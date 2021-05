CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 che vede di fronte Matteo Berrettini e il georgiano Nikoloz Basilashvili, in scena sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma.

Si tratta della quinta volta in cui i due giocatori si incontrano, la seconda in Italia dopo il Challenger di Andria nel 2014, in ben altra epoca per entrambi i giocatori. Il conteggio totale dei testa a testa è di 2-2, anche se l’ATP il precedente di Andria lo inserisce in una sezione a parte. L’unico precedente sul rosso l’ha vinto Basilashvili, a Marrakech nel 2018, quando Berrettini era ancora in crescita (e infatti ha vinto i due successivi confronti).

Il romano, numero 9 del mondo, viene dalla finale a Madrid, dalla quale, per la decisione dell’organizzazione di mandarlo in campo nel pieno del giorno della Capitale, saranno trascorse circa 40 ore. Il georgiano, invece, nella capitale spagnola è diventato il secondo giocatore a perdere, nel 2021, dal francese Benoit Paire, ormai protagonista al contrario su numerosi campi del mondo.

Curiosamente, Basilashvili anche lo scorso anno si era trovato davanti un italiano a Roma: era Lorenzo Sonego, e ne uscì una sconfitta per 6-3 6-1. Nonostante la carriera abbastanza lunga, l’ex numero 16 ATP (oggi 30) è solo per la quarta volta al Foro Italico, mentre per Berrettini questa è la quinta.

Il match tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili sarà il secondo a partire dalle ore 10:00 sul Campo Centrale, subito dopo il termine di quello tra Martina Trevisan e Yaroslava Shvedova. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

