fallo.

40-0 Prima di servizio e smash a rimbalzo.

30-0 Il dritto di Berrettini pesa un macigno e Ruud non riesce a contenere.

15-0 Trova la riga Berrettini con il dritto e poi chiude con una smorzata agevole.

3-4. Trova angoli pazzeschi Ruud anche da posizioni improbabili. Il norvegese rimane avanti nel primo parziale.

40-30 Di un soffio lungo il recupero in corsa di dritto di Berrettini.

30-30 Risposta corta e prevedibile: Ruud non può che incidere.

15-30 IL BACK DI BERRETTINI! Prima una soluzione corta, poi una lunga per mettere fuori posizione Ruud.

15-15 Prova nuovamente ad affidarsi alla smorzata Berrettini, ma stavolta arriva in scioltezza Ruud.

0-15 CHE PUNTO HA GIOCATO BERRETTINI! Palla corta in back che chiama avanti Ruud e poi lob splendido che costringe il norvegese ad una volée quasi impossibile.

3-3. Ancora una volta non trema Berrettini al servizio e continua a braccare il suo avversario.

40-15 Traiettoria ottima con la seconda lavorata da Berrettini.

30-15 PECCATO! Esce di un soffio il tentativo di rovescio lungolinea di Berrettini che è andato vicino alla soluzione vincente.

30-0 Servizio ad uscire e dritto anomalo lungolinea.

15-0 Il nastro aiuta Berrettini, creando una traiettoria corta ed imprendibile per Ruud.

2-3. Ruud se la cava con una riga con il rovescio e tiene ancora il servizio. Ancora nessuna occasione per i giocatori in risposta.

40-30 Doppio fallo di Ruud che rimette in discussione un game che sembrava chiuso.

40-15 Grande potenza impressa da Berrettini con il dritto.

40-0 Servizio esterno in kick e dritto dall’altra parte in sicurezza.

30-0 Esagera nella ricerca della profondità in risposta Berrettini.

15-0 Rimane sulle corde il rovescio al giocatore romano.

2-2. Senza problemi Berrettini tiene la battuta e mantiene il primo set in estremo equilibrio.

40-0 Ace al centro che lascia fermo Ruud.

30-0 Attacca Berrettini con il dritto cambiando marcia e poi chiude con il contropiede.

15-0 Splendido angolo trovato con il dritto dopo una seconda di servizio molto carica.

1-2. Senza rischiare il norvegese tiene il suo turno di battuta a 15. Il giocatore di Oslo è molto solido e complicato da scardinare in risposta.

40-15 Trova l’incrocio delle righe con la prima di servizio Ruud.

30-15 Rovescio a mezz’aria di Berrettini che permette a Ruud di girarsi sul dritto e di chiudere agevolmente il punto.

15-15 Errore piuttosto inusuale da parte di Ruud che in fase di costruzione sbaglia con il rovescio.

15-0 Seconda di servizio carica e Berrettini non riesce ad organizzare una risposta.

1-1. Tiene il servizio Berrettini che nei suoi turni di battuta deve prendere subito l’iniziativa per evitare che il norvegese manovri.

A-40 Attacca bene Berrettini e Ruud non contiene con il rovescio bloccato.

40-40 Non trova profondità con il dritto d’attacco Berrettini e viene immediatamente punito dal passante da lontano di Ruud.

40-30 Si allarga in corridoio il recupero col dritto in corsa di Berrettini.

40-15 Un’altra prima vincente consegna a Berrettini due palle dell’1-1.

30-15 Prima al centro e dritto immediatamente ad incidere lungolinea.

15-15 Mette un’ottima prima al centro Berrettini.

0-15 Manovra in maniera chirurgica lo scambio Ruud, non dando mai la possibilità a Berrettini di fare qualcosa.

0-1. Con quattro punti consecutivi, Ruud tiene il primo turno del servizio. Buono l’atteggiamento di Berrettini che ha cercato di comandare quando possibile.

40-15 Sale bene sopra la palla con il rovescio dopo essersi aperto il campo con il servizio.

30-15 Ace esterno per il norvegese.

15-15 Cede sulla diagonale sinistra Berrettini, affossando in rete il cambio di ritmo in back.

0-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA! Risposta profondissima e uscita con il rovescio terrificante.

COMINCIA LA SEMIFINALE! RUUD ALLA BATTUTA!

21.08 Ruud arriva a questa sfida non avendo mai perso il servizio in questo torneo. L’unico ad avere avuto palla break è stato ieri Bublik. Non sarà semplice strappare il servizio al norvegese, Berrettini dovrà essere aggressivo, a costo di prendersi anche dei rischi.

21.07 Sono in corso le canoniche operazioni di riscaldamento pre-partita.

21.05 Berrettini, con questa semifinale, è diventato il secondo giocatore italiano di sempre a raggiungere questa fase del torneo a questa categoria dopo Fabio Fognini, che ci è riuscito tre volte.

21.02 Stanno entrando in campo dal tunnel degli spogliatoi i due giocatori: è quasi tutto pronto per questa semifinale.

21.00 Ruud ha raggiunto la semifinale la scorsa settimana in quel di Monaco di Baviera, cedendo all’impeto di Basilashvili. Il norvegese è rientrato solo a Marbella dopo l’infortunio agli addominali che lo aveva tenuto fuori dal campo dall’Australia, proprio come successo a Berrettini.

20.58 Berrettini vuole continuare il suo momento magico: l’azzurro è a quota sette vittorie consecutive dopo il successo nell’ATP 250 di Belgrado e non si vuole di certo fermare.

20.56 Dopo questa settimana, Casper Ruud entrerà per la prima volta in carriera fra i primi venti giocatori del mondo. Il norvegese si prenderà sicuramente almeno la sedicesima piazza del ranking.

20.54 In caso di finale, il romano riuscirebbe a raggiungere le prime otto posizioni della classifica nell’anno solare, in caso che arrivi addirittura un trionfo, sarebbe addirittura numero 5 di questa speciale graduatoria.

20.52 Berrettini dalla prossima settimana tornerà al numero 9 del mondo superando Schwartzman: questo risultato brillante gli ha permesso anche di issarsi all’undicesima posizione della race.

20.50 Rispetto all’incrocio di Roma, senza dubbio Berrettini sta meglio. Nella scorsa stagione, a causa di diversi problemi di natura fisica, l’azzurro non ha potuto giocare al top in diversi appuntamenti, fra cui quello al Foro Italico.

20.48 Tre i precedenti fra i due: Berrettini ha vinto agli Us Open dello scorso anno in maniera netta, mentre Ruud ha vinto entrambi gli incontri giocati su terra. Due anni fa il giocatore di Oslo ha prevalso al Roland Garros in tre set, mentre l’anno scorso ha avuto la meglio agli Internazionali d’Italia al tiebreak del terzo set.

20.46 Negli altri due match, il numero uno d’Italia ha liquidato Fognini nel derby e ha battuto in battaglia contro lo specialista del mattone tritato Delbonis.

20.44 Un set perso invece da parte di Berrettini, nonostante una partita giocata in meno del suo avversario grazie alla testa di serie numero 8. Il romano ha rimontato ieri contro Garin dal 5-7 1-3 infilando una serie di undici giochi consecutivi.

20.42 Convincente la marcia del norvegese in questo torneo: nessun set lasciato per strada nei match contro Auger-Aliassime, Nishioka, Bublik e Tsitsipas. La condizione fisica del numero 22 del mondo è invidiabile.

20.39 Per Ruud si tratta della terza semifinale consecutiva in un torneo 1000 sulla terra battuta: dopo la cavalcata al Foro Italico lo scorso anno, il giocatore di Oslo è andato ad un passo dall’atto conclusivo anche poche settimane fa a Montecarlo. Nelle due circostanze è stato sconfitto da Novak Djokovic e Andrey Rublev.

20.37 Berrettini aveva raggiunto l’ultima semifinale in un Masters 1000 sul cemento di Shanghai nel 2019, torneo nel quale fu proprio Zverev a stoppare la sua corsa.

20.35 Matteo Berrettini e Casper Ruud sono entrambi alla ricerca della prima finale a livello 1000: il romano ne ha raggiunte due, il norvegese è alla terza.

20.33 Nella semifinale della parte alta, Alexander Zverev non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Dominic Thiem per 6-3 6-4, conquistando la seconda finale nella capitale spagnola.

20.31 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Matteo Berrrettini e Casper Ruud, valida per un posto in finale nel Masters 1000 di Madrid.

Cronaca Berrettini-Garin – Il programma di Berrettini-Ruud

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale del Masters 1000 di Madrid. Sul Manolo Santana si sfidano per un posto in finale Matteo Berrettini e Casper Ruud.

Berrettini se l’è vista brutta ai quarti di finale: il romano era sotto 5-7 1-3 contro Cristian Garin, prima di piazzare una serie impressionante di undici game consecutivi che gli ha permesso di ribaltare la partita e di trionfare 6-0 al terzo e decisivo set. L’unico set perso nel torneo è stato proprio quello contro il cileno: per il resto vittorie in due set contro Fabio Fognini e Federico Delbonis. Si tratta della seconda semifinale a livello Masters 1000 per il numero 1 d’Italia dopo quella raggiunta a Shanghai in conclusione del magico 2019.

Terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 sulla terra battuta per Casper Ruud. Il norvegese, dopo le cavalcate agli Internazionali d’Italia dello scorso anno e a Montecarlo poche settimane fa, si presenta nuovamente ad un passo dall’atto conclusivo. Il torneo del classe 1998 è stato un percorso netto: nessun set perso per strada contro Auger-Aliassime, Nishioka, Bublik, ma soprattutto Tsitsipas. La condizione del nativo di Oslo è semplicemente smagliante, la sua attitudine alla terra battuta è ormai appurata e sarà complicato da arginare.

Anche i precedenti mostrano come l’azzurro soffra molto il norvegese. Se il tennista di Roma ha vinto in tre set nella scorsa stagione agli Us Open, il norvegese si è imposto al Roland Garros in maniera netta nel 2019 e agli Internazionali d’Italia l’anno scorso al tiebreak del terzo. Berrettini va quindi alla caccia della prima vittoria sul rosso contro Ruud.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale della parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Madrid fra Matteo Berrettini e Casper Ruud. Il match è in programma sul Manolo Santana come quarto incontro di giornata dalle 13.30, comunque non prima delle ore 21.00; noi ci collegheremo mezz’ora prima per introdurre al meglio questo incontro. Buon divertimento e buon tennis!

Foto: LaPresse