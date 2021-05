Sono state diramate pochi minuti fa le otto convocate per il raduno di Roma dal quale usciranno le partecipanti al Preolimpico di Graz del 3×3. Il gruppo azzurro è guidato da Andrea Capobianco, ormai di lungo corso all’interno dello staff nazionale.

Di seguito gli otto nomi che si recheranno nella Capitale dal 17 al 23 maggio, quando poi si volerà verso Graz con le quattro designate.

Giulia Ciavarella

Chiara Consolini

Rae Lin D’Alie

Marcella Filippi

Sara Madera

Giulia Rulli

Mariella Santucci

Valeria Trucco

Riserve a casa

Sara Bocchetti

Marida Orazzo

Francesca Romana Russo

Ci sono tutte le quattro protagoniste dei vittoriosi Mondiali di Manila 2018 (D’Alie, Filippi, Ciavarella e Rulli), insieme al trio di esterne di Ragusa Consolini-Santucci-Trucco, che si è rivelato molto ben assortito agli ordini di coach Gianni Recupido. Completa il roster Sara Madera, che ha disputato una gran stagione a Broni insieme a Marida Orazzo, che è riserva a casa insieme a Francesca Russo (Lucca) e a Sara Bocchetti (Battipaglia).

Queste le parole di Capobianco dal sito della FIP: “Finalmente è arrivato il momento che stiamo aspettando da tempo. Avremo pochi giorni per preparare il preolimpico e per questo sarà fondamentale sfruttare ogni singolo istante dei giorni che ci separano dalla partenza per Graz. Sono certo che l’attenzione delle Azzurre non mancherà, vista l’importanza dell’evento, così come sono sicuro che le ragazze arriveranno al 17 già pronte e preparate: in campo dovremo portare energie, cuore e passione e soprattutto dovremo insistere sul concetto di “collaborazione” sul quale stiamo lavorando già dai precedenti raduni. Vogliamo coltivare il sogno olimpico fino alla fine“.

Il calendario delle azzurre, rispetto all’originale, è stato leggermente ed è ora il seguente:

26 maggio

Italia-Spagna (ore 17:00)

Italia-Cina Taipei (ore 20:45)

28 maggio

Italia-Austria (ore 17:15)

Italia-Svizzera (ore 19:00)

Foto: fiba.basketball