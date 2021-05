DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2021 LIVE: classifica warm-up, orario TV8, griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.18: Appuntamento quindi alle 14.00 per la gara del Mugello. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.16 Risultati e classifica warm-up:

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 349.5 1’46.746

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 358.8 1’46.832 0.086 / 0.086

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 352.9 1’46.989 0.243 / 0.157

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.5 1’46.994 0.248 / 0.005

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1’47.032 0.286 / 0.038

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’47.095 0.349 / 0.063

7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 350.6 1’47.172 0.426 / 0.077

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 345.0 1’47.180 0.434 / 0.008

9 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 355.2 1’47.213 0.467 / 0.033

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 349.5 1’47.216 0.470 / 0.003

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’47.224 0.478 / 0.008

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 355.2 1’47.353 0.607 / 0.129

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’47.424 0.678 / 0.071

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 351.7 1’47.557 0.811 / 0.133

15 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 355.2 1’47.578 0.832 / 0.021

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1’47.611 0.865 / 0.033

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1’47.650 0.904 / 0.039

18 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1’47.700 0.954 / 0.050

19 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 357.6 1’47.702 0.956 / 0.002

20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 349.5 1’47.785 1.039 / 0.083

21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 346.1 1’48.629 1.883 / 0.844

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1’49.060 2.314 / 0.431

10.15: Temperature alte sono previste in vista del via della gara alle ore 14.00. La gestione delle gomme sarà fondamentale, considerando il grande equilibrio tra i competitors.

10.12: Per Valentino Rossi i problemi si sono confermati anche in questo warm-up, visto il 17° posto. Forse un po’ meglio la prestazione del “Dottore” rispetto al 19° crono delle qualifiche, ma poca roba. Purtroppo il nove volte iridato deve fare i conti con un contesto agonistico notevole.

10.10: Una gara che potrebbe vivere nel confronto diretto tra “Pecco” e Quartararo, ma attenzione alla Suzuki che con il serbatoio pieno è molto pericolosa, senza escludere dalla lotta soprattutto nei primi giri l’Aprilia di Aleix Espargaró.

10.07: Si prospetta quindi una gara interessante in cui il piano tattico di Bagnaia, in vista della corsa, sarà quello di rompere il ritmo a Quartararo. La Ducati ha un chiaro vantaggio in termini di potenza, ma paga nel confronto con la Yamaha in termini di guidabilità.

10.05: Turno dunque da valutare fino a un certo punto quello di questo warm-up: Nakagami il migliore con la Honda LCR con il crono di 1’46″746 a precedere la Ducati Pramac del francese Johann Zarco di 0″086 e di 0″243 il sudafricano della KTM Brad Binder. Marc Marquez ha concluso in sesta posizione, sfruttando anche la sciadi altri piloti a 0″359. Hanno un po’ giocato a nascondino Quartararo e Bagnaia uno vicino all’altro, visto che i due hanno chiuso in undicesima e dodicesima posizione girando con gomme usate medie. Valentino Rossi è 17° con 0″904, vicinissimo a Morbidelli 16° a 0″865.

10.02: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 30 T. NAKAGAMI 1:46.746 2 5 J. ZARCO +0.086 3 33 B. BINDER +0.243 4 42 A. RINS +0.248 5 12 M. VIÑALES +0.286 6 93 M. MARQUEZ +0.349 7 73 A. MARQUEZ +0.426 8 9 D. PETRUCCI +0.434 9 23 E. BASTIANINI +0.467 10 41 A. ESPARGARO +0.470

10.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

09.59: Scala la classifica Binder con la KTM: terzo il sudafricano è a 0″243 dalla vetta di Nakagami. Valentino Rossi è 15° a 0″904, che continua a faticare con la gomma posteriore.

09.58: Un turno quindi abbastanza interlocutorio con i due principali favoriti Quartararo (10°) e Bagnaia 12° hanno girato con gomme usate, per cui hanno effettuato un lavoro diverso.

09.56: Marc Marquez si porta in quinta posizione a 0″349, mentre Valentino Rossi è 14° a 0″904 preceduto da Morbidelli. Bagnaia è 11° ed è rientrato ai box.

09.54: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 30 T. NAKAGAMI 1:46.746 2 5 J. ZARCO +0.086 3 42 A. RINS +0.248 4 12 M. VIÑALES +0.286 5 93 M. MARQUEZ +0.349 6 73 A. MARQUEZ +0.426 7 41 A. ESPARGARO +0.470 8 20 F. QUARTARARO +0.478 9 63 F. BAGNAIA +0.607 10 23 E. BASTIANINI +0.631

09.51: Nakagami si porta davanti a tutti con il crono di 1’46″746 a precedere di 0″086 Zarco e di 0″286 Vinales. Quartararo è sesto a 0″478 davanti a Bagnaia (+0″607) e a Marc Marquez (+0″622). Valentino Rossi 11° a 0″904, immediatamente alle spalle di Franco Morbidelli 10° a 0″865.

09.49: La graduatoria in pochissimo cambia tutto. Johann Zarco si porta davanti a tutti con il crono di 1’46″832 a precedere Aleix Espargaro di 0″384 e Bagnaia di 0″512. Marc Marquez marca stretto “Pecco” ed è quarto a 0″536 e Quartararo quinto a 0″690. Valentin Rossi è 15° a 1″015. Tutti stanno girando con gomme medie usate.

09.48: Valentino Rossi migliora il proprio riscontro e scala la classifica con 0″205. E’ terzo il “Dottore”.

09.46: Fabio Quartararo si porta davanti a tutti con il tempo di 1’47″792 a precedere Nakagami di 0″194 e Petrucci di 0″289. Francesco Bagnaia è 13° a 1″790 e Valentino Rossi 19° a 4″891.

09.45: Caduta senza conseguenze, nel frattempo, del campione del mondo in carica Joan Mir in curva-11.

09.44: Arrivano i primi crono con Nakagami che svetta con il crono di 1’47″986 a precedere di 0″095 Petrucci e di 0″356 Vinales.

09.41: Tutti in pista dunque per girare e testare le moto in configurazione da gara.

09.40: VIA AL WARM-UP!!!

09.37: Si prospetta dunque una sessione molto interessante in questo warm-up.

09.34: Fine settimana molto positivo fino a questo momento per il team ufficiale KTM, con Brad Binder 6° e Miguel Oliveira 7° in prova che andranno a caccia del miglior risultato della stagione, ma attenzione alla probabile furiosa rimonta delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir dalla terza fila grazie ad una gestione ottimale degli pneumatici sulla lunga distanza.

09.31: Alla vigilia del weekend sembrava apparecchiata la tavola per una sfida Yamaha-Ducati, ma i valori in campo si sono rivelati più equilibrati con almeno altre tre case che possono ambire alle posizioni di vertice. Aleix Espargarò ha portato l’Aprilia in quarta piazza in griglia grazie ad una qualifica straordinaria, tuttavia potrebbe soffrire in gara anche dal punto di vista fisico.

09.28: Un Rossi, dunque, in cerca di soluzioni in un momento molto difficile della sua carriera.

09.25: Indubbiamente, un sabato influenzato dal brutto incidente allo svizzero Jason Dupasquier, centauro svizzero della classe Moto3, che versa in condizioni critiche all’ospedale di Firenze: “Quando succedono queste cose hai due opzioni: o ti spogli, sali in auto e te ne torni a casa. Oppure ti concentri sul tuo lavoro, vai in pista e cerchi di fare tutto al meglio e al massimo. Immagini brutte, questo è il modo più pericoloso di farsi male quando si corre in moto. Poi vedere l’elicottero che arriva in pista, che si ferma, che riparte, è tutto molto difficile. Spero solo stia bene e arrivino presto buone notizie”.

09.21: Risultati che saranno determinanti in questa fase per capire se Valentino proseguirà la sua avventura nella top-class o deciderà di attaccare il casco al chiodo: “I risultati sono cruciali per lo sport e quando non arrivano tutto diventa difficile. Perché non ti diverti, devi lavorare di più per risalire, rischiare e tutto è più pesante. Mi aspettavo di soffrire qui, ma dobbiamo provarci e migliorare. Certo è tutto più difficile“.

09.18: “Giornata difficile perché non sono abbastanza veloce, ho migliorato feeling e passo, il problema è la lentezza, al pomeriggio ho cercato di migliorare e il passo è costante, ma non abbastanza veloce. Cercheremo di stare con quelli davanti e vedremo”, ha ammesso il nove volte iridato (parole riportate da gazzetta.it).

09.15: 16° Michele Pirro con la Ducati Pramac, 17° Luca Marini, 18° Danilo Petrucci con la KTM e solo 19° Valentino Rossi, che non è riuscito a mettere assieme un giro pulito per avvicinare la zona qualificazione, mentre Lorenzo Savadori si è classificato 21° con l’Aprilia.

09.11. Clamorosamente eliminato in Q1 lo spagnolo Maverick Vinales (beffato da Marc Marquez ed Aleix Espargarò), costretto così a partire domani in 13ma posizione per una gara che si preannuncia complicatissima. Buona prestazione del rookie azzurro Enea Bastianini, 14°, mentre gli altri italiani hanno fatto più fatica.

09.08: Completano la top10 nell’ordine Miguel Oliveira (KTM), le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Discreta qualifica in casa Honda con Marc Marquez 11° (bravo a sfruttare i traini giusti in Q1 e Q2) e Pol Espargarò 12°.

09.06: Terza posizione per la Ducati Pramac del francese Johann Zarco, staccato di 245 millesimi dalla vetta grazie ad un ultimo time-attack di alto profilo, mentre la seconda fila è composta dall’Aprilia di Aleix Espargarò (4° a 0.351), dalla Ducati di Jack Miller (5° a 0.411) e dalla KTM di Brad Binder (6° a 0.556).

09.03: Un Quartararo straordinario nelle qualifiche, capace di fermare i cronometri sul tempo di 1’45″187, guadagnando la 14ma partenza al palo della carriera nella classe regina grazie ad una sessione davvero impressionante in termini di velocità e costanza. Il Diablo ha rifilato 230 millesimi al primo degli inseguitori, Francesco Bagnaia, capace di strappare un fondamentale posto in prima fila proprio all’ultimo tentativo del Q2 in sella alla Ducati ufficiale.

09.00: Discorso diverso per Yamaha Petronas e Honda. La squadra malese paga dazio con Franco Morbidelli per un evidente deficit tecnico rispetto alla concorrenza, mentre con Valentino Rossi si fa fatica a trovare velocità. Lo stesso problema dello spagnolo Marc Marquez in grande difficoltà nei cambi di direzione del Mugello.

08.57: Possibili inserimenti potrebbero arrivare dall’altra Rossa di Jack Miller, nonché dalle due Suzuki di Alex Rins e di Joan Mir che con il serbatoio pieno sono sempre da temere. Discorso diverso per Yamaha Petronas e Honda.

08.54: Tuttavia, “Pecco” è lì in seconda piazza, pronto per fare gara di testa con lui. Potrebbe essere uno scontro a due dal momento che il ritmo messo in mostra nel corso delle prove libere porta a queste conclusioni.

08.51: Osservati speciali il francese della Yamaha Fabio Quartararo e il ducatista Francesco Bagnaia. Il transalpino è stato protagonista nella giornata di ieri di una grandissima prestazione che gli ha permesso di conquistare la quarta pole-position stagionale.

08.48: Sul tracciato del Mugello si terrà un turno importante per definire gli ultimi dettagli prima del via della corsa domenicale previsto alle ore 14.00

08.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2021 di MotoGP.

La presentazione del GP Italia

