Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2021, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 chilometri. Si tratta di una frazione dal tracciato assai tortuoso, nel quale non è presente un chilometro di pianura. La difficoltà principale che affronteranno i corridori oggi è la salita di Bocca della Selva, la quale inizierà al chilometro 100 e misura ben 18,9 chilometri. La pendenza media dell’erta in questione, però, è solo del 4,6%. Il traguardo, inoltre, è posto in vetta a uno strappo di tre chilometri, il quale ha una pendenza media del 7,6% nei primi 2500 metri, ma, successivamente, spiana.



E’ una tappa adatta sia agli uomini di classifica che ha corridori esplosivi dotati di buono spunto veloce. Potrebbe essere un occasione buona per Giulio Ciccone, il quale al Tour du Var, su un arrivo simile, è giunto secondo alle spalle di Davide Ballerini, ma occhio anche a Egan Bernal. Sulla carta, peraltro, questo arrivo è adatto anche alla maglia rosa Attila Valter e non vanno sottovalutati nemmeno corridori come Simon Yates, Davide Formolo e Daniel Martin.

Altri favoriti per la frazione odierna sono Alberto Bettiol, Gianni Moscon, il belga Gianni Vermeersch e, ovviamente, Diego Ulissi, il quale su arrivi simili, al Giro d’Italia, sbaglia molto raramente. Ad ogni modo, occhio anche ai colpi di mano di corridori che potrebbero anticipare la volata partendo sul pezzo più duro della salita. Tra tutti, attenzione al catalano Marc Soler e al norvegese Tobias Foss.

