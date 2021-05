Niente da fare. Fabio Fognini si arrende al n.45 del mondo (ex top-10) Kei Nishikori sul punteggio di 6-3 6-4 nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2021.

L’azzurro (n.28 del ranking), impegnato sulla Grand Stand Arena, non è stato sufficientemente continuo per impensierire il giapponese, bravo a capitalizzare le sue chance e ad assorbire i picchi dell’azzurro. Nuovo ko per Fabio in un 2021 che gli sta riservando non troppe soddisfazioni e frutto anche di una condizione psicofisica non eccellente. Non è un mistero, infatti, che il ligure da Acapulco (Messico) soffra per un problema al polso della mano sinistra con cui sta convivendo.

Nel primo set l’avvio è subito complicato per il tennista di Arma di Taggia: break nel secondo game ai vantaggi. Il nostro portacolori è all’angolo e con alcune delle sue giocate illumina il campo annullando prima tre chance del doppio break al giapponese e poi strappando a zero il servizio a Nishikori. L’inerzia della frazione sembra cambiare, ma in realtà Fognini non ha la costanza necessaria e infatti nell’ottavo game arriva un altro break che stavolta viene gestito bene dall’asiatico (6-3).

Nel secondo set Fognini paga a caro prezzo il break del terzo gioco, commettendo degli errori davvero evitabili. Nishikori è molto lucido e gestisce con autorevolezza i propri turni in battuta senza concedere nulla all’italiano e il sipario cala sul 6-4. Fabio conclude con 4 ace, il 68% dei quindici raccolti con la prima di servizio e il 50% con la seconda, contro l’82% del giapponese con la prima. Un aspetto rilevante ai fini della prestazione del ligure.

Foto: LaPresse