Grave incidente in un test per Aleix Espargaró: varie fratture vertebrali per lo spagnolo

Brutte notizie per Aleix Espargarò. L’ex pilota della MotoGP, ora collaudatore del team Honda, si è reso protagonista di un brutto incidente in una sessione di test sul circuito di Sepang (Malesia). La notizia è arrivata direttamente dal pilota catalano per mezzo di un post nel quale ha rassicurato tutti, nonostante i danni che si è procurato non sono di poco conto.

Cosa sarebbe successo, quindi, all’ex pilota di Aprilia? Le parole di Espargarò rilasciate nel post su Instagram:

“Martedì, durante i test qui a Sepang, ho subito un incidente molto grave. Di conseguenza, ho riportato diverse contusioni e quattro fratture vertebrali, anche se per un soffio, e fortunatamente, non hanno colpito il midollo spinale. Dopo aver trascorso alcuni giorni all’ospedale CU Aurelius, dove sono stato assistito in modo eccellente, posso finalmente tornare a casa con Laura (sua moglie ndr), che è venuta a salvarmi dall’altra parte del mondo (di nuovo, e ho perso il conto!). Lì (a casa) valuteremo se ho bisogno di un intervento chirurgico all’ospedale Quirón Dexeus. Grazie a tutto il mio team Honda per essersi preso cura di me in questi ultimi giorni. Scusate lo spavento, tornerò”!

Aleix Espargarò, quindi, torna in Catalogna malconcio ma può tirare un deciso sospiro di sollievo. I danni, infatti, potevano essere ben peggiori in caso di interessamento del midollo spinale, con ben 4 fratture alle vertebre. Un incidente grave che ha lasciato danni pesanti e che, ovviamente, toglie lo spagnolo dalla possibilità di scendere in pista nel corso di questa annata con una eventuale wild card. Per il momento il nativo di Granollers si era concentrato sullo sviluppo dell’attuale moto Honda, il prototipo RC213V del 2026 che, nelle idee della Casa nipponica, dovrà crescere in ogni aspetto nei prossimi mesi.

IL POST DI ALEIX ESPARGARO’