17.21 Da parte nostra, per oggi, è tutto. Grazie per essere rimasti con noi, a domani!

17.20 Oggi hanno guadagnato una posizione in classifica Caruso (6°), Ciccone (7°) e Nibali (16°).

17.20 Ricapitoliamo come è andata la tappa: c’è stata grande bagarre nella prima ora e, alla fine, se n’è andata una fuga comprendente i seguenti nove corridori: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos). Carboni ha provato ad anticipare insieme a Campenaerts prima della salita finale, ma Victor Lafay, negli ultimi tre chilometri, lo ha ripreso e staccato. Il transalpino, alla fine, ha conquistato la frazione davanti a uno splendido Francesco Gavazzi.

17.18 Questa è la nuova classifica generale:

01 – Attila Valter Groupama-FDJ 31:10:53

02 – Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step + 11

03 – Egan Bernal INEOS Grenadiers + 16

04 – Aleksandr Vlasov Astana-Premier Tech + 24

05 1 Hugh Carthy EF Education-NIPPO + 38

06 1 Damiano Caruso Bahrain Victorious + 39

07 1 Giulio Ciccone Trek-Segafredo + 41

08 1 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 47

09 1 Simon Yates Team BikeExchange + 49

10 5 Louis Vervaeke Alpecin-Fenix + 50

11 – Davide Formolo UAE Team Emirates + 55

12 – Daniel Martinez INEOS Grenadiers + 01:06

13 – Marc Soler Movistar Team + 01:14

14 – Romain Bardet Team DSM + 01:14

15 1 Emanuel Buchmann BORA-hansgrohe + 01:40

16 1 Vincenzo Nibali Trek-Segafredo + 01:43

17 2 Rein Taaramäe Intermarché-Wanty-Gobert + 01:50

18 – Tobias Foss Jumbo-Visma + 01:53

19 1 Nick Schultz Team BikeExchange + 02:01

20 1 Gianni Moscon INEOS Grenadiers + 02:03

21 2 Pello Bilbao Bahrain Victorious + 02:31

22 – Fausto Masnada Deceuninck-Quick Step + 03:09

23 – Jai Hindley Team DSM + 03:40

24 – Gino Mäder Bahrain Victorious + 04:44

25 1 Joao Almeida Deceuninck-Quick Step + 04:49

26 1 Harold Tejada Astana-Premier Tech + 05:13

27 – Tanel Kangert Team BikeExchange + 05:38

28 – Ruben Guerreiro EF Education-NIPPO + 06:11

29 – Diego Ulissi UAE Team Emirates + 07:06

30 – Lorenzo Fortunato EOLO-KOMETA + 07:44

17.13 Non dovrebbero esserci neutralizzazioni dato che era arrivo in salita, Bilbao è arrivato a 30″ dagli altri uomini di classifica.

17.10 La classifica generale potrebbe essere un filo diversa rispetto a ieri poiché si è staccato Vervaeke. Tuttavia, bisogna capire se ci saranno delle neutralizzazioni per via della caduta di Fabbro e Bilbao.

17.09 I primi 45 della tappa odierna:

01 Victor Lafay Cofidis 04:06:47 100 83

02 Francesco Gavazzi EOLO-KOMETA + 36 40 66

03 Nikias Arndt Team DSM + 37 20 50

04 Nelson Oliveira Movistar Team + 41 12 42

05 Giovanni Carboni Bardiani CSF Faizanè + 44 4 37

06 Kobe Goossens Lotto Soudal + 58 33

07 Victor Campenaerts Qhubeka ASSOS + 01:00 30

08 Alexis Gougeard AG2R Citroën Team + 01:54 27

09 Fernando Gaviria UAE Team Emirates + 03:04 24

10 Joao Almeida Deceuninck-Quick Step + 04:48 22

11 Aleksandr Vlasov Astana-Premier Tech + 04:48 20

12 Diego Ulissi UAE Team Emirates + 04:48 18

13 Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step + 04:48 17

14 Gianni Moscon INEOS Grenadiers + 04:48 15

15 Damiano Caruso Bahrain Victorious + 04:48 13

16 Marc Soler Movistar Team + 04:48 12

17 Egan Bernal INEOS Grenadiers + 04:48 12

18 Simon Yates Team BikeExchange + 04:48 11

19 Nick Schultz Team BikeExchange + 04:48 10

20 Romain Bardet Team DSM + 04:48 9

21 Giulio Ciccone Trek-Segafredo + 04:48 8

22 Emanuel Buchmann BORA-hansgrohe + 04:48 7

23 Hugh Carthy EF Education-NIPPO + 04:48 7

24 Lorenzo Fortunato EOLO-KOMETA + 04:48 6

25 Tobias Foss Jumbo-Visma + 04:48 5

26 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 04:48 4

27 Davide Formolo UAE Team Emirates + 04:48 3

28 George Bennett Jumbo-Visma + 04:48 2

29 Attila Valter Groupama-FDJ + 04:48 2

30 Vincenzo Nibali Trek-Segafredo + 04:48 1

31 Daniel Martinez INEOS Grenadiers + 04:48

32 Sebastien Reichenbach Groupama-FDJ + 04:48

33 Koen Bouwman Jumbo-Visma + 04:48

34 Luis León Sánchez Astana-Premier Tech + 04:48

35 Fausto Masnada Deceuninck-Quick Step + 04:48

36 Mikel Nieve Team BikeExchange + 04:54

37 Michael Storer Team DSM + 04:59

38 Jai Hindley Team DSM + 04:59

39 Quinten Hermans Intermarché-Wanty-Gobert + 05:06

40 Rein Taaramäe Intermarché-Wanty-Gobert + 05:06

41 Tanel Kangert Team BikeExchange + 05:06

42 Ruben Guerreiro EF Education-NIPPO + 05:10

43 Louis Vervaeke Alpecin-Fenix + 05:13

44 Clément Champoussin AG2R Citroën Team + 05:16

45 Gino Mäder Bahrain Victorious + 05:18

17.06 Attila Valter resta in maglia rosa.

17.05 C’è stata tanta selezione in gruppo, ma i migliori sono arrivati tutti insieme. Ha perso qualche secondo solo Jai Hindley.

17.03 Caduti in salita, intanto, Matteo Fabbro e Pello Bilbao. Arriva ora al traguardo Gaviria.

17.02 In gruppo fa il passo la EF Education-Nippo.

17.01 Secondo posto per Gavazzi, poi Arndt e Oliveira. Carboni quinto.

17.00 VICTOR LAFAY VINCE A GUARDIA SANFRAMONDI!

16.59 Ultimi 500 metri per Lafay.

16.58 Ultimo chilometro per Lafay, Gavazzi e Carboni sono a venti secondi. Gavazzi salta Carboni.

16.57 La Deceuninck fa il ritmo in testa al gruppo maglia rosa. Francesco Gavazzi si sta riportando su Carboni.

16.56 Due chilometri all’arrivo per Lafay. Carboni è a trenta metri dal transalpino.

16.55 Lafay non aspetta un secondo e stacca Carboni.

16.54 Lafay sta rientrando su Carboni.

16.53 Meno di tre chilometri al traguardo per Carboni. Da dietro parte Lafay e stacca tutti, però.

16.52 Siamo sulla salita finale, Oliveira ci riprova, ma senza risultati. E Carboni stacca Campenaerts.

16.51 Oliveira attacca nel gruppo inseguitore, rispondono tutti tolto Gaviria.

16.49 Stiamo entrando negli ultimi cinque chilometri. Gougeard è a cinquanta metri da Carboni e Campenaerts.

16.48 Gougeard è partito dal gruppo inseguitore, ma non ha ancora ripreso gli ultimi due.

16.46 Allungano Campenaerts e Carboni e dietro non chiudono subito.

16.45 Allunga Oliveira, ma Lafay è lesto a chiudere.

16.43 Gougeard ci riprova, ma Lafay non lascia andare neanche lui.

16.43 Gaviria soffre e perde qualche metro dagli altri fuggitivi.

16.42 Parte Goossens con Campenaers. Lafay chiude sui due belgi.

16.41 Ripreso Gougeard. Stiamo entrando negli ultimi dieci chilometri.

16.40 Prova l’allungo Gougeard ora. Oliveira si incarica dell’inseguimento.

16.39 Siamo entrati negli ultimi quindici chilometri.

16.36 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

16.33 Gli altri fuggitivi hanno rintuzzato l’allungo del cronoman belga.

16.31 Campenaerts prova l’allungo in discesa.

16.28 Stiamo per entrare negli ultimi 20 chilometri. Da qui al traguardo è tutta discesa fino ai -3.

16.25 Ultimi 25 chilometri, 6’40” il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo.

16.22 Gaviria ha delle ferite alla mano, al braccio e al ginocchio.

16.21 Rientra ora Fernando Gaviria, decisivo il netto rallentamento dei battistrada.

16.19 I fuggitivi sono entrati negli ultimi trenta chilometri. I primi hanno rallentato a Gaviria si sta riavvicinando a loro.

16.17 Gaviria continua a perdere dai primi, per lui sarà difficile rientrare.

16.14 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

16.11 Fernando Gaviria si è staccato dagli altri fuggitivi a causa di una caduta in discesa.

16.08 Ci sono delle nuvole molto minacciose, ora, sopra la gara.

16.05 E’ sceso sotto i sei minuti il vantaggio dei fuggitivi, ma ora è tutta discesa fino agli ultimi tre chilometri.

16.02 Anche il gruppo ha iniziato la discesa.

15.59 Mancano 48 chilometri al traguardo per i fuggitivi.

15.56 I fuggitivi sono passati al GPM. Primo posto per Goossens, poi Arndt e Gavazzi.

15.53 Il gruppo, ora, ha recuperato qualcosa sui fuggitivi. Il distacco dei battistrada è attorno ai 7’20”.

15.50 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

15.47 Sale ancora il vantaggio dei fuggitivi: 7’40”. Intanto si staccano Merlier e Groenewegen.

15.44 Ha forato anche Filippo Ganna. L’azzurro, ad ogni modo, rientrerà in gruppo a breve.

15.42 Cambia bici Simon Yates intanto. Probabile foratura.

15.39 Il vantaggio dei fuggitivi, in questo momento, si aggira attorno ai 7’15”.

15.36 La Groupama-FDJ continua a fare il passo in testa al gruppo.

15.33 Tra i fuggitivi, i corridori più forti in salita sono Carboni, Oliveira, Lafay e Goossens.

15.31 I fuggitivi stanno entrando negli ultimi 60 chilometri.

15.29 Ricordiamo la composizione del gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Gossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

15.26 In testa al plotone sempre la Groupama-FDJ la squadra della maglia rosa.

15.23 I fuggitivi arriveranno al traguardo prima del gruppo. Il gruppetto degli attaccanti porta a ben 7’30” il vantaggio sul gruppo.

15.20 Iniziata la salita di Bocca della Selva (2a cat. 18,9 km al 4,6%).

15.16 A 65 km dal traguardo il gruppo dei fuggitivi sale a 7′.

15.13 A breve inizierà la salita più dura della giornata, l’ascesa di Bocca della Selva, che è lunga 18,9 km con una pendenza media del 4,6% e massima del 10%. La vetta è a 50 km dal traguardo.

15.10 La media della corsa dopo due ore è di 43,3 km/h.

15.07 In testa al gruppo ancora la squadra della maglia rosa.

15.03 Ricordiamo il gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Gossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

15.00 A 80 km dal traguardo il vantaggio dei fuggitivi si attesta a 6′.

14.57 Passaggio al traguardo volante di Campobasso: 1. Gaviria, 2. Gougeard, 3. Arndt

14.54 Le immagini degli attaccanti che proseguono la loro azione:

14.51 Problema al ginocchio destro per Caleb Ewan. Secondo quanto raccontato dai giornalisti di Rai Sport l’australiano ha avuto un problema in albergo, probabilmente una caduta in camera.

14.48 I fuggitivi viaggiano in doppia fila. Decisamente più serena la situazione in gruppo.

14.46 Si impenna leggermente la strada sotto le ruote dei corridori.

14.43 A 90 km dal traguardo il vantaggio dei fuggitivi sale a 5’30”.

14.40 Ricordiamo il gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Gossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

14.36 E’ chiaro l’atteggiamento del plotone che a questo punto potrebbe lasciare spazio a fuggitivi, anche perchè nessuno degli attaccanti impensierisce ai fini della classifica generale.

14.33 In testa al plotone la Groupama FDJ la squadra della maglia rosa.

14.30 Quando mancano 90 km al traguardo i nove fuggitivi conservano 3’40” di vantaggio.

14.27 Il gruppo lascia spazio ai fuggitivi!

14.23 La composizione del gruppo dei fuggitivi: Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Gossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos)

14.20 In pochi chilometri il vantaggio dei fuggitivi è salito a 50”.

14.17 Nove corridori all’attacco!

14.14 Caleb Ewan non è caduto nella galleria, in questo momento è arrivata la notizia da Radiocorsa. L’australiano si era staccato prima dell’incidente.

14.10 Il gruppo al momento resta compatto anche se si susseguono i tentativi in testa al plotone.

14.07 Arriva l’ufficialità.

14.04 La caduta di Caleb Ewan riapre la lotta per la maglia ciclamino. Che sfortuna per l’australiano caduto all’interno della galleria.

14.01 E’ di 44,5 km/h la media dopo la prima ora.

13.58 Tornando in corsa, continuano i vari tentativi per mandare via la fuga, il gruppo è assai allungato.

13.56 Sfortunatissimo il velocista australiano, che aveva vinto due tappe in questa prima settimana vestendo con merito la maglia ciclamino.

13.55 Intanto arriva una brutta notizia da radiocorsa: Caleb Ewan ha lasciato il Giro d’Italia. Probabilmente è stato coinvolto nella caduta nella galleria.

13.53 In questo modo la tappa diventa più dura di quanto già potesse essere: una giornata che può farsi sentire sui corridori.

13.51 Il plotone riprende anche Battistella e Mader.

13.49 Continuano i saliscendi, vantaggio di circa duecento metri per i due.

13.47 I due in avanti sono Samuele Battistella (Astana-PremierTech) e Gino Mader (Bahrain-Victorious). Il frazionamento è forse causata da una caduta in galleria.

13.46 La strada ora sale leggermente, da una galleria vediamo tre corridori che hanno preso un po’ di margine.

13.43 L’ultimo tentativo aveva visto coinvolto anche Gianluca Brambilla (Trek Segafredo), ma al solito il plotone fa ottima guardia.

13.41 Momenti di vera e propria anarchia in corsa. La fuga non riesce proprio a nascere, il gruppo è davvero indiavolato.

13.40 Ora in tre hanno preso una decina di metri di vantaggio.

13.39 Piccolo tratto di strada al 6-7%. Può essere il tratto giusto per allungare?

13.38 Uno degli uomini più attivi è Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos). Ennesimo tentativo per il belga assieme ad altri corridori, di nuovo tentativo stoppato sul nascere.

13.36 Si ripete la solita scena: i cacciatori di tappa provano ad allungare, il gruppo chiude subito ogni possibile buco.

13.35 Ripartono ancora altre azioni; Guerreiro ci riprova, una decina di corridori provano a seguirlo.

13.32 Adesso un uomo della Bardiani-CSF Faizanè ha preso un centinaio di metri di vantaggio, seguito da un uomo dell’Androni. Ripartono gli scatti.

13.31 Altri attacchi andati a vuoto in questi minuti. Quasi 30 chilometri e ancora nessuna fuga.

13.30 In questo momento il gruppo è davvero allungatissimo a causa della gran velocità.

13.28 Si crea una spaccatura, la Ineos mette a tirare Filippo Ganna. Buco coperto in pochi secondi.

13.27 In tanti provano ad aggiungersi agli uomini in testa. Ma per il plotone sono davvero troppo: annullato anche il tentativo di Guerreiro, Hermans e Oldani.

13.25 Altri corridori provano ad evadere dal gruppo, che sembra lasciar fare almeno per ora.

13.24 Assieme a lui Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) e Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert).

13.23 Tre uomini riescono a prendere un centinaio di metri di vantaggio. C’è Stefano Oldani (Lotto-Soudal).

13.20 Prova ora a forzare un uomo della AG2R-Citroen, ma la velocità del gruppo è troppo elevata.

13.18 Caduto Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Il siciliano sta bene e sta tentando di rientrare in gruppo.

13.16 Ora passa avanti la Ineos-Grenadiers. Percorsi i primi 18 chilometri e la fuga non si è ancora creata.

13.14 Continua a fare l’andatura la Bahrain-Victorious, Jan Tratnik sta spingendo al massimo.

13.12 Tra gli uomini più attivi per portar via la fuga c’è Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Per lui che si difende in salita può essere una giornata interessante.

13.09 Allarme dunque rientrato per la maglia rosa Attila Valter.

13.07 All’inizio la Ineos-Grenadiers stava tirando tantissimo con Filippo Ganna. Dopo qualche minuto però ha optato per rallentare e far ricompattare il gruppo.

13.06 Attila Valter è rimasto nel secondo plotone! Un centinaio di metri di svantaggio per lui.

13.05 Ora è la Bahrain-Victorious a mettere alla frusta il gruppo.

13.04 Attenzione però, il gruppo si sta nuovamente frazionando a causa del vento, in tanti sono rimasti dietro.

13.03 È la Deceuninck-Quick Step di Remco Evenepoel a chiudere il buco, primo tentativo di fuga fallito.

13.02 Il gruppo per ora non molla il colpo: troppo grande il gruppo dei potenziali fuggitivi, con più di trenta corridori.

13.00 In questi primi metri è vera e propria bagarre. Può essere una giornata ottima per i cacciatori di tappe.

12.59 Altri ciclisti stanno tentando di aggiungersi al drappello di testa, ora composto da più di venti unità.

12.56 La giornata di oggi si prospetta parecchio ventosa: lo vediamo dalle pale eoliche che girano parecchio. Nel mentre una quindicina di corridori prendono un po’ di margine.

12.55 Tanti scatti in questi primi due chilometri, ora ci prova un uomo della Bardiani-CSF-Faizané.

12.54 Gruppo subito a tutta, in sei provano a prendere qualche metro di margine.

12.53 VIA! COMINCIA LA FOGGIA-GUARDIA SANFRAMONDI, OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021|

12.51 Vediamo già molti corridori sull’attenti per poter scattare appena l’ammiraglia della giuria darà il via ufficiale.

12.49 Aspettiamoci subito una vera e propria rumba per poter andare in fuga sin dai primi chilometri.

12.46 Fra poco il gruppo imboccherà la statale 17, da dove prenderà ufficialmente il via la tappa del Giro d’Italia.

12.44 In maglia bianca Remco Evenepoel. Il giovane della Deceuninck-Quick Step vorrà trasformare il colore di ciò che sta indossando, da bianco a rosa…

12.42 Filippo Ganna è partito in coda al gruppo con Egan Bernal. Per una volta non è in testa a tirare e a spremersi…

12.40 Parte il trasferimento verso il chilometro zero.

12.39 Iniziano le foto di rito per le maglie del Giro. Fra pochi minuti inizierà il trasferimento verso il chilometro zero.

12.38 In rosa c’è Attila Valter (Groupama-FDJ). Il suo obiettivo di oggi è di mantenere la maglia di leader della generale. Impresa non impossibile per le sue doti.

12.35 Manca poco ora alla partenza dell’ottava tappa con arrivo a Guardia Sanframondi.

12.32 Il plotone si sta presentando in questi momenti al foglio firma.

12.29 La tappa di oggi potrebbe portare qualche problematica, ma i chilometri di salita precedenti potrebbe mandare qualcuno in difficoltà.

12.26 Tornando alla frazione di oggi, dopo Bocca della Selva ci sarà una lunga discesa inframezzata da qualche zampellotto di salita che porta agli ultimi 10 chilometri. La salita di Guardia Sanframondi inizia a diventare difficile negli ultimi quattro chilometri e potrebbe portare qualche difficoltà.

12.24 Giovanni Visconti ai microfoni di RaiSport: “Queste sono le tappe in cui sono sempre andato bene. ma quest’anno ho avuto molti problemi fisici che non mi hanno permesso di andare in fuga. La voglia di provarci però c’è, oggi la fuga potrebbe arrivare. Da qui alla fine del giro posso andare in condizione, non mi è mai piaciuto fare solo numero. La grinta c’è, spero che arrivi la forma necessaria”.

12.21 Se i primi cento chilometri vedranno delle pendenze comunque abbastanza dolci, che tenderanno a scremare il gruppo, ai -70 comincia la salita di Bocca della Selva, non troppo difficile (4.6% di pendenza media) ma lunga più di 18 chilometri. Si farà sentire sulle gambe dei corridori, e chissà se qualche temerario non possa tentare l’attacco sulle ultime rampe.

12.18 Frazione assai tortuosa, senza chilometri di pianura. La corsa inizierà ad accendersi appena si transiterà in Campania, con il passaggio a Bocca della Selva.

12.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2021, la Foggia-Guardia Sanframondi (170 chilometri).

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2021, la Foggia-Guardia Sanframondi di 170 chilometri. Si tratta di una frazione dal tracciato assai tortuoso, nel quale non è presente un chilometro di pianura. La difficoltà principale che affronteranno i corridori oggi è la salita di Bocca della Selva, la quale inizierà al chilometro 100 e misura ben 18,9 chilometri. La pendenza media dell’erta in questione, però, è solo del 4,6%. Il traguardo, inoltre, è posto in vetta a uno strappo di tre chilometri, il quale ha una pendenza media del 7,6% nei primi 2500 metri, ma, successivamente, spiana.

E’ una tappa adatta sia agli uomini di classifica che ha corridori esplosivi dotati di buono spunto veloce. Potrebbe essere un occasione buona per Giulio Ciccone, il quale al Tour du Var, su un arrivo simile, è giunto secondo alle spalle di Davide Ballerini, ma occhio anche a Egan Bernal. Sulla carta, peraltro, questo arrivo è adatto anche alla maglia rosa Attila Valter e non vanno sottovalutati nemmeno corridori come Simon Yates, Davide Formolo e Daniel Martin.

Altri favoriti per la frazione odierna sono Alberto Bettiol, Gianni Moscon, il belga Gianni Vermeersch e, ovviamente, Diego Ulissi, il quale su arrivi simili, al Giro d’Italia, sbaglia molto raramente. Ad ogni modo, occhio anche ai colpi di mano di corridori che potrebbero anticipare la volata partendo sul pezzo più duro della salita. Tra tutti, attenzione al catalano Marc Soler e al norvegese Tobias Foss.

La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 12.15, mi raccomando, non mancate!

